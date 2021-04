Cristian Presură demontează mitul viermilor din mască. Ce spune fizicianul despre scamele găsite în măștile de protecție VIDEO

"M-am uitat cu atentie la o masca noua pe partea interioara si am gasit scame pe ea. Imaginea de mai jos este un astfel de exemplu. Zona asta se vedea si cu ochiul liber ca un punct, atragea atentie. Scamele sunt de tipuri diferite. Parerea mea este ca nu sunt periculoase, pentru ca inhalam astfel de scame mici si atunci cand ne punem haine pe noi sau cand aerul din camera nu e aerisit. Ele apar in procesul de fabricare si ambalare, asa cum gasim pe unele ambalaje alimentare "poate contine urme de.." Dar e nevoie de vocile specialistilor in fabricarea textilelor", a arătat fizicianul într-o postare pe Facebook.

