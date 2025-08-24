Live TV

Avertisment de la vârful Microsoft despre un fenomen care ia amploare: „psihoza” legată de AI e reală și foarte periculoasă

inteligenta artificiala AI
Un număr tot mai mare de oameni suferă de „psihoză a inteligenței artificiale”, în care cred că chatboții au devenit conștienți sau că sunt înzestrați cu puteri supraomenești, a avertizat șeful departamentului de inteligență artificială de la Microsoft, potrivit The Times.

Mustafa Suleyman a afirmat că relatările despre oameni care cred în mod eronat că inteligența artificială a devenit conștientă devin din ce în ce mai frecvente.

„Rapoartele despre iluzii, «psihoză de inteligență artificială» și atașament nesănătos continuă să crească. Și, oricât de greu ar fi de auzit, acest lucru nu este ceva limitat la persoanele care sunt deja expuse riscului de probleme de sănătate mintală”, a scris el pe X. „Respingerea acestora ca fiind cazuri marginale nu face decât să le ajute să continue”, a adăugat el.

Psihoza legată de inteligența artificială nu este un termen clinic acceptat. Cu toate acestea, este din ce în ce mai mult utilizat pentru a descrie un fenomen în care persoanele care interacționează cu chatboți cu inteligență artificială, cum ar fi ChatGPT, Claude sau Grok, devin detașate de realitate. Acestea pot crede că inteligența artificială are intenții reale, emoții sau puteri incredibile.

Exemplele includ ideea că au deblocat funcții secrete, formarea de atașamente romantice cu o inteligență artificială sau convingerea că un chatbot le-a oferit abilități extraordinare.

Suleyman a spus că „AI aparent conștientă” - instrumente care par a fi inteligente - îl țin „treaz noaptea”. Deși A Inu este conștientă în niciun sens uman, percepția că este poate avea efecte periculoase, a adăugat el.

Conștiința este un fundament al drepturilor omului, morale și legale. Cine/ce o posedă este extrem de important”, a scris el.

„Ar trebui să ne concentrăm pe bunăstarea și drepturile oamenilor, animalelor și naturii de pe planeta Pământ. Conștiința AI este o pantă scurtă și alunecoasă către drepturi, bunăstare și cetățenie.”

Suleyman a cerut limite mai clare și avertismente în ceea ce privește inteligența artificială. „Companiile nu ar trebui să susțină/promoveze ideea că inteligența artificială lor este conștientă. Nici inteligența artificială nu ar trebui”, a scris el pe X.

Dr. Susan Shelmerdine, medic specialist în imagistică medicală la Spitalul Great Ormond Street și cadru didactic în domeniul inteligenței artificiale, a declarat pentru BBC că într-o zi medicii ar putea începe să-i întrebe pe pacienți cât de mult folosesc inteligența artificială, în același mod în care îi întreabă în prezent despre obiceiurile legate de fumat și consumul de alcool.

