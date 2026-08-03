Live TV

Centrele de calcul pentru IA ar putea fi mutate pe orbită, după dezvoltarea unui sistem de răcire a cipurilor în spațiu

Data publicării:
International Space Station floats above Earth's blue oceans and white clouds. Elements of this image furnished by NASA
Stația Spațială Internațională. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pe fondul unei reacții din ce în ce mai puternice împotriva proliferării centrelor de date destinate alimentării inteligenței artificiale, a crescut interesul pentru mutarea acestor operațiuni mari consumatoare de energie pe orbită. Acum, cercetătorii ar fi găsit o soluție pentru a depăși un obstacol major în calea atingerii acestui obiectiv: răcirea centrelor de date din spațiu, scrie The New York Times.

Institutul de Tehnologie din California (Caltech) și Sophia Space, un start-up specializat în calculul spațial orbital, au anunțat joi că au obținut un brevet pentru un sistem de răcire care, potrivit acestora, i-ar putea ajuta să lanseze centre de date până la începutul anilor 2030, alimentate de sisteme solare care funcționează 24 de ore pe zi în spațiu.

Anunțul reprezintă cea mai recentă inițiativă de dezvoltare a utilizării energiei solare în spațiu. Anul acesta, Elon Musk a propus lansarea a aproximativ un milion de sateliți care să funcționeze ca centre de date, reducând astfel consumul de energie electrică și apă de pe Pământ. Alte mari companii din domeniul tehnologiei, precum Google și compania de rachete a lui Jeff Bezos, Blue Origin, au dezvoltat proiecte similare. La fel ca sistemul proiectat de Caltech și Sophia Space, sateliții ar avea nevoie de energie solară.

„Este un domeniu care pur și simplu explodează”, a declarat Sergio Pellegrino, codirector al Proiectului de Energie Solară Spațială de la Caltech, care colaborează cu Sophia Space. „Trebuie să ne obișnuim mai mult cu ideea că spațiul face lucruri pentru noi.”

Tehnologia solară există deja în spațiu. Navele spațiale și sateliții folosesc panouri mici pentru alimentare, dar nimic la scara pe care o au în vedere Sophia Space și Caltech. Vor trece cel puțin câțiva ani până când sistemul lor va ajunge pe orbită. Dar dacă se dovedește eficient, cercetătorii, directorii din domeniul tehnologiei și companiile energetice speră că, într-o zi, panourile solare din spațiu ar putea alimenta cu energie locuința sau afacerea dumneavoastră.

Energia solară s-a dezvoltat ca sursă de energie electrică în ultimul deceniu, devenind mai ieftină și mai eficientă, oferind în același timp energie fără emisii de carbon. Însă, deoarece energia solară funcționează doar când strălucește soarele, există o dezbatere cu privire la capacitatea acesteia de a satisface cererea în creștere determinată de vehiculele electrice, sistemele de încălzire și răcire și, cel mai important, centrele de date pentru inteligența artificială.

Centrele de date, în special, au stârnit nemulțumirea locuitorilor din apropiere deoarece ocupă suprafețe mari de teren și au contribuit la creșterea costurilor energiei electrice și la penuria de apă.

Energia solară din spațiu ar avea acces 24 de ore pe zi la energia solară, devenind astfel o sursă constantă, la fel ca centralele electrice care funcționează pe bază de gaz natural și alți combustibili. Pe Pământ, o centrală solară are nevoie de baterii pentru a prelungi durata de funcționare dincolo perioada în care beneficiază de lumina zilei.

Însă unii critici ai ideii de a plasa centre de date alimentate cu energie solară pe orbită susțin că acest lucru ar contribui la creșterea cantității de deșeuri din spațiu, crescând în același timp costurile energiei electrice pentru consumatori. Unii spun că ar putea, de asemenea, să facă rețeaua electrică mai puțin fiabilă.

„Capcanele pentru șoareci spațiale sunt doar o distragere a atenției”, a declarat Bill Powers, un inginer din San Diego care depune mărturie în calitate de martor expert în numele consumatorilor în fața autorităților de reglementare a utilităților publice din SUA.

Cu toate acestea, pe măsură ce companiile se întrec să culeagă roadele boom-ului inteligenței artificiale, ele depun eforturi considerabile pentru a crea infrastructura necesară centrelor de date, chiar dacă unele dintre aceste eforturi nu se vor concretiza niciodată.

Într-un raport din iunie privind centrele de date din spațiu, Forumul Economic Mondial a remarcat că găsirea tehnologiei necesare pentru răcirea cipurilor de calculator ar fi un obiectiv atractiv, deoarece 70% dintre americani se opun construirii de centre de date în zonele lor. Raportul a subliniat că în spațiu lipsesc aerul și apa, care sunt de obicei necesare pentru răcirea rapidă a cipurilor de calculator.

Sophia Space a conceput un computer și o unitate de stocare a datelor cu un sistem de răcire care utilizează o combinație de plăci și energie solară, care, în final, trimite căldura reziduală în spațiul îndepărtat. Compania a declarat că sistemul său este „competitiv din punct de vedere al costurilor” în comparație cu centrele de date de pe Pământ.

