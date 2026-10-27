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Video Reguli noi pentru obținerea și reînnoirea permisului auto, din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferii cu anumite afecțiuni

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maini barbat pe volan
Foto: Profimedia Images
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Din articol
În ce condiții pot conduce persoanele cu antecedente de dependență de alcool Evaluări oftalmologice mai complexe pentru șoferi

Șoferii care au antecedente de dependență de alcool, suferă de anumite afecțiuni psihice sau au probleme de vedere vor fi evaluați după reguli noi pentru obținerea ori reînnoirea permisului de conducere, începând cu 6 noiembrie. Potrivit noilor prevederi europene, un diagnostic nu va însemna automat pierderea dreptului de a conduce, iar medicii vor putea decide, în anumite cazuri, dacă o persoană este aptă să se urce la volan, în funcție de starea sa de sănătate și de răspunsul la tratament.

Noile reguli europene schimbă modul în care este evaluată aptitudinea medicală a persoanelor care vor să obțină sau să își reînnoiască permisul auto. Astfel, anumite afecțiuni psihice sau antecedentele de dependență de alcool nu vor mai reprezenta automat un impediment pentru șoferi.

„Până acum baremele erau de asemenea manieră făcute astfel încât discriminau pacienții psihiatri și puneau un semn de egalitate între diagnostic și capacitate. Ce s-a schimbat este că în prezent este decizia medicului în funcție de cât de bine răspunde persoana la tratament, dacă lasă sau nu persoana să conducă”, a explicat medicul psihiatru Gabriel Diaconu.

În ce condiții pot conduce persoanele cu antecedente de dependență de alcool

Potrivit noilor prevederi, persoanele care au avut probleme cu dependența de alcool vor putea obține sau reînnoi permisul de conducere după o perioadă de abstinență și în urma confirmării medicale a remisiunii.

Medicul psihiatru Gabriel Diaconu subliniază că evaluarea trebuie să țină cont de tratamentul urmat și de recuperarea pacientului.

„Chestiunea dependențelor are două tăișuri. Pe de-o parte dacă persoana a trecut printr-un ciclu de tratament, de psihoterapie, de recuperare nu ar trebui să fie penalizată, nu penalizăm persoanele care au grijă de sănătatea lor. Pe de altă parte, dacă persoanele nu fac aceste lucruri sunt penalizate suplimentar”, a declarat acesta.

Evaluări oftalmologice mai complexe pentru șoferi

Modificările vizează și persoanele care au probleme de vedere. Examinarea oftalmologică nu se va mai limita la un simplu test al acuității vizuale, ci va presupune o evaluare mai amplă a capacității de a conduce în siguranță.

Medicii vor verifica inclusiv sensibilitatea la lumină puternică, vederea în condiții de luminozitate redusă și existența unor afecțiuni care ar putea afecta capacitatea șoferilor de a conduce.

„Diplopia, vederea dublă se testează, iar în cazul în care există diplopie sau pierderea vederii pe un ochi trebuie să treacă minim 6 luni pentru ambele grupe, atât cea de categoria B, cât și șoferii profesioniști pentru a putea să conducă”, a explicat medicul oftalmolog Flavius Bodea.

Noile reguli sunt anunțate să intre în vigoare pe 6 noiembrie.

Editor : Ș.A.

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