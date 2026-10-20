Live TV

Volkswagen recheamă în service peste 70.000 de automobile electrice: „În situaţii extreme, ar putea declanşa un incendiu”

Data publicării:
Volkswagen
Volkswagen Foto: Guliver/GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Grupul auto german Volkswagen a demarat o operaţiune de rechemare în service pentru aproape 72.700 de vehicule electrice, din cauza unor baterii defecte, arată datele publicate marţi de Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite DPA.

Numai în Germania, rechemarea vizează aproximativ 10.000 de vehicule, majoritatea din gama ID.

Săptămâna trecută, s-a aflat că Volkswagen pregăteşte o rechemare în service, după ce controalele interne de calitate au scos la iveală că unele celule ale bateriilor din unele vehicule din gama ID nu respectă standardele de calitate. Potrivit Volkswagen, motivul este un defect de fabricaţie la furnizori, care afectează bateriile produse într-o perioadă limitată.

„În cazuri rare, acest lucru poate duce la o solicitare termică sporită a bateriilor; în situaţii extreme, ar putea declanşa un incendiu”, a precizat compania, săptămâna trecută, potrivit Agerpres.

Modelele vizate includ ID.3, ID.4, ID.7 şi ID.Buzz, fabricate în anumite intervale între 2022 şi 2025, precum şi modele Cupra Born, produse de filiala spaniolă Cupra între 2022 şi 2024.

Clienţii vizaţi vor primi o notificare scrisă, a anunţat producătorul auto

Ca măsură imediată, Volkswagen limitează încărcarea vehiculelor afectate la maxim 80%, până când vehiculele vor fi verificate într-un service autorizat. Potrivit Volkswagen, s-ar putea să nu fie necesară înlocuirea modulelor de baterii, deoarece ar putea fi suficientă doar o actualizare de software.

Aceasta nu este prima rechemare la service demarată de Volkswagen în acest an din cauza problemelor la baterii. În luna martie, Volkswagen şi Cupra au rechemat peste 90.000 de vehicule la nivel mondial din acelaşi motiv, dintre care 28.000 în Germania.

De asemenea, la sfârşitul lunii septembrie, producătorul auto german a rechemat în service peste cinci milioane de vehicule la nivel global, din cauza coroziunii unui şurub din sistemul de direcţie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Guvernul Luca Niculescu a depus jurământul de învestitură la Cotroceni. Mesajul...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
atac scoala bistrita colaj
3
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
profgaze rusia europa vladimir putin
4
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
Ilie Bolojan
5
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1137467191
„O mină de aur”. Bateriile vechi ale mașinilor electrice ar putea ajuta Europa să nu mai risipească energie
Fabrica Germania Volkswagen
Volkswagen accelerează programul de restructurare și va desființa încă 50.000 de locuri de muncă: „Nu avem nicio clipă de pierdut”
oameni intr-o gabrica volkswagen
„Nu avem timp de pierdut”. Criza Volkswagen se adânceşte: costuri suplimentare şi reducerea drastică a estimărilor de profit
Volkswagen logo
Volkswagen trece la producţia de armament. Soluția găsită de producătorul auto pentru a salva o uzină din Germania
SIGLA VOLKSWAGEN - GettyImages-488940080
50.000 de locuri de muncă pierdute, patru fabrici în pragul închiderii. Conducerea Volkswagen a aprobat planul de restructurare
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu, mesaj către noii miniștri în prima declarație după votarea...
Florin Manole, despre indexarea pensiilor: „Te poți încadra în ținta...
BUCURESTI - PARLAMENT - INVESTIRE GUVERN - 20 OCT 2026
Reacții în presa internațională după învestirea Guvernului Niculescu...
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Ce măsuri anunță NATO după atacurile din Marea Neagră: „Suntem...
Ultimele știri
Nicușor Dan, discurs la învestirea Guvernului Niculescu: Ce a spus despre Ilie Bolojan și ce așteptări are de la noul Executiv
Ursula von der Leyen îl felicită pe Luca Niculescu pentru învestire. „Ne aşteaptă o muncă importantă. Nu avem timp de pierdut”
Violențele din Franța, analizate de serviciile de informații. Cine s-a aflat în spatele atacurilor și cine a comis jafurile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Fanatik.ro
„Dobitocule, mai bine mureai!” Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un...
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, noul...
Adevărul
Trenuri de mare viteză care să lege Bucureștiul de marile capitale europene. Ce investiții pregătește UE și...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți...
Pro FM
Cel mai nou cuplu din showbiz? Jennifer Lopez, idilă discretă cu un actor cunoscut. „Le place să meargă la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rosamund Pike, despre decizia care i-a afectat cariera. Se întâmpla chiar după ce „Gone Girl” o catapultase...
Adevarul
Un gigant american cumpără o fabrică din București. Ce se întâmplă cu cei 180 de angajați
Newsweek
O greșeală îți poate distruge pereții și dubla facturile! Ce temperatură este recomandată pentru centrală?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce s-a micşorat Luna de-a lungul timpului. Descoperirea cercetătorilor după o analiză a faliilor de la...
Digi Animal World
Momentul inedit în care un câine scapă o minge prin gard. Imaginile sunt virale: ”M-a făcut să izbucnesc în...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...