Live TV

Crește riscul de căldură și fenomene meteo extreme: record istoric de vapori de apă în atmosferă

Data publicării:
Furtuna, fulgere, ploaie
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Atmosfera planetei a conținut mai mulți vapori de apă în august decât în ​​orice altă lună înregistrată vreodată, crescând și mai mult riscul de căldură și precipitații extreme în întreaga lume, potrivit Serviciului European pentru Schimbări Climatice, scrie The Guardian.

Specialiștii în climă au declarat că încălzirea globală a contribuit la acest record, pentru că o atmosferă mai caldă poate conține mai multă apă, iar fenomenul istoric El Niño din Oceanul Pacific a dus probabil și la creșterea nivelului de vapori de apă.

Conform Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), cantitatea de vapori de apă din atmosferă în august a fost de 27,35 kg pe metru pătrat, depășind recordul anterior din iulie 2024 cu 0,04 kg/m².

Valoarea descrie cantitatea de vapori de apă existentă într-o coloană de aer situată deasupra unui metru pătrat de suprafață a Pământului, extinzându-se în sus prin atmosferă.

Creșterea de 0,04 kg/m² față de recordul anterior, a calculat un specialist în climatologie, a fost echivalentul a aproximativ 20 de trilioane de litri de apă suplimentară, sau 20 de cuburi de apă, fiecare având o lățime, o înălțime și o adâncime de un kilometru.

Dr. Julien Nicolas, cercetător principal la C3S, a declarat că vaporii de apă au fost estimați în setul său de date ERA5 prin combinarea măsurătorilor de umiditate de la sateliți, baloane meteorologice și alte surse cu un model meteorologic. Estimările privind vaporii de apă datează din 1979.

August a fost, de asemenea, cea mai fierbinte lună a planetei, conform setului de date ERA5, care datează din 1940, și cea mai fierbinte conform setului de date al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a guvernului SUA, care începe în 1850.

Nicolas a declarat că recordul de vapori de apă a fost „în concordanță cu temperatura globală record din august” și a spus că „aerul mai cald poate conține cu aproximativ 7% mai mulți vapori de apă per grad de încălzire [globală]”.

El a afirmat că oceanele tropicale sunt o sursă majoră de vapori de apă.

„Temperaturile excepțional de ridicate ale suprafeței mării înregistrate în aceste regiuni în august, parțial legate de prezența și intensificarea fenomenului El Niño, au crescut evaporarea și au contribuit probabil în mod important la valoarea record a vaporilor de apă la nivel global.”

El a spus că creșterea nivelului de vapori de apă ar putea crește riscul de precipitații intense, inclusiv din cauza cicloanelor, și ar putea da energie suplimentară furtunilor „deoarece căldura este eliberată atunci când vaporii de apă se condensează în picături de nori, contribuind potențial la intensificarea acestora”.

Se estimează că actualul tipar climatic El Niño din Pacificul tropical va fi cel mai puternic înregistrat vreodată, iar climatologii prevăd că acesta ar putea duce temperaturile globale la niveluri record anul viitor.

O analiză provizorie realizată de oamenii de știință australieni a constatat că temperaturile record așteptate ale oceanelor din Pacific, care sunt un indicator al fenomenului El Niño, au devenit de șase ori mai probabile din cauza încălzirii globale.

Dr. Andrew Dessler, specialist în climă la Universitatea Texas A&M, a scris că este „de neimaginat ca în orice lună din ultimele câteva mii de ani, poate 100.000 de ani” să fi existat mai mulți vapori de apă în atmosferă decât în ​​august.

„Trăim, cum spune proverbul, vremuri interesante”, a scris el.

Profesorul Steven Sherwood, de la Centrul de Cercetare a Schimbărilor Climatice al Universității din New South Wales (UNSW), a declarat că, deși o creștere suplimentară de 0,04 kg m² de vapori de apă pe planetă „nu pare mult... atunci când această creștere este continuă, începe să aibă efecte.”

