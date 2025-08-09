Când s-au format planetele din sistemul nostru solar. Descoperirea unui mic meteorit oferă noi indicii cercetătorilor

Un mic meteorit schimbă ceea ce oamenii de știință credeau că știu despre originile sistemului nostru solar. Analiza obiectului celest, foarte vechi, sugerează că planetele stâncoase, atât cele apropiate, cât și cele îndepărtate de Soare, s-ar fi format în același timp, punând sub semnul întrebării modelele actuale privind evoluția sistemului nostru solar, arată Live Science.

Noi dovezi găsite în așchii provenite de la un meteorit cunoscut sub numele de „Northwest Africa 12264” - o bucată de rocă spațială de 50 de grame, care se crede că s-a format în sistemul solar exterior - sugerează că planetele stâncoase precum Pământul și corpurile înghețate îndepărtate s-ar fi format în același timp. Acest lucru contrazice credința de lungă durată că planetele mai apropiate de Soare s-au format înaintea celor din sistemul solar exterior, care se află dincolo de centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter.

Planetele se formează în discurile rotative de gaz și praf care înconjoară stelele tinere, unde particulele se ciocnesc și se lipesc între ele printr-un proces cunoscut sub numele de „acreție”. Pe măsură ce planetele stâncoase în formare se încălzesc, ele încep să se diferențieze, formând straturi interne separate cunoscute sub numele de miez, manta și scoarță.

Ipoteză demontată

Oamenii de știință au considerat că planetele stâncoase din interiorul sistemului nostru solar - Mercur, Venus, Pământ și Marte - s-au format mai întâi (n.r. în urmă cu aproximativ 4,566 miliarde de ani), în timp ce giganții gazoși și corpurile înghețate din exteriorul sistemului solar s-au format puțin mai târziu (n.r. în urmă cu 4,563 miliarde de ani), din cauza temperaturilor mai scăzute la o distanță mai mare de Soare.

Se credea, de asemenea, că planetele stâncoase mai îndepărtate s-au format mai lent, deoarece conținutul lor mai ridicat de apă și gheață ar fi întârziat încălzirea internă și dezvoltarea nucleului.

Analiza compoziției meteoritul (n.r. care a fost achiziționat de la un comerciant din Maroc, în 2018) a relevat un raport între crom și oxigen care indică faptul că acesta provine din partea exterioară a sistemului solar. Folosind metode precise de datare izotopică, cercetătorii au descoperit că roca s-a format acum 4,564 miliarde de ani - la doar două-trei milioane de ani după cele mai vechi materiale solide ale sistemului solar. Până acum, se credea că astfel de formări timpurii erau limitate la corpurile din sistemul solar interior, potrivit unei declarații care anunță noul studiu.

Dovezile că planetele stâncoase dincolo de Jupiter s-au format la fel de rapid și în același timp cu planetele interioare ar putea transforma înțelegerea noastră asupra modului în care se formează planetele - nu numai în sistemul nostru solar, ci și în sistemele planetare din întregul univers, au afirmat cercetătorii, citați de Live Science.

Descoperirile lor au fost publicate pe 4 iulie în revista „Communications Earth & Environment”.

