VIDEO. Accident dramatic la Campionatul Național de Viteză în Coastă

Accident dramatic la cea de-a doua etapa a Campionatului Național de Viteză în Coastă. Pilotul Andrei Mitrașcă a ieșit în decor în timpul cursei la o viteza de peste 130 km/h. Din fericire pilotul nu a fost rănit. Mașina sa în schimb a fost grav avariată. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Andrei Mitrașcă, pilot de raliu: Nu mi s-a întâmplat niciodată. Am concurat ani de zile fără să fac un accident. Acestea sunt mașini care merg foarte tare și se pilotează un pic mai greu, nu anunță când sunt la limită. Acolo a fost un cumul de factori, va trebui să studiem mai bine telemetria și tot ce s-a întâmplat, dar probabil a fost și un hop care a descărcat suspensia, poate și gumele au fost reci și eu am accelerat mai mult decât trebuia. Cam 136 la oră am avut pe un viraj pe care am fost cu 180 la oră, dar era uscat. Am fost mai încet acum, dar se pare că a fost prea tare pentru aderență și ce era acolo.

