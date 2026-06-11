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Șase români aduceau mașini de lux furate din alte țări UE, le falsificau actele și le vindeau în România

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parcare masini
Foto Getty Images

Şase persoane au fost reţinute într-un dosar privind vânzarea unor autoturisme închiriate sau cumpărate în leasing şi neachitate, aduse din Spania, Germania, Italia şi Franţa. Documentele vehiculelor erau falsificate, iar pe baza acestora, erau obţinute numere de înmatriculare în Germania, iar apoi maşinile aduse în ţară, unde li se modificau seriile de şasiu şi erau vândute. În acest dosar au avut loc 16 percheziţii, în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Buzău şi Prahova, precum şi în municipiul Bucureşti, în urma cărora au fost indisponibilizate 8 autoturisme de lux.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 10 iunie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Dâmboviţa, Ilfov, Buzău şi Prahova, precum şi în municipiul Bucureşti. Totodată, au fost puse în executare 9 mandate de aducere, persoanele identificate fiind conduse la sediul poliţiei pentru audieri”, informează joi dimineaţă IGPR, citat de News.ro.

Activităţile s-au desfăşurat într-o cauză penală în care sunt cercetate fapte de fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăinuire, înşelăciune, influenţarea declaraţiilor, fals în declaraţii şi sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri.

Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 2024–2026, persoanele bănuite ar fi sustras mai multe autoturisme de pe teritoriul Spaniei, Germaniei, Italiei şi Franţei, prin diverse modalităţi, respectiv prin închirierea acestora pe perioade determinate sau prin achiziţionarea lor prin sisteme de finanţare tip leasing, ulterior neachitate.

După aceea, autovehiculele ar fi fost transportate pe teritoriul Germaniei, unde, prin utilizarea de documente falsificate, ar fi fost obţinute numere de înmatriculare provizorii.

În continuare, autovehiculele ar fi fost introduse pe teritoriul României, unde, bănuiţii ar fi modificat seriile de şasiu, ulterior fiind comercializate către terţe persoane, în baza unor documente falsificate.

Pe parcursul percheziţiilor domiciliare, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat 8 autoturisme de lux, 17 telefoane, mai multe sume de bani, respectiv 154.000 de lei şi 9.000 de euro, o armă neletală supusă autorizării, 4 laptopuri, 31 de chei aparţinând unor autoturisme neidentificate până în prezent, precum şi alte mijloace de probă.

Această operaţiune, denumită „STOCKAR”, a fost finanţată prin intermediul proiectului european „ISF LUMEN” şi a beneficiat de sprijinul a doi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale a Poliţiei Oraşului Rotweill, din Germania.

Tot pe parcursul zilei de 10 iunie, în baza probatoriului administrat de poliţişti, sub coordonarea procurorului de caz, 6 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, urmând să fie prezentate magistraţilor pentru dispunerea unor măsuri preventive.

Editor : M.B.

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