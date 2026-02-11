Live TV

Sute de mii de BMW-uri din întreaga lume, rechemate la service din cauza unei defecțiuni. Ce modele sunt afectate

Data publicării:
bmw logo

Producătorul german de automobile de lux BMW a anunţat miercuri că a decis să recheme la service sute de mii de automobile vândute la nivel mondial, din cauza unei componente defecte care ar putea provoca un incendiu.

În Germania, rechemarea vizează un total de 28.582 de automobile, potrivit BMW.

Producătorul de automobile nu a oferit o cifră exactă a vehiculelor afectate la nivel mondial, dar publicaţia kfz-Betrieb a raportat că aproximativ 575.000 de automobile ar putea fi afectate de această rechemare, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Printre modelele afectate se numără BMW Seria 2 Coupe, mai multe variante ale Seriilor 3, 4 şi 5, Seria 6 Gran Turismo, limuzina Seria 7 şi X4, X5, X6 şi Z4, potrivit producătorului auto.

Potrivit BMW, inspecţiile au scos la iveală un solenoid defect, care controlează fluxul de electricitate într-un circuit. După un număr mare de porniri, poate apărea o uzură excesivă a comutatorului, ceea ce ar putea face mai dificilă sau chiar imposibilă pornirea maşinii.

Este posibil să apară un scurtcircuit, care ar putea duce la o supraîncălzire localizată a demarorului, rezultând în aprinderea vehiculului în timpul funcţionării „în cel mai rău caz”, a subliniat BMW. Constructorul îi sfătuieşte pe şoferi să nu lase motorul pornit nesupravegheat.

Vehiculele care au un releu de demaror fabricat în intervalul iulie 2020 - iulie 2022 ar putea fi afectate, precum şi automobilele care au fost echipate retroactiv cu un demaror defect în timpul reparaţiilor, a declarat compania.

BMW a mai rechemat la service sute de mii de vehicule în luna septembrie a anului trecut, din cauza unui risc potenţial de incendiu din cauza unui demaror defect. În acest caz, s-a constatat că apa pătrunde în demaror în anumite puncte, provocând coroziune.

Editor : B.P.

