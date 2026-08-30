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Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”

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Devastation in La Guaira's coastal neighborhoods after Venezuela earthquakes
O imagine de ansamblu arată cartierele populare de pe litoral Carabellada și Caribe, odinioară preferate de turiști, transformate în mormane de moloz în La Guaira, orașul cel mai grav afectat de cutremurele din Venezuela, dezvăluind adevărata grozăvie a dezastrului din 2 iulie 2026. Foto: Profimedia
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Mai multe cutremure cu magnitudine peste 7 au provocat dezastre în întreaga lume în această vară. Numărul de cutremure majore într-un interval atât de scurt poate părea șocant, însă experții spun că acest lucru este ceva obișnuit pentru o planetă în continuă mișcare, relatează The Independent.

Un seism cu magnitudinea de 7,7 a lovit Filipinele în iunie, declanșând un tsunami. Cutremure gemene cu magnitudini de peste 7,0 au lovit Venezuela consecutiv în aceeași lună, ucidind mii de oameni. În iulie, un seism de 6,8 a zguduit Japonia, iar altul de 7,3 a lovit în largul coastei de sud a Mexicului.

La începutul acestei luni, un cutremur de 7,4 a șocat Columbia, fiind unul dintre cele mai mari de acolo din ultimii ani, iar un altul de 7,7 a strămutat aproximativ 40.000 de persoane în Indonezia. Săptămâna aceasta, un seism de 4,9 a dus la evacuarea a sute de persoane în Spania.

„Nu văd nimic neobișnuit aici, totul se încadrează în variațiile tipice ale frecvenței cutremurelor pe care le observăm de obicei”, a spus Zachary Ross, profesor de geofizică la Caltech.

Cutremurele au loc atunci când bucăți din subteranul Pământului, cunoscute sub numele de plăci tectonice, se freacă unele de altele, creând senzația de zguduire pe care o simțim la suprafață. Aceste seisme ajută la eliberarea căldurii din nucleul planetei.

Un seism cu magnitudine peste 7este 7,0  este considerat un cutremur „major” și poate cauza pagube grave pe suprafețe extinse.

Au existat 11 astfel de cutremure anul acesta, dar cifra este ușor sub media anuală de 15-18, a spus Maureen Long, profesor „Bruce D. Alexander” și șefa Departamentului de Științe ale Pământului și Planetare de la Universitatea Yale.

„Pare a fi un tipar deoarece, din păcate, mai multe dintre aceste evenimente s-au produs în zone populate și au provocat pagibe  semnificative, așa că am văzut cu toții multe titluri în presă”, a declarat ea pentru The Independent.

În acest an sunt așteptate 17 sau 18 cutremure, a declarat dr. Allen Husker, profesor cercetător în geofizică la Caltech. Calculul se bazează pe parcursul unui an activ tipic, în care au loc în jur de 20.

„Dacă atingem acel număr, ar fi puțin ridicat, dar nu neobișnuit”, a spus el.

De asemenea, nu există nicio indicație că seismele din această vară ar avea legătură între ele — fiind „aproape sigur o coincidență”, a declarat John Emilio Vidale, seismolog la Universitatea Californiei de Sud.

„Toate cutremurele mari care au avut loc recent s-au produs în zone diferite de falie și în medii tectonice diferite”, a adăugat William Barnhart, coordonator adjunct al programului de Riscuri Seismice din cadrul U.S. Geological Survey (USGS).

„Deși par apropiate în spațiu și timp, din punct de vedere seismologic, nu sunt”, a adăugat el.

Cutremurele mari pot declanșa alte seisme mai mici în locații îndepărtate, precum și replici, așa cum s-a întâmplat în Venezuela.

„Dar nu există dovezi că un cutremur mare ar declanșa alte cutremure mari la scară globală”, a spus Eric Dunham, profesor de geofizică la Universitatea Stanford.

Prin urmare, un cutremur mare în altă parte a lumii nu are niciun impact asupra posibilității de apariție a unui cutremur devastator în SUA, au menționat Long și Husker.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că un eveniment major este exclus — iar falia San Andreas din sudul Californiei este o zonă monitorizată atent. La fel este și zona de subducție Cascadia din nord-vestul Pacificului, care se întinde de-a lungul coastelor statelor Oregon și Washington.

Aceste falii de pe Coasta de Vest s-ar putea declanșa reciproc, ducând posibil la o dublă catastrofă, au avertizat cercetătorii de la Universitatea de Stat din Oregon în luna octombrie a anului trecut.

„Previziunea pentru falia San Andreas este că aceasta a depășit deja termenul estimat pentru producerea unui cutremur mare”, a declarat Folarin Kolawole, profesor asistent la Departamentul de Științe ale Pământului și Mediului din cadrul Universității Columbia.

„Cu toate acestea, aș menționa și că există multe falii supuse unor tensiuni critice pe teritoriul SUA, care se pot rupe provocând un cutremur dacă există o perturbare semnificativă în jurul lor”, a adăugat el.

Cutremurele nu pot fi prezise, așa că e bine să fim pregătiți. La fel ca în cazul altor dezastre majore, cum ar fi uraganele sau viscolele puternice, este o idee bună să avem un plan de evacuare și o trusă de urgență.

În timpul unui cutremur, oamenii ar trebui să se lase la pământ, să se adăpostească sub un spațiu protejat, departe de ferestre, și să se țină bine, recomandă Crucea Roșie Americană. Persoanele aflate afară ar trebui să se îndrepte spre o zonă deschisă, departe de clădiri și linii de înaltă tensiune, sfătuiește USGS.

„Cutremurele mari și rare pot fi devastatoare, dar la fel pot fi și cutremurele mai mici care au loc mai frecvent. Pregătirea privind modul de reacție este cea mai bună modalitate de a face față unui cutremur atunci când se produce”, a concluzionat Barnhart.

Editor : M.B.

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