Von der Leyen vrea o strategie pentru maşini autonome bazate pe AI: „Automobilele viitorului trebuie să fie construite în Europa”

Ursula von der Leyen, președnta CE.
Ursula von der Leyen, președnta CE.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut apel la o strategie europeană pentru dezvoltarea maşinilor autonome, subliniind că inteligenţa artificială poate revigora sectorul auto european şi poate îmbunătăţi siguranţa rutieră.

Vorbind la Italian Tech Week, organizată la Torino – centrul industriei auto italiene – von der Leyen a cerut adoptarea unei strategii „AI first” în industriile strategice, cu accent pe mobilitate, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Maşinile autonome sunt deja o realitate în Statele Unite şi China. Acelaşi lucru trebuie să se întâmple şi aici, în Europa”, a declarat ea, adăugând că „AI first” înseamnă şi „safety first”.

Declaraţiile vin în contextul în care Bruxellesul caută să sporească competitivitatea industrială, pe fondul dificultăţilor producătorilor europeni de a ţine pasul cu avansul tehnologic al Chinei şi SUA.

Von der Leyen a propus formarea unei reţele de oraşe europene care să testeze vehicule autonome, menţionând că deja 60 de primari din Italia şi-au exprimat interesul.

„Să facem acest lucru posibil”, a spus ea.

Lidera UE a promis sprijin pentru dezvoltarea de vehicule „făcute în Europa şi pentru străzile Europei”.

Industria auto, care angajează milioane de persoane pe continent, trece printr-o transformare accelerată, presată de obiectivele de decarbonizare şi digitalizare. Von der Leyen a subliniat că AI poate contribui la reducerea congestiei, la conectarea zonelor izolate cu transportul public şi la protejarea locurilor de muncă.

„Viitorul automobilelor – şi automobilele viitorului – trebuie să fie construite în Europa”, a conchis ea.

