Cantitatea de microplastic din mediu ar putea fi supraestimată, iar vinovatul este un obiect banal: descoperirea unor chimiști

Aproape în fiecare zi un nou studiu descoperă particule minuscule de plastic, numite microplastice, acolo unde nu ar trebui să se afle: în corpurile noastre, în alimentele, apa și aerul nostru. Cu toate acestea, găsirea și identificarea microplasticelor este extrem de dificilă, mai ales având în vedere dimensiunile lor reduse. O astfel de particulă poate avea dimensiuni variind de la mărimea unei buburuze până la o optime dintr-o globulă roșie. În plus, cercetătorilor le poate fi greu să evite contaminarea involuntară a probelor, deoarece aceste materiale plastice se găsesc practic peste tot. Ca urmare, o mare parte din aceste cercetări ar putea supraestima numărul de microplastice, scrie The Conversation.

Într-un nou studiu publicat în martie 2026, echipa condusă de Anne McNeil, profesor de chimie și științe și inginerie macromoleculară la Universitatea din Michigan, și Madeline Clough, doctorand în chimie la aceeași universitate, a descoperit că, chiar și atunci când se respectă protocoalele stabilite, utilizarea anumitor metode de măsurare a microplasticelor din mediu poate contamina potențial rezultatele.

Studiul

Autoarele articolului din The Conversation sunt chimiste la Universitatea din Michigan și lucrează într-o echipă colaborativă care și-a propus să înțeleagă câte microplastice inhalau locuitorii din Michigan atunci când se aflau în aer liber și dacă acest lucru depindea de locul în care locuiau.

La pregătirea probelor, au respectat toate protocoalele standard în timpul cercetării – au evitat utilizarea plasticului în laborator, au purtat haine fără plastic și au folosit chiar o cameră specializată pentru a reduce potențiala contaminare din aerul de laborator.

În ciuda acestor precauții, cercetătorii au constatat că numărul de particule de plastic din aer era de peste 1.000 de ori mai mare decât în rapoartele anterioare. Știau că aceste cifre nu păreau corecte, așa că ce s-a întâmplat?

Vinovatul: mănușile de laborator

După un lung proces de identificare a sursei de contaminare, cercetătoarele au descoperit că mănușile de laborator, pe care comunitatea științifică le recomandă ca bună practică, pot transfera particule pe suprafața probelor utilizate – în acest caz, mici foi de metal folosite pentru a colecta materialul depus din aer. Mai mult, particulele au dus la o supraestimare a abundenței microplasticelor în studiul lor.

Cum s-a întâmplat: Particulele, pe care le-au identificat ca fiind de stearat (o sare, n.r.), sunt utilizate pentru a ajuta mănușile să se desprindă curat din matriță în timpul procesului de fabricație. Când mănușile sunt utilizate pentru a manipula echipamentele de laborator, particulele sunt transferate pe orice ating. Sărurile de stearat sunt similare cu moleculele de săpun – dacă le consumați în cantități mari, probabil nu sunt bune pentru sănătate, dar nu sunt dăunătoare pentru mediu în același mod în care sunt microplasticele.

Deși nu sunt microplastice în sine, aceste săruri sunt similare din punct de vedere structural cu polietilena, tipul de plastic cel mai des întâlnit în mediu. Această similitudine structurală face dificilă distingerea lor folosind instrumentele cele mai comune pe care oamenii de știință le utilizează pentru a determina dacă o particulă este din plastic.

Cercetătorii folosesc spectroscopia vibrațională pentru a identifica microplasticele, ceea ce implică măsurarea modului în care particula interacționează cu lumina pentru a produce ceea ce oamenii de știință numesc o amprentă chimică.

Deoarece polietilena și stearatul au structuri foarte similare, ele interacționează cu lumina într-un mod similar.

Ca urmare, cel puțin uneori, particulele provenite de la mănuși sunt identificate în mod eronat ca microplastice. Pe măsură ce tot mai mulți cercetători se bazează pe metode automatizate pentru a-și accelera analizele, reziduurile de mănuși pot fi confundate din ce în ce mai des cu microplasticele, ceea ce duce la raportarea unui număr mai mare de microplastice în mediu decât există în realitate.

Cât de răspândită este această contaminare?

Pentru a investiga cât de răspândită ar putea fi această contaminare, cercetătoarele au analizat diferite tipuri de mănuși. Au simulat contactul dintre șapte tipuri de mănuși în timpul manipulării echipamentelor de laborator și au numărat numărul de microplastice pe care le-ar fi atribuit în mod eronat mediului dacă ar fi urmat cele mai comune abordări.

Au constatat că mănușile pot contribui cu peste 7.000 de particule pe milimetru pătrat care sunt identificate eronat ca microplastice. Această constatare înseamnă că cercetătorii ar putea supraestima, fără să știe, abundența microplasticelor în mediu atunci când manipulează probele cu mănuși.

Și mai îngrijorător este faptul că au constatat că particulele aveau, în mare parte, o dimensiune mai mică de 5 micrometri (0,005 mm). Microplasticele din această gamă de dimensiuni au un impact mai mare asupra sănătății umane și a ecosistemului, deoarece pot pătrunde mai ușor în celule. Prin umflarea numărului de microplastice din această gamă de dimensiuni, utilizarea mănușilor de laborator poate pune în pericol studiile care stau la baza politicilor și reglementărilor viitoare.

Mergând mai departe

Pentru a evita contaminarea, cercetătoarele sugerează ca oamenii de știință să evite utilizarea mănușilor în timpul cercetărilor privind microplasticele. Dacă acest lucru nu este posibil – de exemplu, în cazul probelor biologice, unde cercetătorii trebuie să poarte mănuși pentru a se proteja – ele recomand mănuși fabricate fără stearați, cum ar fi cele concepute pentru producția de electronice. Pentru a recupera seturi de date mai vechi, potențial contaminate, au dezvoltat metode care ajută la diferențierea amprentelor chimice.

Știința este un proces iterativ. Noile domenii de cercetare, inclusiv microplasticele din mediu, introduc noi provocări pentru comunitatea științifică. În abordarea acestor noi provocări, chimiștii vor întâmpina obstacole, cum ar fi contaminarea neprevăzută.

Deși a trebuit să renunțe la setul lor inițial de date, cercetătoarele se așteaptă ca lecțiile pe care le-au învățat despre contaminarea prin mănuși să ajungă la alți oameni de știință.

Este important de menționat că, chiar dacă abundența microplasticelor în mediu este mai mică decât au crezut inițial cercetătorii, orice cantitate de microplastice poate fi problematică, având în vedere efectele negative asupra sănătății umane și a ecosistemelor.

