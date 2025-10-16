Oamenii de ştiinţă argentinieni au descoperit în Anzi scheletul aproape complet al unei noi specii de dinozaur care a trăit în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani, unul dintre cele mai vechi din lume, a anunţat institutul Conicet.

Scheletul acestei specii cu gât lung, numită Huayracursor jaguensis, a fost descoperit la 3.000 de metri altitudine, în provincia argentiniană La Rioja (nord-vest), de o echipă paleontologică a Conicet, institutul public de cercetare argentinian.

Descoperirea a fost publicată în revista de specialitate Nature, potrivit News.ro.

Specia a trăit la sfârşitul Triasului, perioada geologică în care au apărut primii dinozauri şi strămoşii mamiferelor, au indicat cercetătorii într-un comunicat.

Scheletul reconstituit al lui Huayracursor jaguensis. Sursă foto: CONICET Institute

„Estimăm că Huayracursor are între 230 şi 225 de milioane de ani, ceea ce îl face unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume”, a explicat Agustin Martinelli, unul dintre autorii articolului.

Dacă specia descoperită face parte dintr-o linie de dinozauri erbivori care include giganţii cu gât lung, cercetătorii precizează că un individ adult măsura aproximativ doi metri şi cântărea aproximativ 18 kilograme.

Scheletul descoperit este format dintr-o parte a craniului, o coloană vertebrală completă până la coadă şi membrele anterioare şi posterioare aproape întregi.

Autorii articolului estimează că această fosilă va deveni o referinţă pentru studiul evoluţiei dinozaurilor, datorită caracterului său aproape complet.

