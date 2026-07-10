Comisia Europeană acuză Meta că Facebook și Instagram creează dependență. Platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri

Comisia Europeană a anunțat vineri că a ajuns la concluzia preliminară că Meta încalcă prevederile Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), din cauza modului în care Facebook și Instagram sunt concepute pentru a încuraja utilizarea compulsivă a platformelor.

Ancheta Executivului european vizează funcții precum scroll-ul infinit, redarea automată a conținutului (autoplay), notificările push și sistemele de recomandare extrem de personalizate, despre care Comisia consideră că pot afecta sănătatea fizică și mintală a utilizatorilor, în special a minorilor.

Potrivit evaluării preliminare, Meta nu a analizat în mod adecvat riscurile generate de designul platformelor sale și nici impactul pe care aceste funcții îl pot avea asupra utilizatorilor vulnerabili.

Comisia susține că funcții precum recomandările personalizate, autoplay și scroll-ul infinit îi determină pe utilizatori să continue navigarea aproape automat, favorizând dezvoltarea unor obiceiuri nesănătoase și a unei utilizări compulsive.

În plus, ancheta arată că Meta nu a luat suficient în calcul timpul petrecut de minori pe Facebook și Instagram, inclusiv pe timpul nopții, și nici modul în care formate precum Reels și Stories pot contribui la utilizarea excesivă a platformelor.

Măsurile Meta, considerate insuficiente

Executivul european consideră că măsurile actuale adoptate de companie pentru limitarea timpului petrecut online nu sunt suficiente. Instrumentele de gestionare a timpului de utilizare, inclusiv cele activate implicit pentru adolescenți, pot fi dezactivate cu ușurință și nu reduc în mod semnificativ utilizarea serviciilor.

De asemenea, Comisia apreciază că instrumentele de control parental sunt eficiente doar dacă părinții au suficiente cunoștințe tehnice și investesc timp pentru configurarea acestora, ceea ce le limitează eficiența.

În urma concluziilor preliminare, Comisia consideră că Meta ar trebui să modifice designul celor două platforme, inclusiv prin dezactivarea implicită a funcțiilor precum autoplay și scroll-ul infinit, introducerea unor pauze eficiente de utilizare și modificarea sistemelor de recomandare astfel încât acestea să fie mai puțin orientate spre maximizarea implicării utilizatorilor.

„Protejarea sănătății fizice și mintale a europenilor trebuie să fie o prioritate pentru platformele de comunicare socială. Actul legislativ privind serviciile digitale oferă un cadru clar pentru tragerea la răspundere a platformelor pentru proiectarea și efectele serviciilor lor care creează dependență. Ne angajăm pe deplin să punem în aplicare legislația noastră în Europa”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Meta poate răspunde acuzațiilor

Constatările sunt preliminare, iar Meta are acum posibilitatea să consulte dosarul anchetei și să răspundă în scris observațiilor formulate de Comisie.

Dacă, la finalul investigației, Executivul european va confirma încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale, compania poate primi o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Investigația face parte din procedura oficială deschisă împotriva Meta în mai 2024 și include, separat, verificări privind măsurile de protecție a minorilor și efectele așa-numitelor „găuri de iepure” („rabbit holes”) generate de algoritmii de recomandare ai Facebook și Instagram.

Editor : Ana Petrescu