NASA intenționează să trimită astronauți pe Marte în următorul deceniu. Până atunci, agenția spațială americană vrea să vadă care ar fi efectele unui mediu izolat, cu resurse limitate asupra echipajului, relatează The Guardian.

Structura imprimată 3D care simulează condițiile de pe Marte. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Nisip roșu de jur împrejur și un lanț muntos la orizont. Nu este un peisaj de la 237 de milioane de kilometri distanță, ci un colț al Centrului Spațial Johnson al NASA, de lângă Houston.

Începând din iunie, patru voluntari își vor petrece un an închiși înauntru, ca și cum ar fi pe Marte. Cercetătorii NASA au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca mediul să fie cât mai realist cu putință astfel încât să poată vedea impactul pe care un an de izolare cu resurse limitate îl are supra sănătății umane.

Cei patru membri ai echipajului vor locui într-o mică structură care a fost construită folosind o imprimantă 3D uriașă, pentru a simula modul în care NASA poate crea structuri pe suprafața marțiană, cu solul marțian. Structura are patru dormitoare mici, două băi, o zonă de lucru, o sală de sport și un dispensar, iar în zona exterioară este concepută să imite suprafața planetei Marte.

„Habitatul a fost imprimat 3D. Aceasta este una dintre tehnologiile pe care NASA le privește ca având potențial de a construi habitate pe alte suprafețe planetare sau lunare”, a spus Grace Douglas, cercetător la NASA.

Cei patru voluntari vor efectua experimente, vor cultiva alimente, vor face exerciții fizice și vor fi testați în mod regulat.

„O parte din activitățile misiunii noastre pe Marte ar fi, pe lângă geologie și explorare, construirea și menținerea infrastructurii pentru viața pe Marte, pentru viața umană pe Marte. Așa că, pentru ca oamenii să vină și pentru viitoarele misiuni, ei vor începe să construiască acea infrastructură”, explică Douglas.

Echipa va trebui să se confrunte și cu o serie întreagă de restricții. Iar una dintre acestea va fi cantitatea limitată de apă.

NASA intenționează să anunțe care vor fi cele patru persoane alese pentru a alcătui echipajul în această vară.

Analizarea comportamentului oamenilor în izolare este următorul pas al NASA în efortul de a trimite oameni pe suprafața planetei Marte. Prima misiune ar fi o călătorie de nouă luni, urmată de o ședere de doi ani și jumătate pe Marte, înainte de a începe călătoria de întoarcere.

Pregătirile pentru acea misiune sunt deja în desfășurare cu programul Artemis. Prima fază a acestuia constă în trimiterea oamenilor pe Lună, pentru prima dată din 1972.

Ca parte a misiunilor Artemis, NASA lucrează și la Gateway, o stație spațială care va orbita Luna și va servi drept punct de plecare pentru misiunile spre Marte.

