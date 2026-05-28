Video „Sper să scoată calul cabrat”. Critici dure pentru Ferrari de la un fost președinte al companiei, după lansarea modelului electric Luce

Ferrari Luce. Foto: Profimedia/ AFP Photo

Ferrari a primit o lovitură neașteptată, după ce a lansat prima sa mașină electrică: a pierdut mai bine de 4 miliarde de euro în doar 24 de ore pe bursă. Principala critică este legată de aspect, unul care se îndepărtează de la imaginea consacrată.

Ferrari Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali.

Cea mai mare nemulțumire este designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinți ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.

Dacă aș spune ce cred cu adevărat, le-aș face rău celor de la Ferrari. Riscăm distrugerea unui mit. Îmi pare foarte rău. Sper să scoată măcar calul cabrat de pe acea mașină […] Aceasta este, cu siguranță, o mașină pe care chinezii nu o vor copia”, a spus Luca di Montezemolo

Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină. Modelul are totuși destui susținători și peste 60 de brevete de inovație, potrivit companiei.

