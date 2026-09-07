Live TV

Volkswagen trece la producţia de armament. Soluția găsită de producătorul auto pentru a salva o uzină din Germania

Data publicării:
Volkswagen logo
Volkswagen Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Grupul auto german Volkswagen a anunţat luni reconversia fabricii sale din Osnabruck (vestul Germaniei), un simbol al orientării industriei auto germane, care trece în prezent printr-o criză de amploare, către sectorul apărării în plină expansiune, informează AFP și Agerpres.

Având în vedere cererea scăzută pentru autoturisme, carnetele de comenzi pline ale producătorilor de armament oferă posibile debuşeuri pentru fabricile subutilizate ale producătorilor auto. În acest context, grupul Volkswagen, care deţine zece mărci (VW, Porsche, Audi, Skoda), a informat că a „ajuns la un acord” cu landul Saxonia Inferioară, un acţionar influent al producătorului auto, precum şi cu fondul de investiţii israelian Aurelius Capital, privind „o posibilă vânzare a filialei sale Volkswagen Osnabruck GmbH”, care operează uzina din aceiaşi localitate. Potrivit unui comunicat de presă al VW, Aurelius ar urma să devină acţionar majoritar la această uzină.

Cei doi cumpărători intenţionează să deruleze un proiect iniţial de cooperare cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems vizând „posibila fabricare de sisteme şi componente pentru sisteme de apărare aeriană destinate Germaniei şi Europei”.

Potrivit Volkswagen, alte parteneriate şi proiecte sunt planificate ca parte a acestei conversii, care permite păstrarea cel puţin a unei părţi din uzina de la Osnabruck, a cărei producţie de vehicule urma să înceteze în vara anului 2027. Acum această uzină produce modelul T-Roc Cabriolet pentru marca VW, pentru care nu a fost anunţat niciun succesor.

Fondul Aurelius Capital, descris ca o companie de investiţii cu sediul central în Tel Aviv, Israel, dezvoltă tehnologii în domeniul apărării, securităţii cibernetice, inteligenţei artificiale şi infrastructurii critice.

Anunţul vine la doar câteva zile după ce acţionarii şi reprezentanţii angajaţilor de la VW au ajuns la un acord istoric privind măsuri dure de reducere a costurilor în cadrul grupului Volkswagen, în principal la marca VW, pentru a inversa dificultăţile cu care se confruntă industria auto europeană. Acest plan, care prevede eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial până în 2030, pe lângă cele 50.000 deja decise din 2024, provoacă îngrijorare în rândul angajaţilor grupului cu privire la soarta altor uzine germane din Emden, Zwickau, Hanovra şi Neckarsulm.

Graţie acordului încheiat luni pentru uzina din Osnabruck, locurile de muncă a 1.400 de angajaţi, reprezentând aproximativ trei sferturi din cei 1.800 de salariaţi care lucrează în prezent la această uzină, sunt în siguranţă.

Conform unui comunicat al consiliului de întreprindere de la Volkswagen, ţinând cont de reducerile de personal deja planificate din cauza pensionărilor şi a schemelor de pensionare anticipată, se aşteaptă ca forţa de muncă a uzinei din Osnabruck să se stabilizeze la aproximativ 1.200 de posturi. Pentru aceşti angajaţi rămaşi, „există o garanţie a locului de muncă până la sfârşitul anului 2029”.

„Acum, provocarea este aceea de a gestiona această tranziţie în strânsă consultare cu angajaţii şi reprezentanţii acestora”, a declarat Christiane Benner, preşedinta sindicatului IG Metall.

Confruntat la rândul său cu dificultăţi, rivalul Mercedes-Benz a anunţat la începutul lunii iunie dezvoltarea, în cooperare cu startup-ul german din domeniul apărării Tytan, a unor sisteme de apărare anti-drone amplasate pe vehicule. În plus, potrivit săptămânalului Der Spiegel, grupul franco-german KNDS ar fi în discuţii pentru preluarea unei fabrici Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, la sud de Berlin, pentru a produce vehicule blindate.

Furnizorii producătorilor auto, afectaţi şi ei de criza prin care trece sectorul auto, caută şi ei noi pieţe. De exemplu, doi furnizori francezi de componente auto, Forvia şi Valeo, au anunţat în această vară că intră pe piaţa dronelor militare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Abu Musab al-Suri foto captura video via the Telegraph
5
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a...
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Digi Sport
”Tentativă de omor”: neverosimil ce decizie a fost luată după intrarea ”criminală” care l-a băgat în spital!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Europarlamentarul Siegfried Muresan susține o conferință de presă la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, pe 6 aprilie 2022.
„PSD-ul va deveni un partid mic, o copie palidă a extremiştilor”. Siegfried Mureşan, despre impactul victoriei AFD în Germania
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.
Nicu Ștefănuță compară situația din Germania cu cea din România după scorul AfD: AUR stă bine și pe stradă, nu doar în sondaje
Magdeburg, Deutschland, 06.09.2026: Messe: Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026: Ulrich Siegmund gibt ein Interview *** Magd
Marele câștigător al alegerilor din Saxonia-Anhalt: Ulrich Siegmund, vânzătorul de parfumuri care a canalizat furia alegătorilor uitați
Friedrich Merz.
Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice. Extrema dreaptă, aproape de putere
Wahlabend Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 - Messe Magdeburg - zentrale Wahlveranstaltung
AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar fără majoritate în parlamentul regional. Reacție dură din Polonia, laude de la Rusia
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele unui premier. PSD vrea...
vladimir putin (1)
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată...
Ședință CSAT
Ședință CSAT, astăzi de la ora 15:00. Care sunt temele de pe agenda...
daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
Un guvern cu puteri depline, necesar pentru rectificare și bugetul pe...
Ultimele știri
AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții. Piperea: Fără „șopârle” care s-au folosit în cazul Veștea
„E prea puternică”. Un înalt oficial ONU avertizează că inteligenţa artificială avansată reprezentă un risc existenţial pentru omenire
2,5 miliarde de ruble pe oră. Cheltuielile lui Putin cu războiul din Ucraina au ajuns la un nou record istoric
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce s-ar fi întors prințul Harry în Marea Britanie. Planul l-ar fi înfuriat pe prințul William: „Vrea...
Cancan
Prezentatoare TV celebră, condamnată la moarte de tribunal. Care este motivul
Fanatik.ro
Florin Maxim, antrenor la FCSB?! Reacția exclusivă a lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Reghecampf în locul lui Baciu la FCSB? Propus de liderul galeriei, Gigi Mustață, Reghe reacționează pentru...
Adevărul
Dan Negru critică o tradiție din prima zi de școală: „Prima lecție e despre cum să asculți, să taci și să...
Playtech
Carmen Iohannis nu vrea să renunțe la învățământ. Soția fostului președinte nu a ieșit nici anul acesta la...
Digi FM
ANAF vinde o vilă de 315 mp cu doar 25.800 de euro, dar nimeni nu o cumpără. Detaliile importante ascunse în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
Pro FM
Mădălina Ghenea, show pe covorul roșu la Veneția. A apărut în ținută decoltată din piele și s-a jucat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Ion M. Ioniță, la „Interviurile Adevărul”: Cine ar putea fi noul premier și ce s-ar întâmpla cu România dacă...
Newsweek
Pensii militare: CCR a obligat Casa de Pensii să restituie unui pensionar impozitul reținut ilegal din pensie
Digi FM
Imagini dramatice. Pilotul Ollie Millroy, salvat din flăcări de un adversar, pe circuitul din China: "Sunt în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”