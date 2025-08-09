Live TV

Când s-au format planetele din sistemul nostru solar. Descoperirea unui mic meteorit oferă noi indicii cercetătorilor

Data publicării:
Sistemul nostru solar.
Sistemul nostru solar. Foto: Profimedia
Din articol
Ipoteză demontată

Un mic meteorit schimbă ceea ce oamenii de știință credeau că știu despre originile sistemului nostru solar. Analiza obiectului celest, foarte vechi, sugerează că planetele stâncoase, atât cele apropiate, cât și cele îndepărtate de Soare, s-ar fi format în același timp, punând sub semnul întrebării modelele actuale privind evoluția sistemului nostru solar, arată Live Science.

Noi dovezi găsite în așchii provenite de la un meteorit cunoscut sub numele de „Northwest Africa 12264” - o bucată de rocă spațială de 50 de grame, care se crede că s-a format în sistemul solar exterior - sugerează că planetele stâncoase precum Pământul și corpurile înghețate îndepărtate s-ar fi format în același timp. Acest lucru contrazice credința de lungă durată că planetele mai apropiate de Soare s-au format înaintea celor din sistemul solar exterior, care se află dincolo de centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.

Planetele se formează în discurile rotative de gaz și praf care înconjoară stelele tinere, unde particulele se ciocnesc și se lipesc între ele printr-un proces cunoscut sub numele de „acreție”. Pe măsură ce planetele stâncoase în formare se încălzesc, ele încep să se diferențieze, formând straturi interne separate cunoscute sub numele de miez, manta și scoarță.

Ipoteză demontată

Oamenii de știință au considerat că planetele stâncoase din interiorul sistemului nostru solar - Mercur, Venus, Pământ și Marte - s-au format mai întâi (n.r. în urmă cu aproximativ 4,566 miliarde de ani), în timp ce giganții gazoși și corpurile înghețate din exteriorul sistemului solar s-au format puțin mai târziu (n.r. în urmă cu 4,563 miliarde de ani), din cauza temperaturilor mai scăzute la o distanță mai mare de Soare.

Se credea, de asemenea, că planetele stâncoase mai îndepărtate s-au format mai lent, deoarece conținutul lor mai ridicat de apă și gheață ar fi întârziat încălzirea internă și dezvoltarea nucleului.

Citește și Cum arată cele 6 fragmente din Lună care orbitează Pământul. Cercetătorii explică modul în care s-au format aceste „mini-Luni”

Analiza compoziției meteoritul (n.r. care a fost achiziționat de la un comerciant din Maroc, în 2018) a relevat un raport între crom și oxigen care indică faptul că acesta provine din partea exterioară a sistemului solar. Folosind metode precise de datare izotopică, cercetătorii au descoperit că roca s-a format acum 4,564 miliarde de ani - la doar două-trei milioane de ani după cele mai vechi materiale solide ale sistemului solar. Până acum, se credea că astfel de formări timpurii erau limitate la corpurile din sistemul solar interior, potrivit unei declarații care anunță noul studiu.

Dovezile că planetele stâncoase dincolo de Jupiter s-au format la fel de rapid și în același timp cu planetele interioare ar putea transforma înțelegerea noastră asupra modului în care se formează planetele - nu numai în sistemul nostru solar, ci și în sistemele planetare din întregul univers, au afirmat cercetătorii, citați de Live Science.

Descoperirile lor au fost publicate pe 4 iulie în revista „Communications Earth & Environment”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
untold
5
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil
Digi Sport
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir...
turist pe sezlong, la plaja
Amenzile care îți pot strica vacanța. Locuri unde se aplică sancțiuni...
Saturday 9th August 2025. Hundreds of police officers arrest over 300 people in Parliament Square for holding signs supporting the recently banned group Palestine Action.
Record al poliției din Londra: cel puțin 365 de arestări la un singur...
Ultimele știri
Ce ar însemna retragerea trupelor ucrainene din Donețk pentru planurile Rusiei. „Centura de fortărețe” a Kievului, în pericol
Orașul în care prețul parcării pe timp de zi se triplează. Primar: „Proiectele noastre promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare”
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Edy Chereji despre următorul capitol al UNTOLD: Vrem să ducem acest festival pe mai multe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Webb Deep Space Telescope Scans The Universe
Nava spațială care ar putea trimite omenirea într-o călătorie de 250 de ani spre necunoscut. Ce ar presupune „sociocrația” de la bord
Star birth
Astronomii observă naşterea unui nou sistem solar, la 1300 de ani lumină de Soare
Ilustrație cu o planetă din afara Sistemului Solar
Oamenii de știință anunță „cele mai puternice dovezi” de până acum privind existența vieții în afara sistemului nostru solar
bucata de chihlimbar
Povestea „pietrei” de 1 milion de euro, pe care o bătrână din România o folosea ca opritor de ușă. Acum se află la muzeu
fragment de meteorit descoperit în apropiere de Berlin
Imagini rare. Prăbușirea unui meteorit a fost suprinsă de camera instalată la ușa de la intrare a unei case din Canada
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
Reacția unei mirese când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O femeie și-a pierdut soțul, bolnav de cancer, dar i-a făcut un copil la doi ani de la deces. Cum a fost...
Adevărul
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
Adevarul
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată...
Newsweek
10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Guvernul Bolojan pregătește o decizie bombă
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”