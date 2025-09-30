Programul „Rabla” 2025 pentru cumpărarea de mașini noi a început astăzi, după lungi așteptări, dar banii pentru mașinile pe benzină și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute. Programul are anul acesta un buget mult mai mic decât în anii trecuți, de 200 de milioane de lei. Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus la Digi24 că, dacă banii pentru mașini electrice nu se vor epuiza, vor fi redirecționați pentru vouchere de mașini cu motoare termice sau hibrid, unde cererea a fost mare.

Voucherele pentru mașinile cu motoare termice, adică pe benzină și GPL sau pentru mașinile hibride s-au epuizat în doar 13 minute, deoarece bugetul total alocat acestor categorii, de 80 de milioane de lei, s-a împărțit doar la 7000 de beneficiari. Rămân însă în continuare fonduri pentru mașinile electrice, unde voucher-ul are o valoare de 18.500 lei. Programul „Rabla 2025” se încheie la finalul zilei de 25 noiembrie.

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a spus că se aștepta ca bugetul să se epuizeze atât de repede, pentru că cererea a fost foarte mare.

„În acest moment mai sunt disponibili aproximativ 70 de milioane pentru mașinile mașini electrice”, a precizat el. Aceasta, în condițiile în care ecotichetele pentru mașinile full electric s-au redus anul acesta la 18.500 de lei.

„Vreau să fac o analiză după 24 de ore, încă lumea se înscrie și încă este solicitare pe platforma AFM. O să vedem după 24 de ore și atunci putem să ne facem o idee și o estimare a cererilor venite de la populație”, a spus Bănică.

El a adăugat că, dacă banii pentru mașini electrice nu se epuizează, ia în calcul mutarea acestora pentru mașini hibrid, plug-in hibrid și pe benzină.

„O să o să facem o analiză după câteva zile și o să putem muta banii. Am luat în calcul această această posibilitate și cu siguranță, dacă se va impune, o să o să fie o decizie a AFM”, a spus el, precizând însă că nu se pune problema alocării unor fonduri suplimentare pentru programul „Rabla” în acest an.

„Bugetul, conform OUG 41, a fost de 200 de milioane și cu siguranță nu o să se poată suplimenta”, a subliniat Bănică.

