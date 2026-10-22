Cum a descoperit inteligența artificială o breșă de securitate ascunsă de peste 10 ani. Criză cibernetică la nivel mondial

Site-uri guvernamentale și servicii online din mai multe țări europene au fost suspendate miercuri, după descoperirea unor vulnerabilități critice în PHP, unul dintre cele mai utilizate limbaje de programare pentru dezvoltarea site-urilor web. Breșele de securitate, identificate cu ajutorul inteligenței artificiale, au rămas nedetectate ani la rând și ar putea afecta milioane de servere. Experții avertizează că hackerii au început deja să exploateze vulnerabilitățile, iar riscul unor atacuri informatice de amploare este ridicat, relatează Reuters.

Dezvoltatorii PHP au lansat miercuri actualizări de securitate de urgență pentru remedierea vulnerabilităților, care au rămas ascunse în codul software timp de mai mulți ani, până când au fost identificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceștia i-au îndemnat pe toți utilizatorii să instaleze imediat actualizările.

În urma avertismentelor lansate de companiile de tehnologie, potrivit cărora unii hackeri exploatau deja aceste breșe de securitate, mai multe instituții guvernamentale europene au decis să își suspende temporar site-urile, ca măsură de precauție.

Experții se așteaptă la un val de atacuri informatice înainte ca actualizările să fie instalate pe toate sistemele vulnerabile. Riscul este amplificat de faptul că soluțiile de remediere au fost făcute publice, iar instrumentele de inteligență artificială le permit atacatorilor să identifice mai ușor modalitățile de exploatare a vulnerabilităților.

Inteligența artificială alimentează o „cursă pentru exploatarea vulnerabilităților”, a declarat expertul român în securitate cibernetică Costin Raiu, fost director al echipei globale de cercetare și analiză de la Kaspersky și cofondator al companiei TLP:Black, specializată în cercetarea amenințărilor cibernetice și gestionarea incidentelor informatice.

Potrivit acestuia, următoarea etapă ar putea fi „compromiterea în masă a tuturor serverelor web vulnerabile de pe internet”.

PHP, un limbaj de programare apărut la începutul anilor 1990, a cărui denumire provenea inițial de la „Personal Home Page”, stă la baza unei părți importante a internetului. Este utilizat inclusiv de platforme precum WordPress, Drupal, Joomla și Magento, ceea ce înseamnă că o vulnerabilitate critică poate avea consecințe la scară globală.

„Toate serverele care utilizează orice versiune de PHP lansată în ultimii 20 de ani vor fi vulnerabile”, a declarat Tiffany Farriss, director executiv interimar al Asociației Drupal.

„Această problemă afectează majoritatea internetului”, a avertizat Farriss.

Milioane de servere, expuse riscului de atacuri informatice

Agențiile de securitate cibernetică din întreaga lume le-au cerut utilizatorilor PHP să instaleze imediat actualizările disponibile sau să suspende funcționarea site-urilor până când vulnerabilitățile vor putea fi remediate.

Potrivit datelor companiei de analiză a internetului Censys, aproximativ 1,5 milioane dintre cele 2,6 milioane de servere identificate rulează versiuni PHP pentru care nu există încă o soluție de remediere.

Inclusiv agenția olandeză de securitate cibernetică și-a suspendat temporar site-ul, explicând că decizia a fost luată ca măsură de precauție.

Operatorul enciclopediei online Wikipedia a anunțat că a oprit un număr neprecizat de sisteme până când acestea vor putea fi actualizate în siguranță. La rândul său, Internet Archive, una dintre cele mai mari biblioteci digitale din lume, și-a suspendat pentru scurt timp activitatea online pentru a remedia problema.

Situația a atras și atenția unor lideri politici. Premierul Țărilor de Jos a declarat că monitorizează îndeaproape evoluțiile, în timp ce prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, le-a transmis administratorilor de site-uri să verifice dacă folosesc PHP și să se pregătească pentru instalarea noilor actualizări de securitate.

Cum a descoperit inteligența artificială vulnerabilități ascunse de peste un deceniu

Două companii de securitate cibernetică au anunțat, în rapoarte independente, că au identificat vulnerabilitățile din PHP cu ajutorul inteligenței artificiale.

Compania Calif a precizat, într-o postare pe blog, că a descoperit problemele de securitate la 1 august, folosind un model lingvistic de mari dimensiuni, și că lucrează de atunci la dezvoltarea unei soluții de remediere.

La rândul său, compania de securitate cibernetică Wiz, deținută de Alphabet, a anunțat că a identificat vulnerabilitatea folosind Wiz Atlas, propriul instrument autonom de cercetare bazat pe inteligență artificială, împreună cu modelele Gemini 4 Argon de la Google și GPT-5.6 Sol de la OpenAI.

