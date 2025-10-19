Live TV

De ce formele de viață inteligente nu ar vrea să ia legătura cu Pământul: un astrofizician propune o teorie „radical de banală”

Extraterestru
De secole, mulți s-au întrebat de ce, având în vedere sutele de miliarde de planete din galaxie, nu am văzut semne convingătoare de viață inteligentă în afara Pământului.

Acum, oamenii de știință iau în considerare o posibilitate intrigantă: dacă extratereștrii există, tehnologia lor ar putea fi doar puțin mai avansată decât a noastră. Și, după ce și-au explorat vecinătatea cosmică pentru o vreme, pur și simplu s-au plictisit și au încetat să mai încerce, făcând dificilă detectarea lor, scrie The Guardian.

Scenariul, descris într-un nou articol, îmbrățișează principiul „banalității radicale”, care respinge noțiunea de extratereștri care zboară prin univers după ce au valorificat fizica dincolo de înțelegerea noastră. În schimb, propune o Cale Lactee care găzduiește un număr modest de civilizații cu o tehnologie care nu este cu mult mai impresionantă decât a noastră.

„Ideea este că sunt mai avansați, dar nu cu mult mai avansați. Este ca și cum ai avea un iPhone 42 în loc de un iPhone 17”, a spus dr. Robin Corbet, cercetător științific senior la Universitatea din Maryland, Baltimore County, care lucrează la Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA.

„Acest lucru pare mai posibil, mai natural, deoarece nu propune nimic foarte extrem.”

Corbet a formulat această ipoteză după ce a analizat explicațiile cercetătorilor pentru „marea tăcere” sau paradoxul Fermi, discrepanța dintre lipsa dovezilor convingătoare privind existența civilizațiilor extraterestre și probabilitatea existenței acestora într-un univers vast și vechi. Majoritatea teoriilor i s-au părut lui Corbet exotice. Poate că extratereștrii erau prea avansați pentru a putea fi detectați? Poate că Pământul era o grădină zoologică cosmică pe care extratereștrii au decis să o lase în pace? Poate că Pământul era singura planetă din galaxie care găzduia viață?

Căutarea inteligenței extraterestre (Seti) s-a concentrat pe detectarea „tehnosemnăturilor”. Civilizațiile avansate și-ar putea face cunoscută existența construind balize laser puternice care pot fi detectate de pe alte planete. S-ar putea dezvălui trimițând sonde robotizate în galaxie sau construind structuri enorme în spațiu pentru a exploata energia stelei lor. Ar putea chiar să viziteze alte planete sau să împrăștie artefacte prin galaxie. Toate acestea le-ar putea face vizibile.

Dar principiul „banalității radicale” spune că nu. Acesta explică marea tăcere propunând că civilizațiile extraterestre au atins un nivel tehnologic nu cu mult superior capacităților noastre. „Ele nu dispun de viteze mai mari decât cea a luminii, nu au mașini bazate pe energie întunecată sau materie întunecată, sau găuri negre. Ele nu exploatează noi legi ale fizicii”, a spus Corbet.

Dacă ar fi așa, civilizațiile extraterestre ar avea dificultăți în a folosi balize laser puternice timp de milioane de ani. Nu ar putea să se deplaseze rapid între planete. Și după ce ar explora galaxia cu sonde robotizate, s-ar putea să se plictisească de informațiile trimise înapoi și să renunțe la explorarea spațiului.

Autorul de science fiction Arthur C. Clarke ar fi spus: „Există două posibilități: fie suntem singuri în univers, fie nu suntem. Ambele sunt la fel de înspăimântătoare”. Corbet, a cărui lucrare nu a fost încă evaluată de colegi, bănuiește că adevărul se află undeva la mijloc, „într-un univers mai banal și, prin urmare, mai puțin înspăimântător”. Contactul, adaugă el, „ne-ar putea lăsa oarecum dezamăgiți”.

