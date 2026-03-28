Live TV

Scumpirea carburanților crește vânzările de mașini electrice: „Dacă o încarc mă costă 100 de lei, dacă îi bag benzină ma costă 1.000”

Data publicării:
Electric Cars Charging: Detail of Charging Port
Foto: Profimedia Images

Românii se orientează tot mai mult către mașinile electrice pe fondul incertitudinilor din piața energetică. Datele recente ale unei platforme de vânzări auto arată o creștere accelerată a cererii pentru aceste vehicule electrice și o scădere semnificativă a interesului pentru diesel.

Cererea pentru autoturismele full electrice a crescut cu 40% numai în ultima lună. În schimb, interesul pentru mașinile diesel a scăzut cu aproximativ 15%. Șoferii tind acum spre alternative mai predictibile din perspectiva costurilor.

- Bineînțeles că e rentabil acum electric, să mergem cu electrice. Am și mașină pe motorinăm dar o țin în pacare. Ăsta e avantajul, că am posibilitatea să merg pe electric.

- E hibrid. Dacă o încarc mă costă 100 de lei, daca îi bag benzină ma costă 1.000 de lei.

- Mă duc, o încarc la priză, mult mai ieftin, mai simplu. Un full e cam 70 de lei.

Cererea tot mai mare ar putea duce, însă, la scumpirea acestor vehicule, avertizează specialiștii.

Sorin Bălan, director comercial platformă vânzări auto: La mașinile electrice rulate a apărut, evident, și o mică creștere a prețurilor din partea vânzătorilor. Dacă tendința se va păstra, o să vedem scumpiri. De exemplu, o mașină care acum o lună era pusă la vânzare cu 10.000 de euro, acum o putem vedea și cu 11.000 spre 12.000 de euro.

Adrian Negrescu, economist: Soluția e să lași piața să se regleze. Nici benzinarii nu o să crească prețurile până la cer, că rămân cu marfa, nu o să mai alimenteze. Criza carburanților va continua cât timp războiul se va extinde, cât timp strâmtoarea Ormuz va fi închisă. Prețul petrolului este estimat să crească spre 120-150 dolari pe baril dacă războiul se extinde și dacă în continuare apar probleme în aprovizionarea cu petrol la nivel internațional.

La începutul anului 2025, în România erau înmatriculate aproape 55.000 de autoturisme 100% electrice.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus...
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”