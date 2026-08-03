Centrele de calcul pentru IA ar putea fi mutate pe orbită, după dezvoltarea unui sistem de răcire a cipurilor în spațiu

Pe fondul unei reacții din ce în ce mai puternice împotriva proliferării centrelor de date destinate alimentării inteligenței artificiale, a crescut interesul pentru mutarea acestor operațiuni mari consumatoare de energie pe orbită. Acum, cercetătorii ar fi găsit o soluție pentru a depăși un obstacol major în calea atingerii acestui obiectiv: răcirea centrelor de date din spațiu, scrie The New York Times.

Institutul de Tehnologie din California (Caltech) și Sophia Space, un start-up specializat în calculul spațial orbital, au anunțat joi că au obținut un brevet pentru un sistem de răcire care, potrivit acestora, i-ar putea ajuta să lanseze centre de date până la începutul anilor 2030, alimentate de sisteme solare care funcționează 24 de ore pe zi în spațiu.

Anunțul reprezintă cea mai recentă inițiativă de dezvoltare a utilizării energiei solare în spațiu. Anul acesta, Elon Musk a propus lansarea a aproximativ un milion de sateliți care să funcționeze ca centre de date, reducând astfel consumul de energie electrică și apă de pe Pământ. Alte mari companii din domeniul tehnologiei, precum Google și compania de rachete a lui Jeff Bezos, Blue Origin, au dezvoltat proiecte similare. La fel ca sistemul proiectat de Caltech și Sophia Space, sateliții ar avea nevoie de energie solară.

„Este un domeniu care pur și simplu explodează”, a declarat Sergio Pellegrino, codirector al Proiectului de Energie Solară Spațială de la Caltech, care colaborează cu Sophia Space. „Trebuie să ne obișnuim mai mult cu ideea că spațiul face lucruri pentru noi.”

Tehnologia solară există deja în spațiu. Navele spațiale și sateliții folosesc panouri mici pentru alimentare, dar nimic la scara pe care o au în vedere Sophia Space și Caltech. Vor trece cel puțin câțiva ani până când sistemul lor va ajunge pe orbită. Dar dacă se dovedește eficient, cercetătorii, directorii din domeniul tehnologiei și companiile energetice speră că, într-o zi, panourile solare din spațiu ar putea alimenta cu energie locuința sau afacerea dumneavoastră.

Energia solară s-a dezvoltat ca sursă de energie electrică în ultimul deceniu, devenind mai ieftină și mai eficientă, oferind în același timp energie fără emisii de carbon. Însă, deoarece energia solară funcționează doar când strălucește soarele, există o dezbatere cu privire la capacitatea acesteia de a satisface cererea în creștere determinată de vehiculele electrice, sistemele de încălzire și răcire și, cel mai important, centrele de date pentru inteligența artificială.

Centrele de date, în special, au stârnit nemulțumirea locuitorilor din apropiere deoarece ocupă suprafețe mari de teren și au contribuit la creșterea costurilor energiei electrice și la penuria de apă.

Energia solară din spațiu ar avea acces 24 de ore pe zi la energia solară, devenind astfel o sursă constantă, la fel ca centralele electrice care funcționează pe bază de gaz natural și alți combustibili. Pe Pământ, o centrală solară are nevoie de baterii pentru a prelungi durata de funcționare dincolo perioada în care beneficiază de lumina zilei.

Însă unii critici ai ideii de a plasa centre de date alimentate cu energie solară pe orbită susțin că acest lucru ar contribui la creșterea cantității de deșeuri din spațiu, crescând în același timp costurile energiei electrice pentru consumatori. Unii spun că ar putea, de asemenea, să facă rețeaua electrică mai puțin fiabilă.

„Capcanele pentru șoareci spațiale sunt doar o distragere a atenției”, a declarat Bill Powers, un inginer din San Diego care depune mărturie în calitate de martor expert în numele consumatorilor în fața autorităților de reglementare a utilităților publice din SUA.

Cu toate acestea, pe măsură ce companiile se întrec să culeagă roadele boom-ului inteligenței artificiale, ele depun eforturi considerabile pentru a crea infrastructura necesară centrelor de date, chiar dacă unele dintre aceste eforturi nu se vor concretiza niciodată.

Într-un raport din iunie privind centrele de date din spațiu, Forumul Economic Mondial a remarcat că găsirea tehnologiei necesare pentru răcirea cipurilor de calculator ar fi un obiectiv atractiv, deoarece 70% dintre americani se opun construirii de centre de date în zonele lor. Raportul a subliniat că în spațiu lipsesc aerul și apa, care sunt de obicei necesare pentru răcirea rapidă a cipurilor de calculator.

Sophia Space a conceput un computer și o unitate de stocare a datelor cu un sistem de răcire care utilizează o combinație de plăci și energie solară, care, în final, trimite căldura reziduală în spațiul îndepărtat. Compania a declarat că sistemul său este „competitiv din punct de vedere al costurilor” în comparație cu centrele de date de pe Pământ.

„Sophia a luat naștere din această viziune și din acest obiectiv de a furniza energie și de a rezolva o criză energetică pe Pământ”, a declarat Leon Alkalai, cofondator al Sophia Space și directorul său tehnic.

În loc să genereze electricitate în spațiu și să transmită acea energie către Pământ, sistemul de energie solară ar produce energie în spațiu pentru un centru de date orbital, care ar trimite apoi datele către Pământ — o realizare mult mai ușoară și mai puțin costisitoare, a spus dr. Alkalai.

Caltech continuă să lucreze la dezvoltarea energiei solare spațiale, iar alte instituții academice, precum Institutul de Tehnologie din Georgia, au colaborat cu o companie sud-coreeană din domeniul energiei solare, Hanwha Qcells, pentru a avansa în acest domeniu.

Departamentul Energiei explorează generarea de energie solară spațială de mai bine de un deceniu. Cele mai comune proiecte utilizează unde radio sau lasere pentru a transmite energia către un receptor de pe Pământ și apoi pentru a o distribui către substațiile de utilități.

Solaren, unul dintre principalii dezvoltatori ai acestei tehnologii, a declarat că urmează să încheie un acord de achiziție a energiei cu o companie de utilități pentru sistemul său, pe care intenționează să îl comercializeze în următorul deceniu.

„Din punct de vedere tehnic, nimic nu ne împiedică să facem acest lucru”, a declarat Gary T. Spirnak, președinte și director executiv al Solaren.

Editor : B.E.