Live TV

Ce se ascunde în spatele „solzilor de dragon" descoperiți pe Marte. Explicația NASA

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-04-24T153634.989
Imagine colorizată a suprafeței planetei Marte, surprinsă de roverul Curiosity al NASA. Foto: Profimedia
Din articol
Formațiuni neobișnuite surprinse pe Marte De ce arată ca niște „solzi de dragon” Forme care par animale, dar au explicații naturale

Un nou set de imagini realizate de roverul Curiosity a scos la iveală o serie de formațiuni neobișnuite pe suprafața planetei Marte, care seamănă izbitor cu niște „solzi de dragon”. Deși aspectul lor spectaculos a stârnit numeroase comparații, cercetătorii spun că aceste structuri au, cel mai probabil, o origine geologică și ar putea fi legate de prezența apei în trecutul planetei, informează Live Science.

Roverul Curiosity a fotografiat o serie de poligoane neobișnuite care seamănă izbitor cu niște solzi gigantici de reptile fosilizate. Deși oamenii de știință au mai văzut forme similare pe Marte, nu au mai întâlnit niciodată o concentrație atât de „dramatic de mare”.

O regiune de pe Marte este acoperită de un număr surprinzător de formațiuni care arată ca niște aglomerări de solzi gigantici de reptile fosilizate, arată noile imagini. Totuși, nu este vorba despre creaturi extraterestre — aceste structuri neobișnuite ar putea avea legătură cu apa din trecutul planetei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Roverul Curiosity a realizat fotografiile acestor roci neobișnuite în timp ce se deplasa spre Antofagasta — un crater de impact relativ tânăr, cu un diametru de aproximativ 10 metri, situat pe versanții muntelui Sharp (numit și Aeolis Mons), aflat în interiorul craterului Gale, în apropierea ecuatorului marțian.

Un set de imagini alb-negru ale „solzilor” a fost publicat de NASA pe 14 aprilie, iar o fotografie color de detaliu a rocilor a fost distribuită online a doua zi de Kevin M. Gill, inginer software și specialist în procesarea imaginilor la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA. Imaginile au fost realizate pe 7 și 13 aprilie (cunoscute ca Sol 4859 și Sol 4865 în timpul marțian).

Forma neobișnuită și gruparea strânsă a acestor roci au dus la comparații cu solzii reptilelor, iar unii comentatori au glumit spunând că formațiunile seamănă cu niște „solzi de dragon”.

Nu este clar în acest moment câte astfel de roci au fost fotografiate sau cât de mari sunt, însă acestea se întind pe sol „pe metri întregi”, potrivit unui articol publicat de NASA pe 10 aprilie.

Poligoane cu o formă similară, de tip fagure, au mai fost observate pe Marte, atât la scară mică, cât și la scară mare. În cazurile anterioare, aceste forme au fost asociate cu uscarea noroiului sau cu mișcarea cristalelor de gheață sub suprafața marțiană. Cu toate acestea, este prea devreme pentru ca oamenii de știință să stabilească exact cum s-au format aceste structuri recente.

Curiosity a colectat „numeroase imagini și date chimice care ne vor ajuta să distingem între diferite ipoteze privind formarea acestor texturi de tip fagure”, a declarat Fraeman.

Înainte de a ajunge la Antofagasta, Curiosity a petrecut aproape un an studiind o serie de creste stâncoase de pe muntele Sharp, denumite „boxwork”. Aceste formațiuni sunt cunoscute și sub numele de „pânze de păianjen marțiene”, din cauza modului în care se ramifică pe suprafață, iar roverul a observat recent mici sfere asemănătoare unor ouă atașate de marginile lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceste „pânze” nu trebuie confundate cu faimoșii „păianjeni de pe Marte”, structuri întunecate, asemănătoare unor arahnide, răspândite pe suprafața planetei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De la aterizarea pe Planeta Roșie în 2012, roverul a mai surprins și alte obiecte care seamănă cu forme de viață, inclusiv o formațiune stâncoasă care aduce izbitor cu un coral.

Și celălalt rover al NASA, Perseverance, a observat de-a lungul timpului forme similare, de la aterizarea sa în 2021, inclusiv o „broască țestoasă” aparentă, care pare să-și scoată capul din carapace. De asemenea, sondele care orbitează Marte au identificat alte forme neobișnuite, precum un crater în formă de „fluture” sau un „câine” marțian.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
VIDEO Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă...
Militari NATO
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă...
colaj atac trump
VIDEO Primele imagini cu atacatorul de la dineul corespondenților...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din...
Ultimele știri
Explozie pe piața chiriilor: Tot mai mulți români amână să cumpere locuințe și aleg soluția temporară. „Oamenii sunt mult mai precauți”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Verdeața de primăvară bogată în fibre și vitamine. Recomandările specialiștilor în nutriție: „Este benefică și pentru funcția hepatică”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”