Un cercetător de la Institutul Carnegie pentru Știință a descoperit un nou asteroid în vecinătatea Terrei. Numele său este 2025 SC79 și este cel mai nou membru al grupului de asteroizi Atira. Aceștia sunt asteroizi apropiați de Pământ, cu orbite situate în întregime în interiorul orbitei terestre. Deși este mic în comparație cu Chicxulub, care a dus la dispariția dinozaurilor, un asteroid de această dimensiune ar avea un impact catastrofal la scară continentală. În funcție de locul în care ar ateriza, ar putea ucide miliarde de oameni și de animale, potrivit Science Alert.

În trecutul îndepărtat, Sistemul Solar era plin de impacturi și coliziuni. Milioane de obiecte stâncoase zburau haotic prin sistem, ciocnindu-se între ele. De-a lungul timpului, multe dintre aceste obiecte au devenit, în cele din urmă, parte din planetele stâncoase. Ce a mai rămas din rocile spațiale este adunat în mare parte în centura principală de asteroizi. Dar unele sunt ascunse în locuri greu de observat. Din păcate pentru viața de pe Pământ, unele dintre cele mai greu de observat sunt aproape de noi. Ele sunt ascunse în strălucirea Soarelui și se află incomod de aproape de casa noastră terestră.

Noul asteroid descoperit face parte din grupul Atira, cel mai puțin numeros grup de obiecte apropiate de Pământ. 2025 SC79 este al 39-lea membru. Are a treia cea mai scurtă perioadă orbitală dintre toate asteroizii, cei mai rapizi doi având o perioadă orbitală de numai 115 zile. Pentru comparație, perioada orbitală a lui Mercur este de numai 88 de zile.

Astronomul Scott S. Sheppard de la Carnegie Science a descoperit asteroidul pe 27 septembrie cu ajutorul camerei Dark Energy Camera, de pe telescopul Blanco de 4 metri al National Science Foundation. Acest telescop caută asteroizi ucigași, iar 2025 SC79 se încadrează cu siguranță în această categorie. 2025 SC79 are un diametru de aproximativ 700 de metri. Observarea a fost confirmată ulterior cu ajutorul altor două telescoape: telescopul Gemini al NSF și telescoapele Magellan ale Carnegie Science, anunță Science Alert. Sheppard a explicat:

Cei mai periculoși asteroizi sunt cei mai greu de detectat. Majoritatea cercetărilor privind asteroizii descoperă aceste obiecte în întunericul nopții, când sunt mai ușor de observat. Dar asteroizii care se ascund în apropierea Soarelui pot fi observați doar în timpul crepusculului, când Soarele este pe punctul de a răsări sau de a apune. Dacă acești asteroizi „crepusculari” se apropie de Pământ, ar putea reprezenta un pericol grav de impact

2025 SC79 va dispărea în spatele Soarelui pentru câteva luni. Odată ce va reapărea, astronomii îl vor examina pentru a obține informații detaliate. Compoziția sa este o întrebare importantă, deoarece supraviețuiește expunerii la căldura intensă a Soarelui, anunță Science Alert.

Observații suplimentare ar putea, de asemenea, să arunce lumină asupra originilor asteroidului. Este posibil ca acesta să fi fost dislocat din centura principală de asteroizi și apoi capturat de Soare.

„Mulți dintre asteroizii din Sistemul Solar se află într-una dintre cele două centuri de roci spațiale, dar perturbațiile pot trimite obiectele pe orbite mai apropiate, unde pot fi mai greu de detectat”, a concluzionat Sheppard.

„Înțelegerea modului în care au ajuns în aceste locuri ne poate ajuta să ne protejăm planeta și, de asemenea, să aflăm mai multe despre istoria Sistemului Solar”.

Editor : C.A.