„Multe dintre impacturile schimbărilor climatice se produc, de fapt, din cauza vaporilor de apă.”

„Când muți acești vapori de apă la latitudini mai mari, aceștia eliberează căldură în aer, așa că o mare parte din căldura extremă resimțită acolo provine indirect de la vaporii de apă.”

„Știm că umiditatea ridicată are efecte în timpul valurilor de căldură, pentru că oprește răcirea nocturnă, ceea ce face ca oamenii să se recupereze mai greu după zilele foarte caniculare”, a explicat el.

Profesorul Jason Evans, tot de la centrul climatic UNSW, a calculat că recordul de vapori de apă a depășit recordul anterior cu echivalentul a aproximativ 20 de trilioane de litri, sau echivalentul a aproximativ 41 de porturi Sydney.

Dr. Kimberley Reid, specialistă în științe climatice la Universitatea din Melbourne, specializată în cercetarea vaporilor de apă, a declarat că „având în vedere că august a fost cea mai fierbinte lună din ultimii cel puțin 170 de ani, acest record nu este prea șocant”.

„Temperatura și vaporii de apă sunt strâns legate”, a spus ea. „La fel ca temperaturile, obținem aceste înregistrări din cauza emisiilor provenite din arderea combustibililor fosili și din cauza fenomenului El Niño.”

„Vaporii de apă fac parte, de asemenea, din bucla de feedback climatic – vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră, așadar atmosfera se va încălzi și mai mult și va absorbi și mai mulți vapori de apă. Cauza principală este excesul de CO2 și metan”, a mai spus ea.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
JD Vance
4
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Lovitură de teatru: un prezentator TV a ajuns rege, după ce portarul de 1,98 metri a refuzat tronul!
Digi Sport
Lovitură de teatru: un prezentator TV a ajuns rege, după ce portarul de 1,98 metri a refuzat tronul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
case distruse de viitura uriașă din Nepal
Ghețarul care a zguduit Himalaya. Ce a provocat dezastrul din Nepal și Tibet (studiu)
dunăre- ungaria
Ursula von der Leyen, despre schimbările climatice: „Această vară a fost una a adevărului. Dunărea, Rinul dispar sub ochii noştri”
Planeta Pamant vazuta din spatiu
Gaura din stratul de ozon a ajuns în 2025 la unul din cele mai mici niveluri din ultimele decenii
himalaya
Viața a milioane de oameni din Himalaya, care trăiesc sub nivelul lacurilor glaciare, în pericol din cauza topirii ghețarilor (raport)
photo-collage.png - 2026-09-11T101249.328
El Nino amenință paradisul unic din Galapagos. Populațiile de animale ar putea scădea cu cel puțin 20%
Recomandările redacţiei
cv1
Culisele desemnării lui Siegfried Mureșan ca premier: Ilie Bolojan nu...
nicusor dan la manastirea dragomirna
Nicușor Dan a mers la mănăstirea Dragomirna, după desemnarea ca...
ID72825-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Presa internaţională, inclusiv cea rusă, scrie despre desemnarea...
siegfried muresan
Șansele ca guvernul Siegfried Mureşan să treacă de Parlament: ce ar...
Ultimele știri
Claudiu Manda: Nicuşor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulţi premieri liberali cât Iohannis în 10 ani
Fritz: USR este alături de Mureşan pentru a construi o majoritate. Viitorul guvern trebuie să aibă curajul de a face reforme reale
Regele Charles era „euforic” după moartea Dianei, susține fratele ei, într-o carte de memorii. Reacția Palatului Buckingham
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Andrei Vochin a explodat după ce l-a auzit pe Gigi Becali: „Toți care vin la FCSB sunt proști, iar când...
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Getafe vine la Craiova cu moralul la pământ: trei înfrângeri în deplasare, zero goluri marcate
Adevărul
După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria...
Playtech
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”