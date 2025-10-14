În ciuda investițiilor de miliarde de dolari în vehicule electrice, o mare parte a industriei auto tradiționale se adaptează rapid la noua realitate a duratei de viață mai lungi a motorului tradițional cu combustie internă. Directorul executiv al Ford, Jim Farley, a numit această schimbare „o oportunitate de miliarde de dolari”, în timp ce rivalul General Motors pariază 900 de milioane de dolari pe viitorul unui motor V8 mai curat, care poate fi utilizat pentru camioane și vehicule utilitare sportive pe benzină și hibride. Analiștii economici avertizează însă că această schimbare de direcție prezintă riscuri majore, având în vedere ascensiunea rapidă a Chinei în domeniul vehiculelor electrice, arată Financial Times.

Reorientarea către vehiculele pe benzină și hibride, care utilizează ambele motoare cu ardere internă (ICE), urmează unei încetiniri a cererii de vehicule electrice în SUA, care era de așteptat după ce președintele Donald Trump a anulat creditele fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice și a propus revocarea normelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, arată jurnaliștii americani.

„Este o schimbare radicală”, a declarat Farley luna trecută, odată cu expirarea creditelor fiscale pentru vehiculele electrice, adăugând că „nu ar fi surprins” dacă vânzările de vehicule electrice din SUA ar scădea de la aproximativ 10% la 5% din piață.

Ford și GM nu sunt singure. Stellantis a reînviat, de asemenea, motorul Hemi V8 în camionetele ușoare Ram și în Dodge Charger, cu motor pe benzină.

Honda din Japonia și-a redus cheltuielile viitoare pentru vehicule electrice și a amânat cu doi ani o investiție de 11 miliarde de dolari într-o fabrică de vehicule electrice și baterii în Canada, în timp ce Hyundai, din Coreea de Sud, a anunțat recent planuri pentru o nou camionetă de dimensiuni medii în SUA.

„Dialog strategic” între Bruxelles și industria auto

Chiar și în Europa și Marea Britanie, unde vânzările de vehicule electrice au crescut în acest an, reprezentând 20% din înmatriculările noi în luna august, potrivit organismului industrial Acea, ar putea avea loc o schimbare.

Bruxelles și industria auto se află în mijlocul unui „dialog strategic”, în timp ce directorii europeni din industria auto solicită relaxarea interdicției din 2035 privind motoarele pe benzină, pentru a permite utilizarea altor tehnologii, cum ar fi cele hibride.

Numai China a avansat în tranziția sa ecologică cu vehiculele electrice, care se așteaptă să depășească vânzările anuale ale mașinilor pe benzină pentru prima dată în acest an.

Producătorii chinezi de mașini electrice au oferte ieftine pentru piața europeană. Foto: Profimedia

Pentru o industrie presată de costurile mai mari ale războiului tarifar al lui Trump și de concurența acerbă reprezentată de vehiculele electrice chinezești accesibile, prelungirea duratei de viață a benzinei pe cea mai profitabilă piață a sa nu putea veni într-un moment mai potrivit, remarcă Financial Times.

Pierderea semnificativă a cotei de piață în China de către mărcile străine nu lasă industriei altă opțiune decât să caute mai multe vânzări în SUA.

„Pericolul este că, pe termen lung, acest lucru va deveni o provocare similară cu cea a biciului pentru cai”, a declarat Mark Wakefield, liderul pieței auto globale la AlixPartners. „În 10 ani, ar putea să se trezească și să fie companii foarte regionale, relevante doar în SUA, ceea ce le-ar limita destul de mult potențialul pe termen lung”.

Citește și România, în topul producătorilor auto din UE

În ciuda scăderii recente a prețurilor bateriilor, vehiculele electrice sunt mai puțin profitabile decât omoloagele lor pe benzină, marjele fiind chiar mai mari pentru camionetele pick-up și SUV-urile de dimensiuni mari. Anul trecut, Ford a înregistrat o pierdere operațională de 5 miliarde de dolari în sectorul vehiculelor electrice, dar a obținut 5,3 miliarde de dolari din divizia ICE.

