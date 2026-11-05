Sunt cauciucurile de iarnă obligatorii de la 1 noiembrie? Ce prevede legea și ce marcaj trebuie verificat la anvelopele all season

În România, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când șoferii circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Obligația depinde de starea carosabilului, indiferent de luna din an. Cei care folosesc cauciucuri all season trebuie să verifice marcajul de pe flanc pentru a ști dacă acestea sunt acceptate în condiții de iarnă.

Pentru șoferii care folosesc același set de anvelope tot anul, trecerea la sezonul rece este un prilej de a verifica și starea acestora. Gradul de uzură trebuie urmărit chiar dacă mașina a parcurs puțini kilometri de la ultima revizie.

Când trebuie montate anvelopele de iarnă

Data de 1 noiembrie ori alte exemple nu reprezintă un termen legal pentru schimbarea cauciucurilor de vară. Potrivit art. 102 alin. (1) pct. 28 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, contravenția se stabilește în funcție de condițiile de pe sectorul parcurs.

Pe un drum uscat, simplul fapt că este noiembrie sau decembrie nu atrage o amendă pentru lipsa echipării de iarnă. Dacă pe traseu există o porțiune acoperită cu polei, obligația se aplică din momentul în care șoferul circulă pe acel tronson, indiferent de perioada anului.

Pentru vehiculele de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al șoferului, legea prevede o regulă distinctă. Pe roțile axei sau axelor de tracțiune trebuie montate fie anvelope de iarnă, fie lanțuri ori alte echipamente antiderapante certificate.

Ce marcaj trebuie să aibă cauciucurile all season

Șoferii care au anvelope pentru toate anotimpurile (all season) trebuie să caute pe flanc una dintre inscripțiile „M+S”, „M.S”., „MS” sau „M&S”. Literele provin din termenii englezești „mud”/ „noroi” și „snow” /„zăpadă”.

Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S sub forma enumerată îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.

Inscripția „all season”, dacă apare singură, nu este suficientă

Pe flancul anvelopelor poate apărea și simbolul „3PMSF”, reprezentat printr-un munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă, care indică faptul că acestea au trecut teste standardizate de tracțiune pe zăpadă. Acesta arată că anvelopa îndeplinește cerințele minime de aderență la testarea pentru condiții severe de zăpadă.

Când poate fi reținut talonul din cauza anvelopelor uzate sau deteriorate

Marcajul „M+S” trebuie verificat pe toate cele patru anvelope ale autoturismului. La un control în trafic, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare dacă dimensiunile sau caracteristicile pneurilor diferă de cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului. Măsura se aplică inclusiv atunci când anvelopele poartă marcajul acceptat pentru circulația în condiții de iarnă.

Art. 112 alin. (1) lit. h) din Codul rutier prevede reținerea talonului și atunci când anvelopele prezintă tăieturi ori rupturi ale cordului, adică ale structurii interne de rezistență, sau când sunt uzate peste limita legală. Aceste situații se verifică indiferent de starea carosabilului, astfel că măsura poate fi luată și pe un drum uscat.

La ce perioadă de timp se schimbă cauciucurile de iarnă

Gradul de uzură este principalul criteriu pentru înlocuirea anvelopelor de iarnă. Acesta depinde de cât de des este folosită mașina și de numărul de kilometri parcurși.

„Adâncimea cauciucurilor noi variază în funcție de tipul acestora. O anvelopă nouă de iarnă poate avea undeva la 8-9 mm adâncime de rulare. În momentul în care cauciucurile sunt uzate, se poate ajunge cu adâncimea profilului undeva la 3-4 mm. În acel caz, randamentul anvelopei scade și produsul nu mai are aderență în trafic, în sezonul rece.

Dacă vorbim despre un autoturism care nu circulă mult, spre exemplu, undeva la 30.000 de km pe an, iar anvelopele utilizate sunt de calitate superioară, atunci pot fi păstrate pe mașină și până la 5 ani, dar cu o condiție, să nu apară semne vizibile de îmbătrânire pe anvelopă (de ex: fisuri fine pe flancuri sau în canelurile benzii de rulare).

Dacă sunt persoane care merg mulți kilometri pe an, chiar și peste 50.000, atunci randamentul anvelopei poate scădea chiar și după un an și necesită schimbare.”, a transmis pentru Digi24.ro Damian Valentin, administratorul unei firme de anvelope din București

Cât este amenda în noiembrie 2026

Conducerea unui autovehicul fără echiparea obligatorie pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu 9 până la 20 de puncte-amendă, corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni.

În noiembrie 2026, amenda este cuprinsă între 1.946,25 lei și 4.325 de lei. Un punct-amendă valorează 216,25 lei, respectiv 5% din salariul minim brut de 4.325 de lei, stabilit de Guvern începând cu 1 iulie 2026.

Pe lângă amendă, poliția rutieră reține certificatul de înmatriculare, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. h¹ din Codul rutier. Dovada înlocuitoare se eliberează fără drept de circulație, astfel că șoferul nu mai poate circula cu acel autovehicul.

Editor : C.S.