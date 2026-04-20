Un producător auto chinez a obţinut brevetul pentru toalete cu comandă vocală, integrate în maşini

Producătorul auto chinez Seres a depus un brevet pentru toaletă integrată în maşină, ascunsă sub scaun şi acţionată prin comandă vocală, conform unei baze de date guvernamentale.

Ideea de a instala toalete în maşini nu este una nouă, în special în cazul autoutilitarelor, rulotelor sau a unor SUV-uri. Este însă o idee nouă pentru mașinile electrice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Seres a obţinut brevetul pentru aceste toalete mobile în luna aprilie, conform registrelor accesibile publicului.

Aceste toalete pot fi utilizate fie manual, prin împingerea scaunului în spate, fie prin comanda vocală „activează funcţia toaletă".

Acest dispozitiv are scopul „de a răspunde nevoilor utilizatorilor în timpul călătoriilor lungi, în camping sau în nopţile petrecute în habitaclu, printre alte situaţii", au scris inginerii de la Seres în dosarul de brevet

Un sistem de ventilaţie şi un canal de evacuare dirijează mirosurile către exterior. Deşeurile sunt colectate într-un rezervor care necesită golire periodică.

Toaletele sunt echipate cu un dispozitiv de încălzire care evaporă urina şi deshidratează celelalte deşeuri.

„Integrarea toaletei sub scaunul glisant permite optimizarea utilizării habitaclului", a precizat Seres în dosarul său.

În ultimii ani, producătorii chinezi de autovehicule electrice au lansat modele dotate cu funcţii din ce în ce mai sofisticate pentru a atrage cumpărătorii, cum ar fi sisteme integrate de karaoke, mini-frigidere sau scaune cu masaj.

Seres nu a anunţat încă oficial lansarea unui autovehicul echipat cu toaletă şi nu se ştie dacă astfel de modele vor vedea vreodată lumina zilei, notează AFP.

