Live TV

Concedieri masive la Snapchat. Inteligența artificială va înlocui o parte din personal

Data publicării:
Snapchat
Foto: Gulliver/ GettyImages

Compania Snap, care deține aplicația Snapchat, a anunțat concedieri masive, invocând dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și schimbările pe care aceasta le aduce în modul de lucru. Directorul general Evan Spiegel le-a transmis angajaților că firma traversează un „moment critic” și că va adopta un model mai eficient, în care instrumentele AI vor prelua o parte din activități, scrie BBC.

Grupul a disponibilizat aproximativ 1.000 de angajați, echivalentul a 16% din personal, și a retras sute de posturi deschise, potrivit unui document financiar.

Evan Spiegel, cofondator și CEO al Snap, le-a transmis angajaților că firma se află într-un „moment critic”, iar scopul reducerilor este diminuarea costurilor anuale cu 500 de milioane de dolari (368 de milioane de lire sterline).

Spiegel a precizat că angajații care rămân în companie vor utiliza instrumente de inteligență artificială pentru a „reduce munca repetitivă și a crește viteza de execuție”, așa cum au făcut deja, în ultimele luni, echipe mici.

„O schimbare de această amploare și într-un ritm atât de rapid nu este niciodată ușoară și nu va fi lipsită de dificultăți”, a adăugat el în mesajul transmis angajaților.

Acesta este cel puțin al treilea val major de concedieri la Snap din 2022, când compania a realizat prima restructurare importantă, care a afectat atunci 20% din personal.

Declarațiile lui Spiegel de miercuri sunt primele în care acesta indică în mod direct inteligența artificială drept motiv pentru deciziile privind personalul.

În acest an, investitorul activist Irenic Capital Management a achiziționat o participație în Snap și a transmis într-o scrisoare publică adresată lui Spiegel că este „ciudat” ca firma să fie încă neprofitabilă după 15 ani de activitate și cu sute de milioane de utilizatori lunari.

Irenic a subliniat că un investitor care ar fi plasat un dolar în Snap la listarea din 2017 ar avea astăzi o participație evaluată la doar 23 de cenți.

Un investitor activist este o persoană sau o firmă de investiții care cumpără acțiuni într-o companie considerată subperformantă și exercită presiuni pentru schimbări în management și strategie.

„Snap are nevoie de un nou mod de lucru, mai rapid și mai eficient, în timp ce se orientează către o creștere profitabilă”, a scris Spiegel în mesajul către angajați.

Explicația sa este similară cu cea oferită în acest an de alți directori din industria tech, care invocă dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale – în special a instrumentelor care ajută inginerii software în activitățile de programare – pentru a justifica reducerile de personal.

De la începutul anului, companii precum Amazon, Meta, Block, Pinterest și Atlassian au concediat, cumulat, câteva mii de angajați.

Directorii acestor companii au indicat fie faptul că utilizarea tot mai extinsă a AI reduce nevoia de personal, fie că investițiile de sute de miliarde de dolari în această tehnologie impun reducerea costurilor în alte zone.

Jack Dorsey, CEO al Block și fost lider al Twitter, declara la finalul lunii februarie că ascensiunea instrumentelor de inteligență artificială „schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie”.

El a avertizat, de asemenea, că industria ar trebui să se aștepte la noi concedieri în „majoritatea companiilor” în următorul an.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

