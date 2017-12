Soluția simplă care i-ar ajuta pe bucureșteni să câștige 98 de ore pierdute în trafic, anual

Păstrarea distanţei faţă de maşina din faţă ar fi o soluţie pentru îmbunătăţirea traficul rutier. Inginerii americani spun că, dacă am lăsa spaţiu suficient între autoturisme, am ajunge de două ori mai repede la destinaţie.

Bucureştiul este pe locul 6 într-un top cu 147 de metropole din întreaga lume la aglomeraţia din trafic, arată un studiu din 2016. Din această cauză, anual, locuitorii Capitalei pierd 196 de ore pe drum. Mai mult decât cei din New York, Londra sau Beijing. Spre comparaţie, un american petrece blocat în trafic aproximativ 38 de ore pe an şi risipeşte 72 de litri de combustibil.

O mare parte din vină o au şi şoferii, spun specialiştii MIT. Pentru că se îmbulzesc unii în alţii, se mută de pe o bandă pe alta şi blochează intersecţiile. Dar, dacă ar păstra o distanţă regulamentară faţă de vehiculul dinaintea lor, fluxul s-ar îmbunătăţi considerabil, cred ei.

Iar dacă am avea toate maşinile echipate cu senzori amplasaţi în faţa şi în spatele maşinii am putea calcula uşor distanţa potrivită. În plus, dacă am merge constant, am evita opririle forţate şi pornirile de pe loc, care îi întârzie şi pe cei din spate.

Inginerii americani cred că am reduce astfel timpul de călătorie şi consumul de combustibil, fără să fim nevoiţi să construim mai multe benzi pe sens sau alte drumuri.