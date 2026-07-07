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Video CyberCUBE, satelitul inovator lansat de România. A fost plasat pe orbită de o rachetă a SpaceX

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racheta care decoleaza
Foto: Captură video Digi24
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Din articol
Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică

Prima misiune a Agenției Spațiale Europene condusă integral de o companie privată din România. Satelitul CyberCUBE a fost plasat pe orbită de pe o platformă a SpaceX. Sistemul va testa modalități prin care viitorii sateliți europeni pot fi protejați împotriva amenințărilor cibernetice, tot mai frecvente în ultimii ani.

Satelitul CyberCube a ajuns cu succes în spațiu. În premieră, un astfel de proiect este coordonat în totalitate de o echipă din România.

„Am trăit o emoție foarte puternică, una din cele mai mari din viața profesională, pentru că am primit confirmarea din partea SpaceX că satelitul CyberCube a fost injectat cu succes pe orbita programată. Următoarele două, trei luni de zile vor fi critice pentru ca vor fi și câteva experimente care se vor derula la bordul satelitului ca să ne asigurăm că acesta funcționează așa cum a fost proiectat. Acum 10 ani nu ne vedeam în această situație, vă spun sincer, este un succes nemaipomenit pentru noi, a declarat Cristian Chițu, director Spațiu, companie inginerie aerospațială.

„Lansarea a avut loc de la baza militară americană Vandenberg din California. Toată lumea a aplaudat, au fost o mulțime de participanți lângă noi din nenumărate țări. Este un laborator orbital dedicat testării și dezvoltării tehnologiilor de securitate cibernetică pentru sistemele spațiale și în contextele actuale geopolitice, activele spațiale devin tot mai importante pentru comunicații”, a spus Dan Istrițeanu, șef Departament de Zbor și Robotică.

Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică

Satelitul va testa pe orbită algoritmi de securitate cibernetică. Pe ei se bazează comunicațiile, observarea Pământului și monitorizarea infrastructurilor critice.

„Suntem la capătul a doi ani de zile în care am depus multă muncă. Am produs și un echipament care acum este în stația de operațiuni din Belgia, și am și dezvoltat mare parte din codul ce se va folosi pentru experimente. Comunicațiile dintre sateliți cu solul pot fi bruiate, pot fi falsificate, și este important sa avem mecanisme pentru a-i putea proteja, a declarat Paul Băjănaru, coordonatorul misiunii.

„Suntem mândri să vedem o misiune condusă de o companie românească ajungând în acest moment de referință, care evidențiază expertiza acumulată de specialiștii români în tehnologii spațiale avansate și securitate cibernetică. Investițiile strategice în inovare și cooperare internațională consolidează poziția României de partener de încredere în ambițiile spațiale ale Europei, subliniază Daniel Crunteanu, director general al Agenției Spațiale Române (ROSA).

Reporter: Cezara Scutaru / Operator: Vali Drăghici

Editor : Liviu Cojan

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