VW și Audi recheamă în service 2,8 milioane de mașini. Posibilă defecțiune a sistemului de direcție. Modelele afectate

Volkswagen și Audi au rechemat în service peste 2,8 milioane de autoturisme la nivel mondial. În Germania sunt afectate aproape un milion de vehicule. Motivul: un șurub de la cutia de direcție care ar putea prezenta defecte.

În cel mai rău caz, acest lucru poate duce la defectarea sistemului de direcție, după cum raportează ADAC. Astfel, crește riscul unui accident. În Germania, aproape un milion de vehicule sunt afectate de această campanie de rechemare, scrie Focus.de. Este vorba despre următoarele modele:

Audi Q3

VW Golf

Golf Variant

Tiguan

Touran

Caddy

În cazul Audi, sunt vizate vehiculele fabricate în perioada 31 octombrie 2017 – 23 mai 2024, iar în cazul VW, autoturismele fabricate în perioada 24 septembrie 2013 – 1 iulie 2024.

Proprietarii vehiculelor afectate trebuie să-și ducă mașinile la service, pentru verificare.

În Germania, aproximativ 900.000 de autoturisme VW sunt afectate, iar în cazul Audi, numărul acestora se ridică la aproape 60.000. La nivel mondial, VW recheamă aproape 2,16 milioane de vehicule, iar Audi aproape 700.000. Până în prezent, nu s-au înregistrat daune materiale sau vătămări corporale legate de această defecțiune.

Ce spun companiile auto

Conform revistei „Auto Motor und Sport”, Audi și VW estimează că cel mult un procent din autovehiculele rechemate prezintă o astfel de defecțiune. Proprietarii autovehiculelor afectate sunt rugați să se prezinte de îndată la un service. Acolo, racordul sistemului de direcție va fi verificat gratuit, iar șurubul va fi înlocuit.

Cum ar putea sistemul de direcție să devină un pericol?

Potrivit „Auto Motor und Sport”, umezeala poate pătrunde în zona de fixare și poate provoca coroziunea șurubului pe durata de viață a vehiculului. Dacă capul șurubului se rupe, cutia de direcție mai este conectată la suportul punții față doar printr-un singur punct de fixare.

Sub o sarcină mare, carcasa cutiei de direcție poate fi astfel avariată. În cazuri extreme, mașina nu mai poate fi condusă.

Editor : Sebastian Eduard