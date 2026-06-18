Live TV

Volkswagen pregăteşte concedieri masive: 50.000 de locuri de muncă, eliminate până în 2030

Data publicării:
volkswagen shutterstock_1154271856
Volkswagen. Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Volkswagen AG pregătește una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani, care ar urma să ducă la eliminarea a 50.000 de locuri de muncă până în 2030. Directorul general al grupului, Oliver Blume, a avertizat că modelul de afaceri care a susținut compania timp de decenii „nu mai funcționează”, în contextul dificultăților din industria auto și al presiunii tot mai mari din China, potrivit DPA și Agerpres.

Blume le-a spus acționarilor că situația Volkswagen „este tensionată și dificilă”, iar condițiile din industria auto s-au înrăutățit și mai mult în 2026.

„Modelul nostru de afaceri, care a avut succes timp de decenii, nu mai funcționează astăzi. Trebuie să-l dezvoltăm”, a declarat șeful celui mai mare producător auto european.

Acesta a prezentat punctele-cheie ale noii strategii până în 2030. Obiectivul Volkswagen este să devină, până la finalul deceniului, „cel mai atractiv producător auto din lume”, cu o marjă de exploatare între 8% și 10%.

Noile modele, cum ar fi cel electric Volkswagen ID. Polo, arată că marca este pe drumul cel bun și „din nou în fața concurenței”, susține Blume.

Acesta a adăugat: „Totuși, nu obținem destui bani din aceste modele”.

Numai la marca principală VW vor fi concediați 35.000 de angajați până în 2030. Până la finalul acestui an, compania va avea cu 19.000 mai puțini angajați, fiind deja convenite 28.000 de plecări voluntare, a anunțat șeful VW.

Costurile de fabricație la uzinele VW din Germania au scăzut cu peste 20% în 2025. Blume și-a reafirmat intenția de a reduce și mai mult capacitatea fabricilor.

Până în 2030, el vrea să reducă capacitatea fabricilor europene cu încă 500.000 de vehicule, peste reducerea de un milion de unități convenită până în 2028. Un număr similar va fi redus în China, astfel încât diminuarea totală la nivel global va ajunge la încă un milion de mașini până în 2030.

Marți, Volkswagen AG a informat că se așteaptă la continuarea slăbiciunii pieței auto chineze în ultimele luni din acest an și nu anticipează o redresare care să modifice nivelul pierderilor înregistrate.

China, cea mai mare piață auto din lume, se află sub o presiune tot mai mare, a apreciat grupul german la Beijing.

Volkswagen AG a anunțat, fără alte detalii, că se așteaptă ca piața globală pentru vehicule noi să scadă sub 21 de milioane de unități și că își va ajusta planurile în funcție de aceste evoluții.

Precizările companiei vin după publicarea datelor Asociației Producătorilor Chinezi de Autoturisme (CPCA), care arată o scădere anuală de 19,5% a vânzărilor de vehicule în primele cinci luni din 2026.

Declinul vine pe fondul reducerii subvențiilor, al majorării prețurilor la combustibili și al războiului prețurilor, în timp ce fabricile sunt afectate de scăderea încrederii consumatorilor și de reducerea generală a cererii.

În pofida mediului economic dificil, vânzările Volkswagen de vehicule electrice cu baterii continuă să crească semnificativ.

Ajustările strategice și lansarea de modele electrice și hibride plug-in fac ca VW să fie bine poziționată pentru a face față turbulențelor de pe piață, a transmis grupul german.

În martie, producătorul auto ceh Skoda Auto, deținut de Volkswagen AG, a anunțat că se va retrage din China până la mijlocul anului viitor, deoarece nu a reușit să țină pasul cu tranziția rapidă către vehicule electrice din regiune.

După ce ani la rând China a fost cea mai mare piață a Skoda, cu livrări de peste 300.000 de unități în perioada 2016-2018, vânzările au scăzut la doar 15.000 de unități anul trecut.

Compania a precizat că va continua să vândă modele Skoda pe piața chineză, în colaborare cu partenerii regionali, până la mijlocul anului viitor.

Conform repoziționării strategice, Skoda intenționează să se concentreze pe consolidarea mărcii în Asia de Sud-Est, unde a înregistrat creșteri ale vânzărilor în 2025.

Volkswagen s-a confruntat cu mai mulți ani dificili în China, unde vânzările mărcilor locale BYD și Geely au depășit rezultatele grupului german, punând capăt dominației producătorilor auto străini pe o piață dominată de vehicule electrice.

În China, o piață-cheie pentru Volkswagen, vânzările au scăzut anul trecut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule.

De asemenea, vânzările din America de Nord au înregistrat un declin de 10,4%, pe fondul taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump.

În schimb, în Europa, Volkswagen AG a raportat o creștere a vânzărilor de 3,8%, până la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, avansul a fost și mai puternic, de 11,6%, până la 663.000 de unități.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oameni pe stradă, în Madrid.
Românii din Spania, din ce în ce mai puțini: o treime au plecat din țară în ultimul deceniu. Cum se explică fenomenul
trump putin si xi
Trump le-a mulțumit lui Xi și lui Putin pentru neutralitatea în războiul din Iran: „Ar fi putut să ne complice mult mai mult situația”
profimedia-1038112263
Polonia și Germania semnează un acord de apărare limitat, pe fondul tensiunilor politice interne. Ce i-a transmis Tusk lui Merz
Avioane F-35B americane
SUA mută arme și echipamente în Australia. De ce au ales americanii această țară pentru un depozit militar strategic
Nave chinezesti in apele Taiwanului Foto Profimedia
China face planuri pentru un război submarin: ce avantaj cheie vrea să obțină prin cartografierea fundului mării din jurul Taiwanului
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu este audiat acum de procurorii DNA: Noi detalii despre...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Puciul din PNL trece la următorul nivel: Contestatarii lui Bolojan au...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să...
drapele la intrarea in parlamentul european
Mesaj ferm al Parlamentului European: UE nu se va lăsa intimidată de...
Ultimele știri
Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Pe agendă sunt subiecte importante pentru România
Momentul în care „capacul” unui rezervor gigantic de la rafinăria din Moscova a sărit zeci de metri în aer în urma atacului Ucrainei
„36 de secunde”. Cum au relatat televiziunile din Rusia despre cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei, de la începutul războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Ce au făcut Cristina Răduț și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova înainte de cununie. Au dat cărțile...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul