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Culisele deciziilor de la vârful Google. Schimbările care au zguduit divizia de inteligență artificială

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto. Profimedia Images
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Din articol
Sergey Brin cere accelerarea dezvoltării Gemini Noua versiune Gemini, amânată după rezultatele testelor interne Koray Kavukcuoglu preia controlul asupra DeepMind Autonomia DeepMind, redusă treptat de Google

Google și-a reorganizat masiv conducerea diviziei de inteligență artificială, în timp ce încearcă să recupereze decalajul față de Anthropic și OpenAI. Cofondatorul companiei, Sergey Brin, le-ar fi cerut angajaților-cheie să accelereze dezvoltarea Gemini, după ce testele interne au arătat că noua versiune a modelului continua să rămână în urma rivalilor în domenii precum programarea, potrivit Reuters.

Demis Hassabis a renunțat la conducerea Google DeepMind în favoarea adjunctului său, Koray Kavukcuoglu, în cadrul unei ample reorganizări anunțate la 5 august. Hassabis a devenit președinte al diviziei, funcție care presupune mai puține responsabilități de management.

În același timp, Jeff Dean și Oriol Vinyals, cei doi lideri care au coordonat inițial dezvoltarea tehnică a Gemini, au plecat pentru a înființa împreună un start-up.

Schimbările au provocat o scădere cu 4% a acțiunilor Google în ziua anunțului.

Sergey Brin cere accelerarea dezvoltării Gemini

Deși nu mai ocupă o funcție executivă, Sergey Brin, în vârstă de 52 de ani, s-ar fi implicat informal în procesul de dezvoltare și antrenare a modelelor AI ale companiei.

În ultimele luni, cofondatorul Google le-ar fi transmis unor angajați-cheie că trebuie să recupereze decalajul față de cele mai avansate modele din industrie, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu afirmațiile sale.

În aprilie, în timp ce Anthropic avansa cu o versiune preliminară a puternicului model Claude Mythos, Brin s-a adresat câtorva sute de angajați în cadrul unei reuniuni interne și a cerut laboratorului Google DeepMind să accelereze ritmul.

Brin și-ar fi folosit influența de cofondator pentru a direcționa resurse către domenii precum autoîmbunătățirea recursivă, stadiul în care tehnologia se poate perfecționa fără intervenție umană.

Google a refuzat să răspundă întrebărilor Reuters despre implicarea recentă a lui Brin, schimbările structurale din cadrul DeepMind și îngrijorările angajaților.

Noua versiune Gemini, amânată după rezultatele testelor interne

Gemini a reușit să-și depășească pentru scurt timp concurenții în noiembrie, însă actualizările lansate ulterior de Anthropic și OpenAI au obligat Google să recupereze din nou teren.

Până în august, compania amânase cu două luni lansarea noii versiuni de referință a Gemini. Decizia a venit după ce testele interne au arătat că modelul continua să fie mai slab decât rivalii în anumite domenii, inclusiv programarea.

Patru dintre sursele Reuters au pus întârzierea pe seama problemelor structurale persistente din cadrul companiei. Limitările capacității de calcul și neînțelegerile dintre numeroșii lideri ai proiectului Gemini ar fi redus resursele alocate unor domenii care aveau să devină esențiale.

Sursele au indicat și caracterul birocratic al Google, care ar fi încetinit lansarea modelelor în comparație cu rivalii mai agili.

Compania a refuzat să comenteze aceste afirmații. Directorul general Sundar Pichai le-a transmis însă analiștilor de pe Wall Street că Google va continua să-și extindă infrastructura pentru a reduce limitările legate de cipurile Tensor Processing Units, necesare pentru antrenarea modelelor și pentru produsele destinate consumatorilor și companiilor.

Koray Kavukcuoglu preia controlul asupra DeepMind

În 2025, Sundar Pichai l-a numit pe Koray Kavukcuoglu, care era directorul pentru tehnologie al DeepMind, și în funcția de arhitect-șef pentru inteligență artificială al Google. Sarcina sa era integrarea Gemini în produsele companiei.

În lunile următoare, influența unor lideri ai DeepMind s-ar fi diminuat, în timp ce Kavukcuoglu a devenit figura centrală în stabilirea direcției Gemini. Potrivit uneia dintre surse, acesta beneficia și de susținerea lui Brin.

Kavukcuoglu s-a mutat anul trecut din Londra la sediul Google din Mountain View, California, și a început să-i raporteze direct lui Pichai. Chiar înaintea mutării, el era principalul punct de legătură dintre DeepMind și Google Cloud, divizia care reprezintă principalul motor de venituri al companiei în domeniul inteligenței artificiale.

Un purtător de cuvânt al Google a precizat că Kavukcuoglu va avea ultimul cuvânt în privința deciziilor majore ale DeepMind.

Liderii diviziei de cloud se așteaptă ca numirea sa să reducă și tensiunile cu DeepMind privind distribuirea numărului limitat de cipuri AI disponibile.

Autonomia DeepMind, redusă treptat de Google

Reorganizarea marchează o nouă diminuare a autonomiei DeepMind, laboratorul londonez cumpărat de Google în 2014. Compania a încercat treptat să integreze tehnologia laboratorului în mai multe produse și să obțină venituri mai mari din inteligența artificială.

În cadrul unei reuniuni generale din 6 august, angajații au fost informați că mai multe echipe fără atribuții tehnice vor fi transferate din DeepMind în structura corporativă a Google.

Hassabis și Kavukcuoglu au încercat să-i asigure că activitatea zilnică a laboratorului va rămâne neschimbată. Kavukcuoglu urma să rămână responsabil de Gemini, după ce preluase coordonarea dezvoltării modelului cu mai mult de un an înainte.

În noua funcție de președinte, Hassabis urmează să se concentreze asupra modului în care inteligența artificială poate contribui la progresul științei și poate transforma societatea.

Transferarea unor echipe și plecarea liderilor tehnici au alimentat însă temerile că autonomia laboratorului va fi redusă și mai mult. Google nu a prezentat imediat planuri privind viitorul echipelor și al proiectelor care nu aveau legătură directă cu antrenarea Gemini.

Cu toate acestea, interviurile realizate de Reuters cu șapte persoane familiarizate cu dezvoltarea Gemini indică faptul că reorganizarea nu marchează retragerea Google din cursa modelelor AI, ci face parte din încercarea Alphabet de a obține supremația în acest domeniu.

Editor : Ș.A.

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