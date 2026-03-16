Compușii chimici complecși care formează ADN-ul, descoperiți în probele prelevate de japonezi de pe asteroidul Ryugu: ce înseamnă asta

Fotografia difuzată de Agenția Japoneză de Explorare Spațială (JAXA) pe 24 decembrie 2020 prezintă probe de sol prelevate de pe asteroidul Ryugu de sonda spațială Hayabusa-2 Foto: Profimedia

Probele prelevate de pe asteroidul Ryugu conţin toate bazele ADN-ului şi ARN-ului, sugerând că aceste elemente constitutive cheie ale vieţii, deja detectate pe obiectul ceresc Bennu, sunt abundente în Sistemul Solar, transmite AFP care citează un studiu publicat luni în revista Nature Astronomy.

Ryugu se numără printre cele mai primitive corpuri din Sistemul Solar, conţinând indicii valoroase despre primii ani ai istoriei sale şi despre condiţiile care au predominat în momentul în care viaţa s-ar fi putut forma pe planeta noastră. În 2014, sonda japoneză Hayabusa-2 a zburat spre Ryugu, la aproximativ 300 de milioane de kilometri de Pământ, şi s-a întors cu două probe cântărind 5,4 grame fiecare, notează Agerpres.

Un studiu iniţial, publicat în 2023, a dezvăluit prezenţa uracilului, unul dintre cele patru elemente constitutive ale ARN-ului. În timp ce ADN-ul, cu dubla sa spirală, transportă informaţii genetice, ARN-ul, format dintr-o singură catenă, este un mesager care execută instrucţiunile conţinute în ADN.

Noile analize efectuate de o echipă de cercetători niponi arată că probele conţin de fapt toate bazele azotate care alcătuiesc ARN-ul şi ADN-ul: uracil, dar şi adenină, guanină, citozină şi timină.

Prezenţa acestor baze „nu înseamnă că viaţa a existat pe Ryugu sau pe corpul său părinte”, asteroidul primitiv din care a fost ejectat după o coliziune, a explicat pentru AFP Toshiki Koga, biogeochimist la Agenţia Japoneză pentru Ştiinţă şi Tehnologie Marină-Pământeană (JAMSTEC) şi autor principal al studiului.

„Mai degrabă, indică faptul că asteroizii primitivi puteau produce şi conserva molecule importante pentru chimia legată de originea vieţii”, continuă el.

Fără a exclude apariţia acestor molecule în oceanele primitive sau chiar în atmosfera planetei noastre, „prezenţa lor răspândită în întregul Sistem Solar” întăreşte „ipoteza că asteroizii bogaţi în carbon au contribuit la inventarul chimic prebiotic (anterior apariţiei vieţii) al Pământului timpuriu”, notează studiul.

Aceste rezultate „nu sunt nici surprinzătoare, nici noi, şi tocmai aici rezidă interesul lor”, a comentat Cesar Menor Salvan, astrobiolog la Universitatea din Alcala (Spania). El a adăugat că oamenii de ştiinţă au acum „o idee foarte clară despre materialele organice care se pot forma în condiţii prebiotice oriunde în Univers”.

Nu este prima dată când aceste elemente constitutive ale vieţii au fost găsite în materiale de origine extraterestră. Anul trecut, studiile le-au dezvăluit deja prezenţa în mostre de pe asteroidul Bennu, aduse înapoi pe Pământ de NASA.

Oamenii de ştiinţă le-au găsit şi pe meteoriţii carbonici Orgueil şi Murchison, fragmente de asteroizi care au căzut pe Pământ.

Toshiki Koga şi colegii săi au efectuat studii comparative şi au descoperit diferenţe semnificative în proporţia fiecărei baze azotate în aceste probe. Ryugu conţine cantităţi comparabile de baze purinice (adenină şi guanină) şi baze pirimidinice (citozină, timină şi uracil), care se împerechează pentru a forma ADN-ul.

Meteoritul Murchison este mai bogat în baze purinice, în timp ce Bennu şi Orgueil sunt mai bogate în baze pirimidinice.

Potrivit autorilor, aceste rezultate reflectă probabil istoriile chimice şi evolutive distincte ale corpurilor din care provin aceşti asteroizi.

Cercetătorii au scos în evidenţă, de asemenea, existenţa unei corelaţii între raportul purină/bază pirimidinică şi concentraţia unei alte molecule azotate, amoniacul.

„Niciun mecanism de formare cunoscut nu prezice o astfel de relaţie, ceea ce ar putea indica o cale sintetică necunoscută anterior pentru formarea bazelor nucleice în materialele sistemului solar timpuriu”, a declarat Koga pentru AFP.

Această descoperire „are implicaţii majore pentru înţelegerea modului în care moleculele importante din punct de vedere biologic s-ar fi putut forma iniţial şi au favorizat geneza vieţii pe Pământ”, a declarat Morgan Cable, lector în ştiinţe spaţiale la Universitatea Victoria din Wellington (Noua Zeelandă).

Editor : B.E.

