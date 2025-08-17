Live TV

Artefact medieval rar, vechi de peste 1.000 de ani, descoperit în Marea Britanie. A fost găsit de o studentă la prima sa săpătură

Data publicării:
Picture1
Obiectul de aur are 4 centimetri lungime și este modelat sub forma unui mic buton. Foto: Universitatea Newcastle

O studentă la arheologie din Florida a descoperit un obiect rar din aur, vechi din secolul al IX-lea, la doar 90 de minute după ce a început prima sa săpătură în Northumberland, Marea Britanie. Specialiștii spun că artefactul ar fi putut avea o utilizare religioasă sau ceremonială. „Este posibil să fi fost îngropat intenționat”.

„Nu-mi venea să cred că am găsit ceva atât de repede la prima mea săpătură”, a declarat Yara Souza, studentă la Universitatea Newcastle din Marea Britanie, originară din Orlando, Florida.

„A fost de-a dreptul copleșitor”, a adăugat ea, precizând că „pur și simplu m-am entuziasmat la maximum”.

Obiectul de aur are doar 4 centimetri lungime și este modelat sub forma unui mic buton. Este aproape identic cu un obiect descoperit de un pasionat de detectoare de metale în 2021. Acela a fost identificat drept un ac cu cap rotund, datat aproximativ între anii 800 și 1000 d.Hr., în perioada medievală timpurie, potrivit Live Science.

Ambele artefacte din aur au fost descoperite în aceeași zonă, lângă o importantă veche șosea romană, numită astăzi Dere Street, în comitatul Northumberland, în nord-estul Angliei. Această rută era esențială în perioada romană pentru trimiterea proviziilor spre extremitatea nordică a imperiului, în Scoția, în secolul al II-lea.

Deoarece aurul era asociat cu statutul înalt, experții cred că cele două artefacte asemănătoare sunt legate între ele și ar fi putut avea o întrebuințare ceremonială sau religioasă, mai degrabă decât să fi fost simple accesorii.

„Știm că Dere Street a continuat să fie o arteră importantă mult după plecarea romanilor”, a declarat profesorul de arheologie romană James Gerrard, de la Universitatea Newcastle, care a condus săpătura.

„Este posibil ca acest set de două obiecte să fi fost îngropat intenționat”, a menționat el.

Ambele piese vor fi analizate în continuare prin programul „Portable Antiquities Scheme” din Regatul Unit.

„Acest proiect este un exemplu excelent despre cum detectoriștii și arheologii pot colabora pentru a contribui la înțelegerea trecutului în Northumberland”, a spus Andrew Agate, ofițer responsabil cu gestionarea descoperirilor pentru nord-estul Angliei.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