AlixPartners și-a redus aproape la jumătate previziunile privind vehiculele electrice pentru SUA și se așteaptă acum ca vehiculele electrice pure să reprezinte 7% din vânzările de mașini în 2026, benzina reprezentând 68%, iar hibridele 22%. Chiar și în 2030, se preconizează că vehiculele electrice vor reprezenta doar 18% în SUA, mult mai puțin decât cele 40% din Europa și 51% din China.

„Moartea motorului cu ardere internă nu va avea loc în timpul vieții noastre”

Printre puținii perdanți ai schimbării de direcție a cadrului de reglementare din SUA se numără specialiștii în vehicule electrice, precum Tesla, care săptămâna trecută a avertizat că modificările regulilor privind emisiile „vor priva consumatorii de posibilitatea de a alege și de beneficii economice semnificative” și „vor avea efecte negative asupra sănătății umane”.

Un alt perdant este producătorul german de mașini sport Porsche, care a avertizat recent că profitul operațional anual va scădea cu 1,8 miliarde de euro ca urmare a costurilor de extindere a gamei de mașini pe benzină și hibride, deoarece trecerea radicală la vehiculele electrice a avut efecte negative.

Chiar și oficialii chinezi au recunoscut că producătorii de mașini electrice vor avea de înfruntat o perioadă foarte grea în următoarele luni de zile. Foto: Profimedia Images

„Moartea motorului cu ardere internă nu va avea loc în timpul vieții noastre”, a declarat Joseph McCabe, președintele AutoForecast Solutions.

Printre cele pe care analiștii le consideră cele mai îndreptățite se numără BMW și Toyota, cu abordarea lor față de neutralitatea carbonului. Directorul executiv al BMW, Oliver Zipse, a declarat recent că producătorul de mașini a urmărit întotdeauna o „strategie flexibilă” și că ignorarea cererii continue de mașini pe benzină a fost o „greșeală”.

În ciuda unei facturi tarifare anuale, estimate la 9,3 miliarde de dolari, vânzările puternice de hibrizi în SUA au contribuit la creșterea vânzărilor globale ale Toyota la un nivel record în primele opt luni ale anului, cu o creștere de 6,2% până la 7,4 milioane de unități. Hibridele au reprezentat aproximativ 40% din vânzări, iar stocul de astfel de vehicule din SUA era suficient doar pentru cinci zile în luna mai, mult sub media industriei.

China face notă discordantă

Perspectiva Chinei, care este în prezent cea mai mare piață auto din lume, este complet diferită, iar analiștii avertizează asupra pericolelor pe care le prezintă producătorii auto tradiționali, în special grupurile americane, care încetinesc procesul de electrificare pentru a se concentra din nou pe motoarele pe benzină.

Grupurile chineze au continuat să investească în mașini electrice și domină acum producția de vehicule electrice. China a produs 18,6 milioane de mașini pe benzină anul trecut - dintre care peste 4 milioane au fost exportate -, comparativ cu un vârf de 28,1 milioane în 2017, potrivit datelor de la Automobility.

Foto: Guliver/Gettyimages

China reprezintă două treimi din vânzările globale de vehicule electrice, comparativ cu doar 9% în SUA.

China deține, de asemenea, aproximativ 70% din cota de piață mondială a bateriilor, precum și o poziție dominantă în procesarea nichelului, cobaltului și grafitului, alături de producția de catozi și anozi.

Deși tarifele de 100% înseamnă că BYD și alți producători auto chinezi sunt excluși de pe piața americană, aceștia fac incursiuni agresive pe piețele europene cu vehicule electrice și hibride dotate cu tehnologie avansată.

„Piața vehiculelor electrice nu doar crește rapid, ci se schimbă în esență”, a declarat Tanya Sinclair, director executiv al Electric Vehicles UK. „De aceea este dezamăgitor să vedem întârzieri în lansarea modelelor de vehicule electrice”.

Editor : C.A.