Cum se vede din spațiu „Muntele lui Dumnezeu”. Vulcanul erupe din 2017 și produce un tip neobișnuit de lavă

O fotografie realizată de un astronaut în anul 2020 surprinde structura unică a vulcanului Ol Doinyo Lengai, un stratovulcan activ din Tanzania, care a fost împodobit recent cu un „con de cenușă” de un alb strălucitor. Vârful exploziv produce un tip rar de lavă, care este neobișnuit de rece, dar se deplasează foarte repede, relatează Live Science.

Vulcanul se numește oficial Ol Doinyo Lengai și se ridică până la o altitudine de 2.692 de metri deasupra câmpiilor înierbate din regiunea Arusha, din nordul Tanzaniei. Populația locală Maasai numește acest vârf impunător „Muntele lui Dumnezeu”, deoarece crede că este reședința zeului creator suprem Ngai (cunoscut și sub numele de Engai sau Enkai), conform cărții „Sacred Mountains of the World” (Cambridge University Press, 2022).

Ol Doinyo Lengai este unul dintre cei mai activi vulcani din Africa. A erupt intermitent în ultimii 15.000 de ani. Acesta alternează între erupții efuzive, în care lava se scurge lent din fisuri, și izbucniri explozive sporadice, care îi pot schimba radical aspectul. Cea mai recentă erupție a sa, de tip efuziv, este în desfășurare din aprilie 2017, potrivit Programului Global de Vulcanism al Institutului Smithsonian.

Muntele produce un tip rar de lavă compusă din rocă natrocarbonatită, bogată în sodiu, potasiu și carbonat de calciu, dar cu un conținut scăzut de dioxid de siliciu. Ca urmare, este mult mai rece decât majoritatea celorlalte tipuri de lavă, coborând la temperaturi de sub 600 de grade Celsius. De asemenea, are o vâscozitate neobișnuit de scăzută, ceea ce o face să fie „unul dintre cele mai rapide fluxuri de lavă din lume”, conform Earth Observatory de la NASA.

Când se solidifică, această lavă neobișnuit de fluidă devine foarte deschisă la culoare din cauza reacțiilor chimice cu apa de ploaie și umiditatea din aer. În această imagine se pot observa câteva râuri de rocă de culoare deschisă care șerpuiesc pe versantul vulcanului. Cel mai tânăr dintre aceste fluxuri de lavă a fost creat în timpul unei erupții din 1998.

În cea mai mare parte a secolului trecut, vârful vulcanului Ol Doinyo Lengai consta dintr-o adâncitură care s-a umplut treptat cu lavă. Însă, între 2007 și 2008, o serie de erupții explozive majore a dat naștere unui con de cenușă înalt de 100 de metri, care acum domină centrul craterului.

Acest eveniment exploziv a transformat înfățișarea vulcanului văzut din spațiu, după cum arată fotografii suplimentare de la Earth Observatory.

Ol Doinyo Lengai este situat în Sistemul de Rift Est-African, o zonă de aproximativ 3.500 de kilometri lungime ce înconjoară o falie divergentă unde Placa Africană se separă în plăcile Somalia și Nubia.

Această regiune este activă din punct de vedere tectonic de peste 25 de milioane de ani și a creat unele dintre cele mai interesante forme de relief ale continentului, inclusiv Muntele Kilimanjaro și Muntele Kenya, situate de o parte și de alta a vulcanului Ol Doinyo Lengai, potrivit Earth Observatory.

„Muntele lui Dumnezeu” se află la aproximativ 16 kilometri sud de Lacul Natron, un lac sărat de culoare roșie, faimos pentru populațiile sale mari de păsări flamingo. Aceste elemente geografice sunt adesea fotografiate împreună.

Editor : M.B.