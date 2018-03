Vehiculele viitorului intră în producţie: Primul zbor cu taxiul zburător - VIDEO

Transportul în comun aşa cum îl ştim s-ar putea schimba radical, mai devreme decât ne-am aştepta. În Noua Zeelandă, un taxi zburător a făcut cu succes primul său zbor, iar gigantul Volkswagen a anunţat că va începe în curând producţia unui autobuz şcolar inteligent, care nu are nevoie de şofer.

Acest moment istoric poartă numele Cora. Este un taxi zburător care promite să facă uitate minutele lungi pierdute în ambuteiaje.

Eric Allison, inginer: Spre deosebire de maşinile de pe şosele, (Cora, n.r.) merge în linie dreaptă şi nu trebuie să oprească la semafor. Cora se poate autopilota, nu ai nevoie de permis de conducere.

Taxiul zburător este visul unuia dintre fondatorii gigantului IT Google, Larry Page. Vehiculul-minune are două locuri, se ridică până la aproape o mie de metri altitudine şi poate să zboare cu viteză de 180 de kilometri pe oră. Are şi multe alte avantaje...

Eric Allison, inginer: Cora este sută la sută electrică, iar asta însemnă zero noxe. Întocmai ca un elicopter, Cora decolează vertical aşa că nu are nevoie de o pistă sau un aeroport. Spre deosebire însă de un elicopter, Cora este extrem de silenţioasă.

Aparţia mijloacelor de transport în comun zburătoare nu înseamnă că vehiculele clasice devin istorie. Din contră, producătorii tradiţionali încearcă să ţină pasul cu noile provocări. Gigantul auto german Volkswagen anunţă că începe curând producţia de serie pentru autobuzul şcolar inteligent.

Matthias Muller, preşedinte Volkswagen: Toate funcţiile sunt automate. Este un vehicul inteligent şi foarte uşor de manevrat. Nu are nevoie de volan, cabină pentru şofer sau pedale.

Botezat Sedric, invenţia poate fi chemată prin apăsarea unui buton şi este un vehicul electric, deci prietenos cu natura. Volkswagen estimează că autobuzul şcolar inteligent va putea fi dat în folosinţă în marile oraşe cel târziu peste şapte ani.