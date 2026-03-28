Scumpirea carburanților crește vânzările de mașini electrice: „Dacă o încarc mă costă 100 de lei, dacă îi bag benzină ma costă 1.000”

Românii se orientează tot mai mult către mașinile electrice pe fondul incertitudinilor din piața energetică. Datele recente ale unei platforme de vânzări auto arată o creștere accelerată a cererii pentru aceste vehicule electrice și o scădere semnificativă a interesului pentru diesel.

Cererea pentru autoturismele full electrice a crescut cu 40% numai în ultima lună. În schimb, interesul pentru mașinile diesel a scăzut cu aproximativ 15%. Șoferii tind acum spre alternative mai predictibile din perspectiva costurilor.

- Bineînțeles că e rentabil acum electric, să mergem cu electrice. Am și mașină pe motorinăm dar o țin în pacare. Ăsta e avantajul, că am posibilitatea să merg pe electric.

- E hibrid. Dacă o încarc mă costă 100 de lei, daca îi bag benzină ma costă 1.000 de lei.

- Mă duc, o încarc la priză, mult mai ieftin, mai simplu. Un full e cam 70 de lei.

Cererea tot mai mare ar putea duce, însă, la scumpirea acestor vehicule, avertizează specialiștii.

Sorin Bălan, director comercial platformă vânzări auto: La mașinile electrice rulate a apărut, evident, și o mică creștere a prețurilor din partea vânzătorilor. Dacă tendința se va păstra, o să vedem scumpiri. De exemplu, o mașină care acum o lună era pusă la vânzare cu 10.000 de euro, acum o putem vedea și cu 11.000 spre 12.000 de euro.

Adrian Negrescu, economist: Soluția e să lași piața să se regleze. Nici benzinarii nu o să crească prețurile până la cer, că rămân cu marfa, nu o să mai alimenteze. Criza carburanților va continua cât timp războiul se va extinde, cât timp strâmtoarea Ormuz va fi închisă. Prețul petrolului este estimat să crească spre 120-150 dolari pe baril dacă războiul se extinde și dacă în continuare apar probleme în aprovizionarea cu petrol la nivel internațional.

La începutul anului 2025, în România erau înmatriculate aproape 55.000 de autoturisme 100% electrice.

