Spațiul și timpul par a sta la baza realității, însă noi indicii surprinzătoare i-au făcut pe fizicieni să ia în calcul faptul că ceva mult mai straniu s-ar putea afla în spatele acestor concepte, potrivit Live Science. Ultimele descoperiri despre nucleul găurilor negre, calculatoarele cuantice și laserele ultraprecise au creat o nouă dilemă pentru un număr tot mai mare de oameni de știință care își pun acum întrebarea dacă spațiul și timpul există cu adevărat.

„Poți construi spațiul dintr-o teorie fără spațiu”, a spus Jeff Forshaw, profesor de fizică a particulelor de la Universitatea din Manchester.

Atât teoria relativității generale, cât și mecanica cuantică presupun faptul că spațiu-timpul există. Și, totuși, niciuna din teorii nu explică de ce universul nostru pare să aibă trei dimensiuni spațiale și una temporală sau de unde vine spațiu-timpul.

Dacă această presupunere este greșită, aparenta fundație a realității ar putea fi o aproximare la scară largă a ceva încă și mai misterios.

În modelul lui Einstein, spațiu-timpul poate fi comparat cu felul în care oamenii percepeau cândva apa: netedă și continuă, capabilă să se îndoaie și să formeze unde.

Însă apa pare continuă doar la scară largă pentru că noi nu putem vedea ingredientele din care este compusă – moleculele individuale, a spus Latham Boyle, un fizician teoretician de la Universitatea din Edinburgh, pentru Live Science.

Boyle studiază gravitația cuantică, universul primordial și problema spațiu-timpului – dacă este ceva fundamental sau emergent.

„Pare neted, dar numai pentru că nu îl putem vedea sub un microscop destul de puternic”, a mai spus Boyle. Nimeni nu a găsit vreo dovadă a existenței ingredientelor spațiu-timpului, ceea ce îi obligă pe fizicieni să caute indicii indirecte în locuri unde actualele teorii sunt împinse până la limită: în interiorul găurilor negre.

În această regiune, relativitatea generală prezice că curbura spațiu-timp devine infinită, în timp ce fizica cuantică atribuie niște proprietăți uluitoare limitelor unei găuri negre (orizontul evenimentelor).

În anii ‘70, Jacob Bekenstein și Stephen Hawking au arătat că și găurile negre au entropie și o temperatură fizică, ceea ce a ridicat mai multe întrebări: există ingrediente microscopice care explică acele proprietăți termodinamice și, dacă da, atunci care sunt acestea?

„Ecuația lui Einstein, despre care am crezut că este doar o ecuație clasică, neavând nimic de-a face cu mecanica cuantică, pare să știe în secret despre această entropie finită asociată cu gaura neagră”, a spus Boyle.

Entropia găurilor negre oferă un al doilea indiciu că spațiu-timpul provine din ceva mai profund: o enigmă cunoscută sub numele de paradoxul informațional al găurilor negre.

Mecanica cuantică afirmă că informația fizică nu poate fi niciodată distrusă. Totuși, dacă găurile negre emit radiații – o idee propusă de Stephen Hawking în 1974 – ele ar trebui să se evapore treptat.

Aceasta este o contradicție profundă. Dacă o gaură neagră ar dispărea la un moment dat, toată informația materiei și energiei pe care a consumat-o vreodată pare că va dispărea odată cu gaura neagră.

Cum ar putea oamenii de știință să descopere dacă spațiu-timpul are o structură mai profundă? Una din metode ar fi căutarea unei vibrații subtile, un fel de „zumzet” static, în însăși structura spațiu-timpului. Experimente precum GQuEST, o colaborare între Fermilab și Caltech, și QUEST de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie caută să dezvăluie elementele de bază ale spațiu-timpului.

La scară cosmică, viitoarele observatoare de unde gravitaționale, inclusiv Laser Interferometer Space Antenna, Einstein Telescope și Cosmic Explorer, ar putea examina gravitația din jurul găurilor negre.

Pentru a identifica ingredientele microscopice ale realității care formează baza spațiu-timpului, oamenii de știință apelează și la calculatoare cuantice.

În 2022, procesorul cuantic Sycamore al Google a fost folosit pentru a reproduce comportamentul unei găuri de vierme teoretice – un „tunel” prin spațiu-timp.

Experimentele de acest gen vor testa aspecte diferite ale relației dintre gravitație și fizica cuantică, deși niciunul dintre ele nu va putea, de unul singur, să demonstreze că spațiu-timpul se naște din informație.

Împreună, însă, rezultatele lor ar putea începe să dezvăluie ce teorii ale gravitației cuantice corespund lumii reale și dacă spațiu-timpul emergent se numără printre acestea.

O astfel de descoperire ar ridica întrebări profunde nu doar cu privire la elementele de bază ale universului, ci și despre ce înseamnă ca ceva să existe.

„Dacă îți spun că spațiul nu există, acest lucru pune sub semnul întrebării ce înseamnă să exiști”, a spus Forshaw. „Cum poți, de fapt, să vorbești despre lucruri atunci când nu există un spațiu în care să le plasezi?”

Editor : Raul Nețoiu