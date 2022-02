VIDEO. Ce trebuie să faci în cazul unui accident când mașina în care te afli se răstoarnă

Specialistul în conducere defensivă, Emil Gâtej, ne învăță ce trebuie să facem în situațiile critice care pot apărea în trafic. Astăzi vă arătăm cum se procedează în cazul în care mașina se răstoarnă parțial sau total.

Emil Gâtej - specialist în conducere defensivă: Am ajuns în simulatorul de răsturnare. În momentul în care avem de-a face cu un astfel de accident, să știm niște detalii care ne-ar putea salva viața. Te împingi tare, genunchii adunați sub volan și te împingi tare în mână, cu o mână te duci la centură. Deschizi. Te ții bine, genunchiul îl pui aici. Așa, fără frică, perfect. Și te rostogolești. Ce ne vine să facem? Să spargem parbrizul, să ieșim prin el. Nu se poate, mașinile noi au parbrizul bine lipit de caroserie și e făcut dintr-o suprapunere de straturi: sticlă, plastic, sticlă. Ne mai poate veni ideea să ieșim pe sus sau poți încerca să deschizi ușa. E aproape imposibil. Foarte periculos pentru că în acest fel ne putem răni cu ușa. Și mai mult, dacă încercăm să ieșim pe sus putem destabiliza mașina, care se poate răsturna pe noi. Zona prin care putem ieși este zona de jos, zone cât mai sigure. Coborâm întotdeauna pe geamul lateral, sau pe ușa laterală cu picioarele în față. E bine ca noi să avem în mașină, prins de chei, undeva la îndemână un astfel de dispozitiv. Pur și simplu apăsăm cu el și geamul mașinii se va sparge, ca zahărul se va face bucățele și vom putea ieși în siguranță fără ca cioburile să ne rănească. Fiecare dintre aceste informații, la un moment dat, ne poate salva viața.

