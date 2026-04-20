Live TV

Un producător auto chinez a obţinut brevetul pentru toalete cu comandă vocală, integrate în maşini

Data publicării:
CHONGQING, CHINA - APRIL 02: Intelligent robotic arms install seats for new energy vehicles at Seres Super Factory on Ap
Foto: Profimedia

Producătorul auto chinez Seres a depus un brevet pentru toaletă integrată în maşină, ascunsă sub scaun şi acţionată prin comandă vocală, conform unei baze de date guvernamentale.

Ideea de a instala toalete în maşini nu este una nouă, în special în cazul autoutilitarelor, rulotelor sau a unor SUV-uri. Este însă o idee nouă pentru mașinile electrice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Seres a obţinut brevetul pentru aceste toalete mobile în luna aprilie, conform registrelor accesibile publicului.

Aceste toalete pot fi utilizate fie manual, prin împingerea scaunului în spate, fie prin comanda vocală „activează funcţia toaletă".

Acest dispozitiv are scopul „de a răspunde nevoilor utilizatorilor în timpul călătoriilor lungi, în camping sau în nopţile petrecute în habitaclu, printre alte situaţii", au scris inginerii de la Seres în dosarul de brevet

Un sistem de ventilaţie şi un canal de evacuare dirijează mirosurile către exterior. Deşeurile sunt colectate într-un rezervor care necesită golire periodică.

Toaletele sunt echipate cu un dispozitiv de încălzire care evaporă urina şi deshidratează celelalte deşeuri.

„Integrarea toaletei sub scaunul glisant permite optimizarea utilizării habitaclului", a precizat Seres în dosarul său.

În ultimii ani, producătorii chinezi de autovehicule electrice au lansat modele dotate cu funcţii din ce în ce mai sofisticate pentru a atrage cumpărătorii, cum ar fi sisteme integrate de karaoke, mini-frigidere sau scaune cu masaj.

Seres nu a anunţat încă oficial lansarea unui autovehicul echipat cu toaletă şi nu se ştie dacă astfel de modele vor vedea vreodată lumina zilei, notează AFP.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
2
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
3
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu...
hakan fidan
4
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
pupitru psd
5
„Momentul adevărului” al PSD, ținta glumelor pe internet. Campania pentru referendumul...
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Digi Sport
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
taiwan on map
Războiul din Iran și calculele Chinei legate de Taiwan. „Boala păcii” este cel mai slab punct al Beijingului în cazul unei invazii
(SP)CHINA BEIJING E TOWN HALF MARATHON AND HUMANOID ROBOTS HALF MARATHON (CN)
Semimaraton inedit la Beijing: un robot a depășit recordul mondial uman
Rovos Rail: The Most Luxurious Train in the World
China deschide o nouă rută feroviară spre Europa: axă euroasiatică, alternativă la traseele tradiționale
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump: Xi Jinping este „foarte mulţumit” că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid”
Vladimir Putin și Xi Jinping
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Recomandările redacţiei
lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Paradoxul nord-coreean al lui Donald Trump: Umbra Iranului maschează...
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Intrăm în criză politică? PSD decide, astăzi, dacă îi retrage...
profimedia-1092877157
Rumen Radev proclamă „victoria asupra apatiei”, în timp ce „Bulgaria...
alexandru nazare la guvern
Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize...
Ultimele știri
Intervenție militară în Caraibe: barcă suspectată de trafic de droguri, atacată de armata SUA. Trei persoane au murit
Incident neobișnuit în Franța: un avion care zbura spre Marrakech a decolat fără cei 192 de pasageri. Care au fost motivele
Cel mai mare premiu din istoria Joker, de peste 12,93 milioane de euro, a fost câștigat cu un bilet de 14,50 de lei, jucat online
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 cele mai puternice și de succes zodii. Capricornul este adesea considerat CEO-ul zodiacului
Cancan
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Fanatik.ro
Daniel Pancu, la CFR Cluj sau Rapid din vara? Condițiile puse de tehnician conducerii: “Doar la FCSB NU!”
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Tun pe banii statului: cum au încasat firmele subvenții în lanț folosind aceiași șomeri. Schema prin care se...
Adevărul
Miza alegerilor din Bulgaria pentru România. „Nu suntem pe nicăieri”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Virgil Ianțu, reacție fermă după ce imagini de la un banchet de clasa a VIII-a au devenit virale: „Unde sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
Pro FM
Cher, surprinsă că ar avea o nepoată: „A rămas fără cuvinte!” Ce se știe despre presupusa fiică a lui Elijah...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
„Operațiunea Amurg”: Se pregătește o lovitură de stat împotriva lui Putin?
Newsweek
Cine sunt cei 1.000.000 de pensionari care pierd 250 de lei la pensie în 2026? Oficial: Nu sunt bani
Digi FM
Lucian Viziru, imagini de pe patul de spital: „Hai că am reușit să bifez camera de gardă și pe 2026!” Cu ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Creierul începe să se dezvolte diferit la fete şi la băieţi încă dinainte de naştere, au constatat oamenii de...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
A rupt tăcerea după 35 de ani. Charlize Theron, despre momentul în care mama ei i-a împușcat mortal tatăl: Nu...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...