Potrivit Wiz, vulnerabilitățile au rămas ascunse în codul sursă PHP timp de peste un deceniu și ar fi fost extrem de dificil de exploatat de către un hacker fără ajutorul inteligenței artificiale.

„Înainte de apariția IA, această muncă manuală ar fi fost dificil de realizat și și mai greu de extins la scară largă”, au explicat reprezentanții companiei.

„Cu ajutorul IA, acest lucru nu mai reprezintă un obstacol”, au adăugat aceștia.

Calif și Wiz au precizat că au colaborat între ele, precum și cu echipa PHP și OpenAI, în legătură cu descoperirea vulnerabilităților.

Casa Albă a anunțat că a fost informată despre problema de securitate încă de vineri.

Hackerii au încercat să exploateze breșele înainte ca acestea să fie dezvăluite public

Într-o postare publicată miercuri seară, CJ Moses, directorul de securitate al Amazon, a declarat că echipa companiei a detectat, la 17 octombrie, o tentativă de exploatare a vulnerabilităților împotriva unuia dintre sistemele sale de tip „honeypot”, concepute pentru a atrage și identifica atacatorii cibernetici.

Incidentul a avut loc cu patru zile înainte ca informațiile despre vulnerabilități să fie făcute publice.

Potrivit lui Moses, tentativa a provenit de la o adresă de internet anonimă, ceea ce sugerează implicarea unui actor rău intenționat. Nu este însă clar cum a aflat atacatorul despre vulnerabilități înainte de ridicarea embargoului asupra informațiilor.

Miercuri au fost detectate și alte tentative, atribuite mai multor atacatori, înainte de publicarea oficială a detaliilor.

Amazon a precizat că nu se știe deocamdată dacă vreuna dintre aceste tentative ar fi avut succes împotriva unor site-uri reale, dar a avertizat că vulnerabilitățile sunt „acum exploatate pe scară largă în mediul real”.

De ce vulnerabilitățile PHP reprezintă o amenințare pentru o mare parte a internetului

PHP este un limbaj de programare utilizat pentru funcționarea site-urilor web. Atunci când un utilizator accesează o pagină, serverul care rulează PHP generează conținutul și îl transmite browserului.

Software-ul este gratuit, cu sursă deschisă, și este întreținut de voluntari.

Utilizarea sa pe scară largă a amplificat îngrijorările experților. Potrivit serviciului de monitorizare a tehnologiilor web W3Techs, PHP este folosit de aproximativ 75% dintre site-urile pentru care limbajul de programare poate fi identificat.

Lukasz Olejnik, cercetător senior invitat la King's College London, a avertizat că atacurile informatice asistate de inteligența artificială, tot mai frecvente în ultimele săptămâni, ar putea provoca perturbări majore pe serverele care nu au fost actualizate.

„Amploarea este uriașă, iar cu ajutorul IA, exploatarea vulnerabilității se poate produce instantaneu”, a declarat Olejnik.

Compania Automattic, care operează WordPress.com, a precizat că utilizatorii serviciilor sale de găzduire și ai platformei Tumblr sunt protejați împotriva acestor vulnerabilități.

Riscurile sunt însă mai ridicate pentru site-urile mici construite cu PHP, administrate de persoane fizice sau organizații care dispun de resurse tehnice limitate.

Multe dintre acestea utilizează servicii de găzduire partajată, în cadrul cărora clienții nu au control direct asupra serverelor și depind de furnizorii de găzduire pentru instalarea actualizărilor.

Site-uri guvernamentale, spitale și servicii publice, scoase offline în mai multe țări europene

În Țările de Jos, mai multe organizații au urmat exemplul Centrului Național de Securitate Cibernetică și au decis să suspende temporar accesul la site-urile destinate publicului.

Printre instituțiile și organizațiile afectate se numără Portul Rotterdam, portalul guvernamental Overheid.nl, Federația Regală Neerlandeză de Fotbal (KNVB), site-urile celor mai mari cinci partide politice din țară și platformele online ale mai multor spitale.

În Danemarca, compania municipală de servicii IT Kombit a anunțat suspendarea mai multor servicii, inclusiv a platformei naționale de comunicare școlară.

Perturbările au fost și mai extinse în Finlanda, unde furnizorul de servicii IT al statului, Valtori, a anunțat că serviciile de rețea accesibile publicului, utilizate de instituțiile guvernamentale, au fost suspendate „ca măsură de precauție”.

În Franța, Ministerul de Interne a anunțat că toate site-urile sale au fost trecute preventiv în modul de mentenanță.

Măsurile au fost luate pentru a limita riscul exploatării vulnerabilităților înainte ca administratorii sistemelor informatice să poată instala actualizările de securitate necesare.

Editor : Ș.A.