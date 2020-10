De ce călătoria în timp e teoretic posibilă, dar trecutul nu poate fi schimbat? Exemplul practic oferit de fizicianul Cristian Presură

Trecutul nu poate fi schimbat, deşi călătoria în timp este posibilă, bazându-ne pe legile fizicii. Este concluzia la care au ajuns cercetătorii de la Universitatea din Queensland.

„Evenimentele se reajustează în jurul oricărui lucru care ar putea provoca un paradox, astfel încât paradoxul nu se întâmplă”, spune unul dintre autorul studiului. Spre exemplu, dacă cineva ar fi călătorit în timp și ar fi încercat să oprească pacientul zero din a se infecta cu noul coronavirus, tot nu ar fi împiedicat izbucnirea pandemiei. Călătorul în timp ar fi putut fi chiar el cel care se infectează şi devine pacientul zero.

Fizicianul Cristian Presură spune că teoria celor de la Universitatea din Queensland nu este chiar o „descoperire”, ci mai degrabă o speculație, pentru că nimeni nu are soluția călătoriei în timp, din cauza a trei motive: mecanica cuantică, teoria lui Einstein și conștiința. „Nimeni până acum nu a reușit să unifice mecanica cuantică cu teoria lui Einstein, nici măcar Einstein însuși, iar în plus, ce este conștiința încă nu știm cu precizie. Și atunci vorbim despre speculații, despre teorii, dar nu în sensul de ceva verificat”, a declarat fizicianul Cristian Presură la Digi24.

O versiune modernă a mitului lui Sisif

Această nouă speculație sau teorie în acest sens este, de fapt, o versiune modernă a mitului lui Sisif, a arătat Cristian Presură.

Sisif trebuia să urce pe vârful unui munte, să ducă un bolovan, după care piatra cobora la loc. După care iar trebuia să urce pe munte și iar să cadă piatra la loc.

Ce spune teoria relativității a lui Einstein

În teoria relativității a lui Einstein, mișcarea aceasta a lui Sisif se produce pe o buclă în spațiu-timp. Teoria relativității a lui Einstein ne spune că există niște bucle spațio-temporale. Adică, poți să mergi înainte în timp, ajungi la un punct, după care te întorci, după care iarăși mergi, pe același drum pe care ai fost, după care iarăși te întorci. Deci, în teoria relativității a lui Albert Einstein avem aceste bucle spațio-temporale în care te poți învârti la infinit. Dezavantajul este că nu ai liber arbitru. Oriunde ai fi pe acea buclă, nu poți să faci nimic altceva decât ceea ce îți este scris, așa cum se întâmplă și în mitul lui Sisif.

Sisif se plictisește

Or, ce fac acești cercetători? Vin cu o versiune nouă, modernă a mitului lui Sisif: hai să ne imaginăm că Sisif se plictisește tot urcând piatra și coborând în același loc. Și poate că la un moment dat se gândește: Știi ceva? Poate mai bine să cadă piatra în partea din față. Piatra cade în partea din față, după care se urcă la loc. Și spune: OK, am urcat până la vârf pe un alt drum. După care, a doua zi spune: Uite, de data asta, piatra o să cadă în partea dreaptă. Cade în partea dreaptă. Urcă la loc prin partea dreaptă. Și în felul acesta, Sisif are o variație în viața lui, cu toate că rezultatul final este același: el va fi totdeauna în vârf și întotdeauna piatra va cădea.

Bucla spațio-temporală

Or, această nou speculație sau teorie, dacă o numim așa, spune că în spațiul-timp al lui Einstein pot să existe mai multe bucle spațio-temporale, care însă au același vârf. Cu alte cuvinte, tu te poți întoarce înapoi în timp, ajunge din nou în același loc de la plecare, după care să te întorci înapoi în timp pe un alt drum și să mergi înainte într-o altă variantă, dar vei ajunge în același loc. Simplu spus, ne întoarcem înapoi, încercăm să schimbăm pandemia, suntem foarte fericiți pentru că îl luăm pe pacientul zero și-l punem într-o altă parte și el nu se mai infectează și când ajungem în viitor, găsim din nou pandemia, pentru că trebuia să se întâmple, suntem pe una dintre acele bucle temporale. Altcineva probabil a fost pacientul zero!

Cina lui Stephen Hawking pentru călătorii din viitor

Ne-am dori foarte mult să schimbăm trecutul, dar la ora actuală legile fizicii nu ne permit, conchide Cristian Presură. Iar fizicianul mai oferă un exemplu anecdotic:

Stephen Hawking, celebrul fizician, a făcut la un moment dat o cină, descrisă ca fiind pentru călătorii din viitor. El a spus așa: dacă cineva în viitor a descoperit călătoria înapoi în timp, el se poate întoarce chiar acum, pentru că vine din viitor. Și atunci a scris o carte și a anunțat pe internet: la ora 3:00 după-masa, mâine, îi invit pe toți călătorii din viitor să se întoarcă înapoi și să luăm cina împreună!

N-a venit nimeni! și-a încheiat demonstrația fizicianul Cristian Presură.

