Ce au descoperit cercetătorii după ce au trimis un mesaj extraterestru fals de pe Marte pe Pământ

Mai mulți cercetători au făcut un experiment pentru a vedea ce s-ar întâmpla în cazul în care ne-ar contacta extratereștrii. Ei au trimis un mesaj extraterestru fals de pe Marte pe Pământ, transmite CNN.

Ce s-ar întâmpla dacă extratereștrii ne-ar contacta? Este o întrebare veche care are acum un răspuns cel puțin parțial, după ce o transmisie concepută să imite corespondența unei civilizații extraterestre a ajuns pe Pământ de pe Marte.

Evenimentul a fost organizat de SETI, o organizație non-profit cu misiunea de a căuta inteligență extraterestră și de a explora originea vieții în univers. Acesta este menit să exploreze procesul de decodificare și interpretare a unui semnal inteligent din cosmos și modul în care ar avea impact asupra umanității.

Mesajul a fost transmis pe 24 mai de către ExoMars Trace Gas Orbiter, o navă spațială lansată în 2016, care în prezent orbitează în jurul planetei Marte pentru a-i studia atmosfera. Transmisia a călătorit prin spațiu timp de 16 minute înainte de a fi recepționată cu succes de trei observatoare: Allen Telescope Array din nordul Californiei, Green Bank Telescope din Virginia de Vest și Medicina Radio Astronomical Station din apropiere de Bologna, Italia.

Datele au fost publicate pe internet

După ce au fost primite, datele brute care conțineau mesajul au fost publicate pe internet prin intermediul Filecoin, o mare rețea de stocare descentralizată, pentru a oferi tuturor șansa de a le decoda și de a le interpreta semnificația. După câteva zile, efortul de colaborare este încă în curs de desfășurare și a fost creat un canal pentru discuții publice.

„Nu pot spune nimic despre conținutul mesajului și vom începe să dăm indicii doar dacă vom vedea că oamenii se luptă cu adevărat. Va dura ceva timp, pentru că este nevoie ca oameni cu diferite expertize să colaboreze între ei, ceea ce a fost cu adevărat obiectivul proiectului: un mesaj extraterestru ar aparține întregii umanități, așa că ar trebui să avem cu toții capacitatea de a contribui la interpretarea lui”, a declarat Daniela de Paulis, membră SETI, artista care a creat mesajul, într-un interviu telefonic.

De Paulis, care este, de asemenea, operator radio licențiat, a început să lucreze la acest proiect, numit „Un semn în spațiu”, în 2021.

„Am lucrat cu astronomi, antropologi și alți oameni de știință, a fost un grup foarte interdisciplinar și am avut și artiști din diferite domenii. Ne întâlneam lunar și făceam un brainstorming de idei despre ce ne-ar putea trimite o posibilă civilizație extraterestră. După aceea, am restrâns grupul la cinci persoane, iar apoi, în cele din urmă, la trei, pentru că era foarte important ca nu mulți oameni să știe despre conținut”, a spus ea.

Mesajul, care are o dimensiune de numai câteva kiloocteți, a trebuit să fie separat de restul datelor brute primite în timpul transmisiei, care ar fi putut include zgomot de fond, date telemetrice și informații false. Potrivit lui de Paulis, acest prim pas al procesului necesită cunoștințe tehnice foarte specifice.

„Dar apoi, toată lumea se poate alătura pentru interpretare, care pentru mine este partea cea mai interesantă”, a spus ea.

Evenimentul a servit, de asemenea, ca o repetiție generală a tuturor etapelor implicate în identificarea și procesarea corectă a unui semnal de origine extraterestră și inteligentă.

„Nu este atât de banal pe cât crede lumea. NASA și ESA fac tot timpul comunicații bidirecționale cu navele lor spațiale, dar au propriul echipament dedicat. Noi a trebuit să stabilim transmisia complet de la zero. Asta a fost de fapt destul de complex și a necesitat aproape doi ani de muncă”, a spus de Paulis.

Potrivit lui Wael Farah, radioastronom și analist de date la Institutul SETI, care a participat la eveniment, este important să se știe că recepționarea unei transmisii extraterestre nu echivalează cu înțelegerea semnificației acesteia și că, deși un semnal inteligent ar fi ușor de recunoscut, procesul ar fi totuși anevoios.

„Există o serie întreagă de teste riguroase care ar putea dura luni de zile”, a spus el.

Printre verificări se numără asigurarea faptului că transmisia nu provine de la nicio navă spațială umană și că poate fi recepționată în exact aceeași formă de telescoape diferite, motiv pentru care testul a implicat trei dintre acestea, dar evenimentul arată și faptul că nu ar fi rolul SETI să descifreze mesajul, ci doar să semnaleze recepția acestuia.

„Din perspectiva unui radioastronom, nu mă interesează ce conține semnalul - ceea ce mă interesează este să recepționez un semnal care nu pare cunoscut”, a declarat Farrah.

Niciun mesaj extraterestru nu a fost recepționat până acum

Nici SETI, nici vreo altă organizație de pe Pământ nu a recepționat până acum vreun semnal de viață extraterestră.

Printre primii administratori ai SETI s-a numărat Frank Drake, un astrofizician american care a adus discursul despre viața extraterestră în atenția publicului larg și a fost co-autorul plăcuțelor de la bordul sondelor Pioneer 10 și Pioneer 11, trimise în spațiu de NASA în 1972 și 1973. Acestea prezentau un mesaj sub formă de schițe, destinat extratereștrilor, care includea corpuri umane feminine și masculine nud și o hartă a sistemului solar.

În 1974, Drake a compus, de asemenea, un mesaj radio interstelar care a fost trimis pe 16 aprilie 1974 către un grup de stele cunoscut sub numele de Messier 13, în timpul unei ceremonii care a marcat finalizarea modernizării Observatorului Arecibo din Puerto Rico.

Mesajul, care conținea doar 1.679 de biți de date, includea informații despre numere de bază, compuși chimici, ADN uman și însuși telescopul Arecibo, dar a fost conceput mai mult ca o dovadă de concept decât ca o încercare reală de a contacta extratereștrii, la fel ca evenimentul de săptămâna trecută.

Neill Sanders, de la grupul britanic de astronomie pentru amatori Go Stargazing, participă la efortul global de decodare a transmisiunii și a declarat că au atins deja o etapă importantă în partea inițială a procesului de descifrare.

„Mesajul ascuns în transmisie a fost obținut. Cu toate acestea, provocarea acum este să ne asigurăm că ceea ce a fost obținut este exact”, a declarat el.

Încercarea de a verifica acuratețea este un scenariu cu adevărat interesant, a adăugat el, deoarece expeditorul oricărui mesaj - în acest caz, sonda Trace Gas Orbiter care orbitează în jurul planetei Marte - ar dori să se asigure că mesajul nu este interpretat greșit de către destinatar, fie din cauza unor erori în timpul transmiterii sau al procesării.

Acum, când straturile au fost îndepărtate și mesajul a fost descoperit, începe o parte și mai delicată a procesului.

„Am ajuns destul de repede la date, dar în ceea ce privește descifrarea mesajului și a ceea ce înseamnă, ar putea dura mult mai mult. Cred că au pus la cale o provocare semnificativă”, a mai spus el.

