Crește riscul de căldură și fenomene meteo extreme: record istoric de vapori de apă în atmosferă

Atmosfera planetei a conținut mai mulți vapori de apă în august decât în ​​orice altă lună înregistrată vreodată, crescând și mai mult riscul de căldură și precipitații extreme în întreaga lume, potrivit Serviciului European pentru Schimbări Climatice, scrie The Guardian.

Specialiștii în climă au declarat că încălzirea globală a contribuit la acest record, pentru că o atmosferă mai caldă poate conține mai multă apă, iar fenomenul istoric El Niño din Oceanul Pacific a dus probabil și la creșterea nivelului de vapori de apă.

Conform Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S), cantitatea de vapori de apă din atmosferă în august a fost de 27,35 kg pe metru pătrat, depășind recordul anterior din iulie 2024 cu 0,04 kg/m².

Valoarea descrie cantitatea de vapori de apă existentă într-o coloană de aer situată deasupra unui metru pătrat de suprafață a Pământului, extinzându-se în sus prin atmosferă.

Creșterea de 0,04 kg/m² față de recordul anterior, a calculat un specialist în climatologie, a fost echivalentul a aproximativ 20 de trilioane de litri de apă suplimentară, sau 20 de cuburi de apă, fiecare având o lățime, o înălțime și o adâncime de un kilometru.

Dr. Julien Nicolas, cercetător principal la C3S, a declarat că vaporii de apă au fost estimați în setul său de date ERA5 prin combinarea măsurătorilor de umiditate de la sateliți, baloane meteorologice și alte surse cu un model meteorologic. Estimările privind vaporii de apă datează din 1979.

August a fost, de asemenea, cea mai fierbinte lună a planetei, conform setului de date ERA5, care datează din 1940, și cea mai fierbinte conform setului de date al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice a guvernului SUA, care începe în 1850.

Nicolas a declarat că recordul de vapori de apă a fost „în concordanță cu temperatura globală record din august” și a spus că „aerul mai cald poate conține cu aproximativ 7% mai mulți vapori de apă per grad de încălzire [globală]”.

El a afirmat că oceanele tropicale sunt o sursă majoră de vapori de apă.

„Temperaturile excepțional de ridicate ale suprafeței mării înregistrate în aceste regiuni în august, parțial legate de prezența și intensificarea fenomenului El Niño, au crescut evaporarea și au contribuit probabil în mod important la valoarea record a vaporilor de apă la nivel global.”

El a spus că creșterea nivelului de vapori de apă ar putea crește riscul de precipitații intense, inclusiv din cauza cicloanelor, și ar putea da energie suplimentară furtunilor „deoarece căldura este eliberată atunci când vaporii de apă se condensează în picături de nori, contribuind potențial la intensificarea acestora”.

Se estimează că actualul tipar climatic El Niño din Pacificul tropical va fi cel mai puternic înregistrat vreodată, iar climatologii prevăd că acesta ar putea duce temperaturile globale la niveluri record anul viitor.

O analiză provizorie realizată de oamenii de știință australieni a constatat că temperaturile record așteptate ale oceanelor din Pacific, care sunt un indicator al fenomenului El Niño, au devenit de șase ori mai probabile din cauza încălzirii globale.

Dr. Andrew Dessler, specialist în climă la Universitatea Texas A&M, a scris că este „de neimaginat ca în orice lună din ultimele câteva mii de ani, poate 100.000 de ani” să fi existat mai mulți vapori de apă în atmosferă decât în ​​august.

„Trăim, cum spune proverbul, vremuri interesante”, a scris el.

Profesorul Steven Sherwood, de la Centrul de Cercetare a Schimbărilor Climatice al Universității din New South Wales (UNSW), a declarat că, deși o creștere suplimentară de 0,04 kg m² de vapori de apă pe planetă „nu pare mult... atunci când această creștere este continuă, începe să aibă efecte.”

„Multe dintre impacturile schimbărilor climatice se produc, de fapt, din cauza vaporilor de apă.”

„Când muți acești vapori de apă la latitudini mai mari, aceștia eliberează căldură în aer, așa că o mare parte din căldura extremă resimțită acolo provine indirect de la vaporii de apă.”

„Știm că umiditatea ridicată are efecte în timpul valurilor de căldură, pentru că oprește răcirea nocturnă, ceea ce face ca oamenii să se recupereze mai greu după zilele foarte caniculare”, a explicat el.

Profesorul Jason Evans, tot de la centrul climatic UNSW, a calculat că recordul de vapori de apă a depășit recordul anterior cu echivalentul a aproximativ 20 de trilioane de litri, sau echivalentul a aproximativ 41 de porturi Sydney.

Dr. Kimberley Reid, specialistă în științe climatice la Universitatea din Melbourne, specializată în cercetarea vaporilor de apă, a declarat că „având în vedere că august a fost cea mai fierbinte lună din ultimii cel puțin 170 de ani, acest record nu este prea șocant”.

„Temperatura și vaporii de apă sunt strâns legate”, a spus ea. „La fel ca temperaturile, obținem aceste înregistrări din cauza emisiilor provenite din arderea combustibililor fosili și din cauza fenomenului El Niño.”

„Vaporii de apă fac parte, de asemenea, din bucla de feedback climatic – vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră, așadar atmosfera se va încălzi și mai mult și va absorbi și mai mulți vapori de apă. Cauza principală este excesul de CO2 și metan”, a mai spus ea.

Editor : Ș.R.