„Sophia a luat naștere din această viziune și din acest obiectiv de a furniza energie și de a rezolva o criză energetică pe Pământ”, a declarat Leon Alkalai, cofondator al Sophia Space și directorul său tehnic.

În loc să genereze electricitate în spațiu și să transmită acea energie către Pământ, sistemul de energie solară ar produce energie în spațiu pentru un centru de date orbital, care ar trimite apoi datele către Pământ — o realizare mult mai ușoară și mai puțin costisitoare, a spus dr. Alkalai.

Caltech continuă să lucreze la dezvoltarea energiei solare spațiale, iar alte instituții academice, precum Institutul de Tehnologie din Georgia, au colaborat cu o companie sud-coreeană din domeniul energiei solare, Hanwha Qcells, pentru a avansa în acest domeniu.

Departamentul Energiei explorează generarea de energie solară spațială de mai bine de un deceniu. Cele mai comune proiecte utilizează unde radio sau lasere pentru a transmite energia către un receptor de pe Pământ și apoi pentru a o distribui către substațiile de utilități.

Solaren, unul dintre principalii dezvoltatori ai acestei tehnologii, a declarat că urmează să încheie un acord de achiziție a energiei cu o companie de utilități pentru sistemul său, pe care intenționează să îl comercializeze în următorul deceniu.

„Din punct de vedere tehnic, nimic nu ne împiedică să facem acest lucru”, a declarat Gary T. Spirnak, președinte și director executiv al Solaren.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
Kim Jong Un
2
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
3
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
nicusor dan
4
Nicușor Dan, apel către români: „Țara se stabilizează financiar și va fi mai bine...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
5
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de 26 de ani și totul s-a schimbat
Digi Sport
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de 26 de ani și totul s-a schimbat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Inteligenta artificiala ia ai uniunea europeana europa
August aduce schimbări pentru inteligența artificială în Europa: regulamentul UE care intră în vigoare astăzi
un angajat singur la birou
Companiile cu venituri de milioane de dolari care au un singur angajat. Cum gestionează afacerile solo mii de clienți în același timp
Beijing,China.3rd September 2025. The airborne unmanned combat formation passes through Tian'anmen Square during the V-Day military parade on September 3, 2025 in Beijing, China. China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclea
Cum se folosește China de modelele de inteligență artificială ale SUA pentru a-și antrena propriile sisteme de apărare
Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Modelele de IA Claude au ieșit din mediul de testare, s-au conectat la internet și au compromis sistemele a trei organizații
EU Is Forcing Organisations To Label AI Content, Taichung, Taiwan - 29 Jul 2026
UE încearcă să limiteze răspândirea online a conținutului fals creat cu AI. Ce se schimbă de la 2 august
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Stare de alertă energetică în România. Ședință convocată de...
profimedia-1030090531
Criza climatică alimentează incendiile din Europa. Studiu: Riscul...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului...
ciprian ciucu in studioul digi24
Ciucu spune că au avut loc noi negocieri pentru un guvern tehnocrat...
Ultimele știri
O țară întreagă a rămas în întuneric după ce reţeaua electrică națională a cedat
La 40 de ani de la accidentul de la Cernobîl, Italia pregătește terenul pentru revenirea la energia nucleară
Trump spune că negocierile cu Iranul se reiau. Teheranul îndeamnă SUA să respecte memorandumul de înțelegere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul George este foarte atașat de nașa sa și soțul acesteia. Cum au ajuns să aibă o legătură atât de...
Cancan
Raisa, fetița care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Cluj, a fost înmormântată: 'Lumea era mult...
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Adversara Universității Craiova, program, cine transmite...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
El este românul fără pensie care a dat mâna de trei ori cu Cristiano Ronaldo și a făcut înconjurul lumii...
Adevărul
Misterioasa epidemie de dans din Franța. Săptămâni întregi oamenii nu s-au putut opri din dansat
Playtech
Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
Digi FM
Credea că va deveni om de știință, azi impresionează la Hollywood. Povestea lui Homer, fiul lui Richard Gere
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Văduva lui Constantin Covaciu: ”Normal că o dăm în judecată!”. ”Nea Gogu” a murit în accidentul din Câmpulung
Pro FM
Dua Lipa, apariție spectaculoasă la New York. A combinat îndrăzneț o rochie mini și delicată cu o pereche de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Andrew Garfield rupe tăcerea despre Tom Holland. Ce crede cu adevărat despre succesorul său în rolul...
Adevarul
KAAN, avionul alternativă al Turciei la F-35 american, a mai trecut un test și se apropie de primul zbor
Newsweek
O pensionară a fost trimisă la azil pentru apartament și pensie. Secretul ascuns 40 de ani a schimbat totul
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Noile descoperiri ale cercetătorilor despre tulburările de somn. Ce se întâmplă la nivelul creierului când nu...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
„Mi-am făcut viața un chin!” Jim Parsons din „Teoria Big Bang” dezvăluie de ce s-a simțit îngrozitor în cel...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...