Avionul supersonic X-59 este pregătit pentru cel de-al doilea zbor de încercare. Consecințele „fentării” boom-ului cosmic

Avionul supersonic silenţios X-59, aparţinând NASA, este pregătit pentru cel de-al doilea zbor de încercare, transmite miercuri Space.com.

Avionul X-59 este un aparat experimental, construit de NASA şi de Lockheed Martin pentru a doborî bariera sonică fără a produce un boom sonic puternic, caracteristic pentru zborurile supersonice.

Supersonicul silenţios X-59 a executat deja un prim zbor de încercare în octombrie 2025, iar în prezent este gata pentru cel de-al doilea.

În cadrul acestei misiuni test, avionul X-59 va decola de la baza californiană Armstrong Flight Research Center, aparţinând NASA şi va ateriza la Baza Aeriană Edwards, aflată în apropiere, în Sudul Californiei, după aproximativ o oră de zbor în care va atinge o altitudine maximă de 6.000 de metri şi o viteză maximă de 418 km/h. Zboruri de încercare ulterioare vor purta aeronava treptat la altitudini mai mari şi cu viteze superioare, pentru a-i testa gradual siguranţa şi performanţa de zbor, conform NASA.

Avionul supersonic silenţios X-59 prezintă o geometrie radical alungită şi o amplasare modificată a motorului care modelează modul în care aerul curge peste aeronavă, în încercarea de a răspândi undele de şoc pe care le produce la viteze supersonice.

Prin răspândirea acestor unde de şoc pe o suprafaţă mai mare, bubuiturile sonice ale X-59 sunt percepute ca fiind mai silenţioase de către oamenii de la sol, aflaţi sub X-59. NASA compară boom-ul sonic produs de această aeronavă cu nişte „bufnituri”, similare ca volum cu trântirea unei uşi de maşină, aşa cum se aude din interior.

Bubuiturile sonice pot fi destul de puternice şi pot deranja oamenii de la sol. Din cauza perturbărilor provocate de aceste bubuituri, zborul supersonic a fost interzis deasupra SUA din 1973. Dar programe precum X-59 speră să schimbe acest lucru, făcând zborul supersonic mai puţin deranjant pentru oamenii de la sol.

De asemenea, există noi aeronave comerciale supersonice de generaţie următoare în curs de dezvoltare, cum ar fi Boom X-1. Dacă zborul supersonic va fi din nou aprobat deasupra Statelor Unite, timpii de zbor mai scurţi pe care i-ar permite ar revoluţiona călătoriile cu avionul.

