Cum riscă războiul din Orientul Mijlociu să te lase fără ChatGPT

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului ar putea duce la întreruperi în aprovizionarea cu materiale esențiale pentru producția de semiconductori, a declarat joi parlamentarul din partidul de guvernământ din Coreea de Sud, Kim Yong-bae, după o întâlnire cu reprezentanții Samsung Electronics, care produce aproximativ două treimi din microcipurile de memorie din lume.

„Oficialii au menționat posibilitatea unor întreruperi în producția de semiconductori în cazul în care unele dintre aceste materiale cheie nu vor putea fi furnizate din Orientul Mijlociu”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă, dând ca exemplu heliul.

Heliul este necesar pentru disiparea căldurii în producția de semiconductori și, în prezent, nu există înlocuitori viabili pentru acesta. Este produs doar în câteva țări, iar Qatarul se numără printre actorii cheie din acest sector.

Între timp, producătorul sud-coreean de semiconductori SK Hynix a anunțat că a asigurat de mult timp lanțuri de aprovizionare diversificate și stocuri suficiente de heliu, astfel încât nu vede practic niciun risc ca compania să fie afectată. Samsung a refuzat să comenteze.

Compania taiwaneză TSMC a anunțat că, în acest moment, nu se așteaptă la consecințe semnificative și va continua să monitorizeze atent situația. Potrivit unui comunicat al producătorului de microcipuri GlobalFoundries, compania menține contactul direct cu furnizorii, clienții și partenerii din regiune și are planuri de minimizare a consecințelor.

Ministerul Industriei din Coreea de Sud a anunțat că țara depinde în mare măsură de Orientul Mijlociu în ceea ce privește alte 14 poziții din lanțul de aprovizionare cu microcipuri, inclusiv bromul și echipamentele de testare a semiconductorilor, dar a adăugat că multe dintre acestea În plus, potrivit lui Kim, industria sud-coreeană de producție a semiconductorilor a avertizat, de asemenea, că criza ar putea constitui un obstacol pentru planurile marilor companii de tehnologie de a construi centre de date AI în Orientul Mijlociu pe termen lung, ceea ce, la rândul său, va exercita presiune asupra cererii de microcipuri.

Amazon a anunțat luni că o parte din centrele sale de date din Emiratele Arabe Unite și Bahrain au fost afectate de atacuri cu drone, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la ritmul de expansiune al companiilor tehnologice din regiune.

Giganții tehnologici americani, precum Microsoft și Nvidia, au poziționat Emiratele Arabe Unite ca un hub regional pentru calculele din domeniul inteligenței artificiale necesare pentru funcționarea unor servicii precum ChatGPT.

