Video Cum arată Marea Neagră văzută din spațiu: imagini rare surprinse de capsula Orion în misiunea Artemis II

Cum arată Marea Neagră văzută din spațiu: imagini rare surprinse de capsula Orion în misiunea Artemis II. Foto: Ambasada României în Statele Unite ale Americii/ Facebook

Ambasada României în SUA a publicat imagini rare cu Marea Neagră, surprinse din spațiu de capsula Orion în timpul misiunii Artemis II. Privită din orbită, întinderea de apă este descrisă de reprezentanții ambasadei drept „vastă, de un albastru intens şi de o forţă liniştită”.

„O privelişte rară a Mării Negre… din spaţiu. Aceste imagini uimitoare, surprinse de nava spaţială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră din orbită — vastă, de un albastru intens şi de o forţă liniştită”, au menţionat reprezentanţii ambasadei, într-o postare pe Facebook.

Ei au adăugat că România, situată de-a lungul ţărmului vestic al Mării Negre, are o coastă de doar 225–245 km, fiind cea mai scurtă dintre ţările riverane.

„La această frontieră, Delta Dunării se întâlneşte cu marea — cel mai nou teritoriu al Europei şi unul dintre cele mai bogate ecosisteme din lume din punct de vedere al biodiversităţii, care se extinde constant pe măsură ce râul remodelează ţărmul. În apropiere, Constanţa, fondată ca vechea colonie greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., se ridică drept unul dintre cele mai vechi oraşe locuite neîntrerupt din regiune. Privită din spaţiu, Marea Neagră pare atemporală. De la sol, ţărmul României dezvăluie cât de multă istorie, natură şi viaţă se întâlnesc la marginea sa”, au afirmat reprezentanţii ambasadei.

Editor : Ș.A.

