Live TV

Ce simți când vezi Pământul din spaţiu. Mărturiile astronauţilor misiunii Artemis 2

Data publicării:
artemis
Noi imagini surprinse de astronauţii misiunii Artemis 2.
Din articol
„Suntem legaţi pentru totdeauna” „A fost o toaletă minunată” Simulări de mers pe Lună

Astronauţii misiunii Artemis 2 au descris, într-o conferinţă de presă organizată joi, impactul emoţional pe care l-au resimţit observând Pământul din spaţiul îndepărtat şi au făcut comentarii pe marginea dificultăţilor tehnice minore cu care s-au confruntat în timpul misiunii. Ei au vorbit inclusiv despre problemele de funcţionare a toaletei din capsula Orion.

Echipajul misiunii Artemis 2 a NASA, format din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover şi specialiştii Christina Koch şi Jeremy Hansen, a ţinut prima sa conferinţă de presă la o săptămână după încheierea misiunii, la Centrul Spaţial Johnson al NASA din Houston.

Evenimentul a marcat prima ocazie a echipajului de a discuta despre misiunea lor istorică de 10 zile, în cadrul căreia au devenit primii oameni care au călătorit în jurul Lunii şi s-au întors în siguranţă, cu o amerizare reuşită în apele Pacificului, pe 10 aprilie.

Pilotul Victor Glover a descris sentimentele care l-au încercat observând Pământul din spaţiul profund. El a spus că s-a simţit mic şi insignifiant în faţa măreţiei cosmosului, dar în acelaşi timp s-a simţit mare şi puternic ca membru al echipei misiunii şi ca reprezentant al întregii umanităţi.

La aproape o săptămână după ce au revenit pe Terra, astronauţii misiunii Artemis 2 se gândesc deja la cum ar fi să păşească pe Lună, transmite The New York Times, potrivit Agerpres.

„Vă spun chiar acum. Dacă am fi avut un modul de aselenizare pentru prima dată la bordul navei, ştiu că cel puţin trei dintre colegii mei de echipaj ar fi fost în el, încercând să aselenizeze”, a declarat Reid Wiseman, astronautul NASA care a fost comandantul misiunii Artemis 2.

„Suntem legaţi pentru totdeauna”

Reid Wiseman a precizat că următorul pas major al programului Artemis, de a-i readuce pe astronauţi pe suprafaţa Lunii, nu reprezintă un salt uriaş.

„Va fi o provocare extrem de mare din punct de vedere tehnic, dar această echipă trebuie să ştie în fiecare zi că este (un obiectiv) absolut realizabil şi că este realizabil în curând”, a mai spus el.

În ceea ce priveşte conexiunea formată între membrii echipajului, „suntem legaţi pentru totdeauna”, a spus Wiseman.

„Este cea mai apropiată legătură ce se poate forma între patru oameni care nu fac parte din aceeaşi familie (...) A fost pur şi simplu o aventură uimitoare şi toţi membrii echipajului s-au încurajat reciproc în tot acest timp”.

Cei patru astronauţi au vorbit despre experienţele lor şi despre cum aproape totul a mers bine, deşi nava spaţială le-a oferit câteva surprize tehnice în timpul misiunii de 10 zile, prima în care astronauţii au părăsit orbita joasă a Pământului din 1972.

„Am avut un detector de fum care s-a declanşat în penultima zi”, a povestit Reid Wiseman.

„Vreţi să atrageţi atenţia cuiva foarte repede? Faceţi să sune alarma de incendiu într-o navă spaţială când sunteţi încă la aproximativ 130.000 de kilometri de casă”.

„A fost o toaletă minunată”

În ceea ce priveşte deja celebra toaletă a capsulei Orion, comandantul misiunii a declarat că aceasta „a fost minunată”, în ciuda problemelor pe care le-a cauzat, despre care a spus că erau legate de sistemul de ventilaţie, notează EFE.

