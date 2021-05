Avans revoluționar în agricultura spațială. Cum sunt crescute „aeroponic” legumele pentru consumul viitorilor coloniști de pe Marte

O seră specială, dezvoltată de Centrul Aerospațial German, menită să testeze tehnologii pentru producerea de legume pe Lună sau Marte pentru colonizarea acestor aștri, a fost folosită de o echipă de cercetători din Antarctica pentru a produce legume, conform Space.com.

Sera Eden ISS este operată de Centrul Aerospațial German (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt , DLR) care lucrează în cooperare cu NSA pe cercetare agricolă în vederea dezvoltării de tehnologie pentru „agricultură spațială”. În Eden ISS, plantele sunt crescute aeroponic (din engl. - aeroponically), adică rădăcinile lor sunt suspendate în aer, iar nutrienții necesari creșterii și dezvoltării lor le sunt dați cu ajutorul unui gaz special. În acest fel, nu este nevoie de folosirea solului pentru creșterea plantelor.

Sera face parte din stația Neumayer III, de la stația de cercetare din Antarctica, operată de Institutul german Alfred Wegener, parte a centrului Helmholtz pentru Cercetare Polară și Marină din Bremerhaven.

În fiecare zi, botanista NASA Jess Buncheck, una dintre cei 10 membri ai echipei verifică legumele aflate într-un container special la 400 de metri de stație. Ea spune că drumul nu este mereu plăcut, având în vedere temperaturile de minus 50 de grade Celsius. Avantajele sunt mai importante decât dezvantajele, însă, spune Bunchek – consumul de legume proaspete și faptul că se află în prezența unor plante verzi le ridică moralul cercetătorilor izolați în Antarctica.

Legume crescute în sera Eden ISS. Foto: Profimedia Images

„Sunt aici doar de câteva luni, dar pot să spun că mersul la seră este partea mea preferată a zilei. Mereu simt că îmi crește energia când vin aici. În rest nu avem multe stimulente ale simțurilor – nu sunt copaci, nu e nimic verde. După un an aici simțim efectele privărilor senzoriale”, a spus Bunchek.

Legume selenare, pentru consumul astronauților, după 2030

Cercetătorii de la DLR au ales Antarctica tocmai pentru mediul neprielnic vieții, cel mai apropiat de condițiile marțiene sau selenare. Sera se întinde pe o arie de 12 metri pătrați, suficientă pentru a produce legume pentru un echipaj.

„Implementăm trei tehnologii pentru cultivarea plantelor – folosim lumini LED cu răcire pe apă și folosim un spray pentru rădăcini la fiecare cinci minute. Acesta conține o soluție cu nurienți. În același timp, în atmosferă este injectat dioxid de carbon și se controlează umiditatea și temperatura”, a spus Daniel Schubert, șeful de proiect al Eden ISS.

Rădăcinile plantelor crescute „aeroponic”, în EDEN ISS. Creșterea în acest fel a legumelor ar putea fi instrumentală pentru colonizarea planetelor cu condiții care nu favorizează apariția și dezvoltarea vieții. Foto: Profimedia Images

Sistemul de irigație și livrare a nutrienților funcționează deja complet autonom, ceea ce îi permite lui Bunchek să se concentreze pe cecetarea botanică, ce implică studierea profilelor nutritive ale legumelor pentru a selecta cele mai bune și cele mai nutritive varietăți de legume.

Autonomia reprezintă un element important pentru viitoarele sere extraterestre, pentru că membrii echipajului nu vor avea mereu timp să se ocupe de grădinărit.

Schubert spune că DLR se ocupă deja de dezvoltarea de tehnologii care să îmbunătățească autonomia serelor – și că o seră mai mare va fi construită pe Pământ până în 2025.

„Lucrăm la dezvoltarea unui braț robotic care, cu ajutorul inteligenței artificiale, va recolta castraveți, va îngriji plantele și va tăia frunze”, a mai spus Schubert.

Schubert mai spune că speră să aibă primul prototip de seră ce poate fi construită pe Lună până în 2030.

O astfel de seră construită pe Marte sau pe Lună va funcționa ca parte a unui sistem de tip buclă, care va recicla dioxid de carbon și deșeuri pentru a produce hrană și oxigen pentru echipaj.

„Rucola din aceasta seră e cea mai bună din câte am gustat!”

Conform cercetătorilor, legumele crescute în sera high-tech au aceeași calitate pe care o au și cele crescute în mod convențional - „Rucola pe care am cules-o din această seră e cea mai bună pe care am gustat-o vreodată. Are o aromă minunată”.

Cercetătorii de la stația din Antarctica așteaptă recoltele de roșii, castraveți, ardei, broccoli și conopidă - „Avem deja sute de roșii în formare, dar niciuna nu s-a copt încă. Este, de asemenea, prima oară cânt creștem broccoli și conopidă în seră”, a adăugat Bunchek

Pentru a acoperi necesitățile de nutriție ale unui echipaj pe Planeta Marte sau pe Lună, o astfel de seră ar trebui să se întindă pe o suprafață de 40-50 de metri pătrați pentru fiecare membru. Cercetătorii spun, însă, că agențiile spațiale caută soluții pentru o strategie hibrid – cu plante crescute în sere și provizii de pe Pământ.

„Vom produce legume cu conținut mare de apă local, chiar pe suprafața marțiană. Alimente precum orezul, grâul, porumbul sau pudra de cartofi pot fi aduse de pe Pământ pentru că pot fi depozitate și transportate ușor.”

O posibilitate de adăugare a proteinei animale la dieta astronauților ar fi prin creșterea de insecte care săse hrănească cu părțile necomestibile ale plantelor.

Editor : Adrian Dumitru