Un nou set de imagini realizate de roverul Curiosity a scos la iveală o serie de formațiuni neobișnuite pe suprafața planetei Marte, care seamănă izbitor cu niște „solzi de dragon”. Deși aspectul lor spectaculos a stârnit numeroase comparații, cercetătorii spun că aceste structuri au, cel mai probabil, o origine geologică și ar putea fi legate de prezența apei în trecutul planetei, informează Live Science.

Formațiuni neobișnuite surprinse pe Marte

Roverul Curiosity a fotografiat o serie de poligoane neobișnuite care seamănă izbitor cu niște solzi gigantici de reptile fosilizate. Deși oamenii de știință au mai văzut forme similare pe Marte, nu au mai întâlnit niciodată o concentrație atât de „dramatic de mare”.

O regiune de pe Marte este acoperită de un număr surprinzător de formațiuni care arată ca niște aglomerări de solzi gigantici de reptile fosilizate, arată noile imagini. Totuși, nu este vorba despre creaturi extraterestre — aceste structuri neobișnuite ar putea avea legătură cu apa din trecutul planetei.

Roverul Curiosity a realizat fotografiile acestor roci neobișnuite în timp ce se deplasa spre Antofagasta — un crater de impact relativ tânăr, cu un diametru de aproximativ 10 metri, situat pe versanții muntelui Sharp (numit și Aeolis Mons), aflat în interiorul craterului Gale, în apropierea ecuatorului marțian.

Un set de imagini alb-negru ale „solzilor” a fost publicat de NASA pe 14 aprilie, iar o fotografie color de detaliu a rocilor a fost distribuită online a doua zi de Kevin M. Gill, inginer software și specialist în procesarea imaginilor la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA. Imaginile au fost realizate pe 7 și 13 aprilie (cunoscute ca Sol 4859 și Sol 4865 în timpul marțian).

De ce arată ca niște „solzi de dragon”

Forma neobișnuită și gruparea strânsă a acestor roci au dus la comparații cu solzii reptilelor, iar unii comentatori au glumit spunând că formațiunile seamănă cu niște „solzi de dragon”.

Nu este clar în acest moment câte astfel de roci au fost fotografiate sau cât de mari sunt, însă acestea se întind pe sol „pe metri întregi”, potrivit unui articol publicat de NASA pe 10 aprilie.

Poligoane cu o formă similară, de tip fagure, au mai fost observate pe Marte, atât la scară mică, cât și la scară mare. În cazurile anterioare, aceste forme au fost asociate cu uscarea noroiului sau cu mișcarea cristalelor de gheață sub suprafața marțiană. Cu toate acestea, este prea devreme pentru ca oamenii de știință să stabilească exact cum s-au format aceste structuri recente.

Curiosity a colectat „numeroase imagini și date chimice care ne vor ajuta să distingem între diferite ipoteze privind formarea acestor texturi de tip fagure”, a declarat Fraeman.

Forme care par animale, dar au explicații naturale

Înainte de a ajunge la Antofagasta, Curiosity a petrecut aproape un an studiind o serie de creste stâncoase de pe muntele Sharp, denumite „boxwork”. Aceste formațiuni sunt cunoscute și sub numele de „pânze de păianjen marțiene”, din cauza modului în care se ramifică pe suprafață, iar roverul a observat recent mici sfere asemănătoare unor ouă atașate de marginile lor.

Aceste „pânze” nu trebuie confundate cu faimoșii „păianjeni de pe Marte”, structuri întunecate, asemănătoare unor arahnide, răspândite pe suprafața planetei.

De la aterizarea pe Planeta Roșie în 2012, roverul a mai surprins și alte obiecte care seamănă cu forme de viață, inclusiv o formațiune stâncoasă care aduce izbitor cu un coral.

Și celălalt rover al NASA, Perseverance, a observat de-a lungul timpului forme similare, de la aterizarea sa în 2021, inclusiv o „broască țestoasă” aparentă, care pare să-și scoată capul din carapace. De asemenea, sondele care orbitează Marte au identificat alte forme neobișnuite, precum un crater în formă de „fluture” sau un „câine” marțian.

Editor : Ș.A.