„Vreau doar să spun, 100% direct: a fost o toaletă minunată. Toaleta a funcţionat excelent. Unde am avut o problemă - şi a fost o problemă reală, cu siguranţă - a fost în conducta noastră principală de ventilaţie”, a explicat Wiseman.

„Toaleta a tras apa perfect, dar când lichidul a ieşit din vas, s-a blocat în conducta noastră de ventilaţie”, a adăugat el.

Toaleta capsulei Orion a fost una dintre vedetele neaşteptate ale misiunii Artemis 2, după ce a început să funcţioneze defectuos la scurt timp după lansare, în ciuda unei investiţii de 23 de milioane de dolari.

Reid Wiseman a precizat că linia principală de ventilaţie „a fost obstrucţionată sau blocată” din motive încă necunoscute şi i-a îndemnat pe inginerii care au construit această toaletă „să nu renunţe”.

„A fost un echipament excelent. Şi ce am învăţat din această situaţie? Ei bine, că există întotdeauna lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim”, a rezumat el.

Simulări de mers pe Lună

Într-o postare pe reţelele de socializare joi dimineaţă, astronautul canadian Jeremy Hansen, specialist al misiunii misiunea Artemis 2, a descris cum echipajul rula simulări de mers pe suprafaţa Lunii în timpul viitoarelor misiuni.

Apariţia de joi a urmat unei reuniuni emoţionante cu familia, prietenii şi colegii astronauţi, sâmbătă, la Houston.

Echipajul s-a întors pe Pământ vineri, amerizând în largul coastei oraşului San Diego.

Ei au fost primii oameni care au părăsit orbita joasă a Pământului din 1972 şi au călătorit mai departe de planetă decât orice alt om înaintea lor.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
O dronă rusească a pătruns în spaţiul aerian al României. Unde s-a...
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb (2)
„E ca și cum ai avea o bombă atomică.” Iranul își arată principalul...
Sistem de rachete Patriot.
Țările europene au fost avertizate de SUA să se aștepte la întârzieri...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Armistițiu temporar...
Ultimele știri
Suedia vrea să expulzeze migranţii care nu duc o „viaţă cinstită”. Societata civilă acuză criterii discriminatorii
După căderea lui Viktor Orban, UE se grăbește să deblocheze un împrumut important pentru Ucraina
O vestă de salvare purtată de o supraviețuitoare a Titanicului, scoasă la licitație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Schimbare majoră pentru trei zodii. Cine sunt nativii care încep o nouă etapă în viață după 17 aprilie 2026
Cancan
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Fanatik.ro
Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Donald Trump s-a decis: schimbare majoră în privința unei importante competiții sportive. Se va întâmpla în...
Adevărul
Cât costă independența energetică pentru o casă de 100 mp în România
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre motivul pentru care singurul ei fiu nu-i mai vorbește: „A zis că am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vinicius, lăsat la stadionul lui Bayern după decizia UEFA! Autocarul lui Real Madrid a plecat fără el
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Jennifer Aniston și Jim Curtis ar fi început să-și plănuiască nunta: „Își doresc o nuntă simplă, pe plajă!”
Adevarul
Scenă neverosimilă la Survivor! În stare de ebrietate, Gabi Tamaș a făcut prăpăd cu toporul, pe platourile de...
Newsweek
În ce județe pensiile nu se pot plăti? Cifrele arată că sistemul de pensii e în colaps în umătate din România
Digi FM
Ai datorii la stat? Obligaţiile fiscale restante de cel puţin 1.200 de lei te pot trimite pe „lista rușinii”...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Port fața și mâinile altcuiva”. Primul om cu transplant de față și mâini povestește cum a supraviețuit...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Dakota Johnson, pe lista TIME a celor mai influenți oameni în 2026. Melanie Griffith: Te iubesc. Meriți atât...
UTV
Fiica lui Florin Dumitrescu, Mia, a împlinit 11 ani. „Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă din...