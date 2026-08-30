O echipă de cercetători americani care investiga o posibilă epavă în Golful Mexic a descoperit, la aproximativ 1.500 de metri adâncime, un container distrus și zeci de frigidere, congelatoare și mașini de spălat împrăștiate pe fundul apei. Electrocasnicele pierdute în timpul transportului au format un peisaj straniu și au devenit adăpost pentru mai multe viețuitoare marine.

Sonarul navei detectase o structură necunoscută la peste 1.500 de metri adâncime. Formațiunea prezenta caracteristicile unei nave scufundate: un obiect de mari dimensiuni, înconjurat de mai multe structuri mai mici și împrăștiate, scrie Science Alert.

Echipa a trimis către ținta sonar un vehicul subacvatic operat de la distanță, cunoscut sub abrevierea ROV.

„Astăzi este cu adevărat o zi dedicată explorării, în timp ce trimitem vehiculul operat de la distanță către această țintă sonar necunoscută”, a spus unul dintre membrii echipajului.

Un container distrus și electrocasnice împrăștiate în adâncuri

În locul unei epave care ar fi putut ascunde vestigii arheologice, cercetătorii au găsit o întindere pustie de nisip, acoperită cu obiecte albe, de formă cubică și afectate de rugină.

Unele dintre ele se spărseseră în urma impactului cu fundul oceanului, iar componentele din plastic și firele de cupru rămăseseră expuse.

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Printre obiecte a fost observată și o plăcuță metalică acoperită de nisip și depuneri rezultate în urma oxidării. Câteva fragmente ale textului mai puteau fi citite: „Pentru utilizare”, „Pentru siguranța personală” și „Rezolvarea problemelor...”. Restul instrucțiunilor era aproape complet ilizibil.

În cele din urmă, din întuneric a apărut un container maritim roșu, deformat și rupt în lateral. Din interiorul său se revărsau mai multe obiecte albe, care s-au dovedit a fi aparate electrocasnice: frigidere, congelatoare și mașini de spălat.

Plăcuța metalică descoperită anterior conținea, de fapt, instrucțiuni pentru spălarea rufelor.

„Nu cred că mai funcționează programul de centrifugare”, a glumit un membru al echipajului, stârnind râsetele colegilor.

„Alte aparate electrocasnice erau împrăștiate atât în apropiere, cât și la distanțe mai mari, formând ceea ce presupuseserăm că este un «câmp de resturi»”, se arată în notele oficiale ale misiunii.

Containerul avea numărul de identificare ITLU733016 [0], precum și alte marcaje. Încărcătura cuprindea produse ale mai multor mărci, printre care RCA și General Electric.

Aparatele nu erau ambalate, ceea ce i-a făcut pe cercetători să creadă că urmau să fie reciclate. Containerul nu a mai ajuns însă la destinație.

Peisajul format din electrocasnicele abandonate pe fundul oceanului a fost descris de echipaj drept suprarealist.

„Suntem la o adâncime de 1,5 kilometri, în largul oceanului. Și iată-ne deplasându-ne printr-un câmp plin numai de congelatoare, frigidere și mașini de spălat”, a spus un membru al echipei.

Imaginile surprinse de vehiculul subacvatic au fost comparate cu „Backrooms”, spațiile nesfârșite și neliniștitoare devenite cunoscute pe internet.

Pentru cercetători, descoperirea a reprezentat și o dovadă a faptului că impactul oamenilor ajunge inclusiv în cele mai izolate ecosisteme.

„Te gândești la adâncurile oceanului ca la un loc aproape neatins, dar aceasta este încă o dovadă că lucrurile nu stau deloc așa. Reușim să ne lăsăm amprenta chiar și asupra acestei zone și a acestui ecosistem care ne sunt atât de străine”, a afirmat un membru al echipajului.

„Este puțin suprarealist”, a spus un membru al echipajului, în timp ce vehiculul subacvatic filma electrocasnicele împrăștiate pe fundul oceanului.

Electrocasnicele au devenit adăpost pentru viețuitoarele marine

Cercetătorii NOAA au presupus că acel container ar fi căzut de pe o navă în timpul unei furtuni.

Potrivit datelor World Shipping Council, între câteva sute și peste 1.000 de containere sunt pierdute anual pe mare, dintr-un total de aproximativ 280 de milioane transportate.

Un raport privind datele din 2025 arată că fenomenele meteorologice severe cresc riscul ca navele de marfă să piardă o parte din încărcătură atunci când se confruntă cu mări agitate. Chiar și în lipsa furtunilor, temperaturile oceanice mai ridicate decât în mod obișnuit pot intensifica energia valurilor.

„Probabil că cei mai mulți oameni nu își dau seama cât de multe lucruri ajung în ocean”, a spus un membru al echipei NOAA.

Cercetările indică faptul că un container pierdut ar putea avea nevoie de sute de ani pentru a se degrada complet în adâncurile oceanului sau chiar de mai mult timp.

Până la degradarea containerului și a încărcăturii sale, mai multe animale marine au început să folosească obiectele drept adăpost.

Coralii și hidrozoarele s-au fixat pe structurile metalice, iar corpurile lor moi se mișcau în apa tulburată de trecerea vehiculului subacvatic. Un pește de mari dimensiuni a fost observat adăpostindu-se în umbra containerului.

Echipa NOAA a poreclit locul „Deep Clean”, denumire care face trimitere atât la adâncimea la care a fost descoperit, cât și la electrocasnicele destinate curățeniei.

Misiunile cu vehicule operate de la distanță fac parte din activitatea NOAA de explorare a adâncurilor oceanice. Aparatul este conectat la navă printr-un cablu lung, prin care primește comenzile și transmite datele, inclusiv imaginile video în direct.

Vocile cercetătorilor sunt înregistrate împreună cu transmisia, ceea ce le permite acestora să facă observații audio în timp real despre obiectele și viețuitoarele întâlnite. Secvențele cu „cimitirul” de electrocasnice au fost montate ulterior din imaginile brute filmate în timpul expediției.

Editor : Ș.A.