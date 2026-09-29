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Cercetătorii din China au testat cu succes panouri solare la 10 metri sub apă. Cum funcționează noua tehnologie

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Underwater Sea - Deep Water Abyss With Blue Sun light
Foto: GettyImages
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O echipă de oameni de ştiinţă a testat cu succes panouri solare la 10 metri sub apă. Concepute pentru a capta lungimile de undă ale luminii solare care pot traversa apa de mare, panourile au generat energie din lumina soarelui la o adâncime de 10 metri în timpul unui test de două ore desfăşurat în apropierea Insulelor Weizhou, în largul coastei de sud a Chinei.

Testele de laborator sugerează că acestea ar putea funcţiona continuu timp de mai mulţi ani, relatează agenţia de presă WAM, citată de Agerpres.

Studiul, publicat în revista ştiinţifică Joule, avansează cercetarea în domeniul energiei solare subacvatice. Studiile anterioare s-au concentrat pe adâncimi de doar doi metri sau mai puţin.

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea generării de energie solară subacvatică este faptul că o mare parte din energia solară este absorbită sau dispersată de apă.

Lumina albastră şi verde, însă, poate ajunge la adâncimi mai mari, ceea ce i-a determinat pe cercetători să dezvolte celule solare concepute pentru a profita la maximum de aceasta.

Oamenii de ştiinţă au folosit aşa-numitul perovskit, un mineral folosit ca alternativă la siliciul utilizat la majoritatea panourilor solare, ce poate fi ajustat pentru a absorbi diferite lungimi de undă ale luminii.

În cadrul testelor de laborator care au recreat condiţiile de la 10 metri sub apă, celulele au transformat în energie electrică aproximativ 35% din lumina solară primită.

Cercetătorii au testat apoi versiuni mai mari în Marea Chinei de Sud. La 10 metri adâncime, acestea au generat 324 de miliwaţi-oră în decurs de două ore - o cantitate mică, dar care a depăşit totuşi aşteptările cercetătorilor.

Pe baza testelor efectuate, cercetătorii estimează că acestea ar putea funcţiona continuu la 10 metri sub nivelul mării timp de aproximativ cinci ani şi jumătate.

Editor : M.B.

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