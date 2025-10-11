Berea psihedelică, instrument politic. Cum a reușit o civilizație antică din Peru să-și consolideze puterea cu plante halucinogene

Cercetătorii au descoperit că civilizația Wari, care a existat în Peru cu peste 1.200 de ani în urmă, ar fi folosit bere amestecată cu plante halucinogene pentru a consolida relațiile politice și sociale. Analiza arheologică arată că băutura psihedelică era consumată la ritualuri și ospățuri colective, menite să creeze coeziune între elite și comunități, contribuind astfel la extinderea influenței acestei civilizații andine timpurii, informează Live Science.

Wari sunt cunoscuți pentru ritualurile lor funerare elaborate, sacrificiile umane și obiectele din aur, argint și bronz, dar și pentru orașele monumentale precum Huari și Pikillaqta, centre administrative și religioase care dominau o mare parte din teritoriul actual al statului Peru, precum și regiuni din Argentina și Chile.

Potrivit studiului publicat în La Revista de Arqueología Americana (The Journal of American Archaeology), conducătorii Wari ar fi folosit o bere produsă din planta Schinus molle, în care adăugau semințele unei plante psihedelice numite Anadenanthera colubrina (sau vilca). Această combinație ar fi redus intensitatea efectului halucinogen, dar i-ar fi prelungit durata.

„Efectele de durată ale consumului de bere cu vilca — așa-numitul afterglow — ar fi putut dura săptămâni și ar fi întărit legăturile sociale în cadrul ospățelor colective”, a explicat Justin Jennings, curator la Muzeul Regal din Ontario și coautor al studiului.

Cercetătorii au remarcat că studiile moderne privind substanțele psihedelice cu efecte similare au arătat că acestea pot spori „deschiderea și empatia” celor care le consumă — trăsături esențiale pentru un sistem politic bazat pe colaborare și negocieri între grupuri care, în trecut, erau rivale.

Potrivit echipei de cercetare, aceste băuturi erau consumate la ospățuri restrânse, organizate în curțile interioare ale reședințelor oficialilor Wari.

„Participanții petreceau ore întregi împreună, într-un spațiu închis, mâncând, bând, discutând și rugându-se — o experiență colectivă care, fără îndoială, crea legături puternice”, notează autorii.

Berea psihedelică, instrument politic

Consumul repetat al acestei băuturi ar fi contribuit la consolidarea puterii politice a imperiului Wari, susține cercetătorul Jacob Keer, coautor al studiului.

„Efectele psihologice de durată ale consumului de vilca, chiar și de câteva ori pe an, puteau schimba percepția și comportamentul, cultivând empatie și cooperare între participanți”, arată cercetarea.

Totuși, nu toți specialiștii sunt convinși de această teorie. Patrick Ryan Williams, directorul Școlii de Evoluție Umană și Schimbare Socială de la Universitatea de Stat din Arizona, consideră ipoteza „interesantă”, dar avertizează că nu există dovezi directe că vilca era amestecată efectiv în bere.

„Găsirea semințelor de vilca într-un loc unde se producea bere din molle nu dovedește neapărat că planta era folosită ca ingredient”, a spus el.

La rândul său, Mary Glowacki, arheolog și președintă a Pre-Columbian Archaeological Research Group, descrie studiul drept „provocator”, dar subliniază că multe culturi andine timpurii foloseau substanțe halucinogene, inclusiv vilca, în scopuri ritualice și diplomatice.

„Rămâne de văzut dacă practica Wari a fost într-adevăr diferită sau doar o continuare a tradițiilor regionale deja existente”, a concluzionat Glowacki.

