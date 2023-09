Cel mai mare serviciu de streaming muzical nu va interzice muzica creată de AI

Șeful Spotify, Daniel Ek, a declarat pentru BBC că nu are de gând să interzică total conținutul creat de inteligența artificială care se află pe cea mai mare platformă de streaming muzical.

La începutul acestui an, Spotify a lansat o piesă cu voci clonate de AI ale interpreților Drake și The Weeknd. Daniel Ek a spus pentru BBC că au fost utilizări valide ale tehnologiei pentru a face muzică, dar AI nu ar trebui folosită pentru a uzurpa identitatea artiștilor umani fără consimțământul lor.

Utilizarea inteligenței artificiale în muzică va fi probabil dezbătută „mulți, mulți ani”

Ek, care vorbește rar cu mass-media, a spus că a văzut trei „grupe” unde poate fi folosită AI:

- instrumente precum auto-tune care îmbunătățesc muzica, care sunt acceptabile;

- instrumente care imită artiști, care nu sunt acceptabile;

- și o cale de mijloc, mai controversată, în care muzica creată de AI a fost în mod clar influențată de artiștii existenți, dar nu i-a înlocuit direct.

„Va fi complicat”, a spus el când a fost întrebat despre provocarea cu care se confruntă industria.

Deși AI nu este interzisă în toate formele pe platformă, compania nu permite ca și conținutul său să fie folosit pentru a antrena un model de învățare automată sau AI, al cărui model poate apoi produce muzică.

Artiștii se pronunță din ce în ce mai mult împotriva utilizării AI în industriile creative

Luna trecută, muzicianul irlandez Hozier a spus că va lua în considerare un protest din cauza amenințării AI la adresa profesiei sale. Acesta a spus pentru BBC că nu este sigur că tehnologia „îndeplinește definiția artei”.

Nici Drake, nici The Weeknd nu știau că versiunile clonate ale vocilor lor erau folosite pentru melodia ”Heart on My Sleeve”. Piesa a fost eliminată de pe Spotify și alte platforme de streaming în aprilie. Creatorul său, Ghostwriter, a încercat ulterior să nominalizeze piesa la un premiu Grammy, dar a fost refuzat.

„Puteți să vă imaginați pe cineva care încarcă o melodie, pretinzând că este Madonna, chiar dacă nu este. Am văzut aproape totul în istoria Spotify în acest moment, cu oameni care încearcă să folosească sistemul nostru”, a spus domnul Ek.

„Avem o echipă foarte mare care lucrează exact la aceste tipuri de probleme”

În mai, Financial Times a raportat că mii de piese au fost eliminate de pe Spotify după descoperirea că roboții erau folosiți pentru a umfla artificial cifrele de streaming.

Ek a discutat, de asemenea, despre investiția uriașă a platformei în podcasturi, inclusiv despre cele de la personalități importante precum Michelle și Barack Obama și Ducele și Ducesa de Sussex. Niciunul nu a fost reînființat.

Acordul cu Harry și Meghan a costat 25 de milioane de dolari și a avut doar 12 episoade livrate în doi ani și jumătate. Un director de la Spotify a vorbit recent în mod disprețuitor despre modul de lucru al cuplului.

„Adevărul este că o parte dintre ele au funcționat, altele nu”, a spus Ek despre decizia companiei de a „provoca Apple” ca platformă de podcast lider pe piață, atrăgând o mulțime de noi creatori.

„Acum cinci ani, Spotify nu era nicăieri în podcasting”

Separat, firma a confirmat că podcast-ul lui Russell Brand va rămâne pe Spotify, cu excepția cazului în care s-a constatat că materialul în sine și-a încălcat propriile ”termeni și condiții”.

Acast, care deține podcastul, a declarat că a suspendat veniturile din publicitate, deoarece comediantul rămâne sub investigație pentru acuzații de agresiune sexuală.

Motivul pentru care Daniel Ek, care trăiește în Suedia, se afla în Marea Britanie a fost să discute despre reglementări. El a spus că Spotify susține noul proiect de lege privind siguranța online, conceput pentru a face internetul mai sigur pentru copii, și proiectul de lege privind piețele digitale în curs, care își propune să îmbunătățească concurența prin monitorizarea atentă a giganților tehnologiei.

Cofondatorul Spotify a fost mult timp un critic vocal al politicilor Apple și magazinelor de aplicații Google, pe care se bazează platforma de streaming. Ambele companii percep dezvoltatorilor mai mici un comision de 15% pentru achizițiile în aplicație, acesta crescând la 30% pentru dezvoltatorii cu venituri de peste 1 milion USD.

Spotify s-a plâns, de asemenea, că Apple îngreunează comunicarea directă cu clienții săi și vrea să-și promoveze serviciile în altă parte.

„Ne aflăm într-o situație în care literalmente două companii din lume controlează modul în care peste patru miliarde de consumatori accesează internetul”, a spus Ek. „Dacă te gândești acum la o companie precum Spotify, unde deja plătim aproape 70% din veniturile noastre comunității creative, dacă ar fi să luăm 30% din reducere, înseamnă în esență că am rămas cu zero, ceea ce înseamnă că trebuie să închidem afacerea.”

În aprilie, Comisia Europeană (CE) a acuzat Apple de încălcarea regulilor de concurență ale UE în acest sens, în urma unei plângeri de la Spotify în 2020. În februarie, CE și-a redus obiecțiile împotriva Apple, deși încă nu a existat o decizie finală.

Apple a spus că va continua să lucreze cu CE. Compania a adăugat că marea majoritate a dezvoltatorilor europeni sunt dezvoltatori care realizează venituri mai mici de 1 milion de dolari și se califică să plătească Apple un comision de 15%.

